Kanada zakonom zabranila 'liječenje' homoseksualnosti

Diljem svijeta mlade homoseksualce već desetljećima podvrgavaju psihijatrijskoj terapiji kojoj je cilj da ih izliječi od istospolne seksualne orijentacije. No kanadski premijer Justin Trudeau prošle je godine u predizbornoj kampanji obećao da će kriminalizirati ovakav oblik liječenja. Ovih dana to je pretočeno u zakonski prijedlog kojim se štite LGBT osobe od prisilne “konverzijske terapije” koja je na mnoge imala poguban utjecaj.

– Konverzijska terapija okrutna je praksa koja može izazvati traumu za cijeli život. Ovu vrstu terapije diskreditirali su stručnjaci i liječnici u Kanadi i u Sjedinjenim Državama – kazao je kanadski ministar vanjskih poslova i državni odvjetnik David Lametta.

Ova terapija je pseudoznanstvena, a oni koji su joj bili podvrgnuti prolazili su bihevioralnu i duhovnu terapiju, što je bila velika ugroza njihova psihičkog, emocionalnog i fizičkog zdravlja. To su uglavnom bili maloljetnici koje su na terapiju slali njihovi roditelji, a slučajeva takvog prisilnog liječenja bilo je i u Hrvatskoj. Zasad samo tri zemlje u svijetu, Malta, Brazil i Ekvador, zabranile su “terapiju konverzije”, a to su učinile i neke američke savezne države poput Kalifornije i New Yorka.

I Njemačka je ozbiljno krenula u proces kriminalizacije konverzijske terapije. Svake godine u toj zemlji oko tisuću osoba prolazi ovaj oblik terapije koji prakticiraju uglavnom svećenici i psihoterapeuti. Njemački ministar zdravstva Jens Spahn izraziti je protivnik ove vrste terapije i kaže da je pripremio sve zakonske dokumente. Njegova je želja bila da taj zakonski prijedlog prođe kroz Bundestag do kraja 2019. godine, no stvari su se malo otegle. Spahn kaže da ne odustaje zato što homoseksualnost nije bolest i tu se nema što liječiti.

U Sjedinjenim Američkim Državama svake godine konverzijskoj terapiji biva podvrgnuto oko 700 tisuća mladih. Praksu obavljaju svećenici i psihoterapeuti. Često mladi na terapiju krenu iz vjerskih razloga i čvrstog vjerskog odgoja koji su stekli kod kuće. Neki kažu da su osjetili krivnju i da su na terapiju krenuli kako bi zadovoljili roditelje i obitelj.

Jedan od takvih je i Mathew Shurka, koji potječe iz tradicionalne židovske obitelji. Sa 16 godina odlučio je ocu reći za svoju homoseksualnost. Iako mu se činilo da je otac dobro reagirao, Mathew je vrlo brzo završio na terapiji.

Opisuje kako mu je terapeut prikazivao pornofilmove s homoseksualcima, a paralelno mu je davao elektrošokove nadajući se da će oni izbrisati homoseksualnost iz njega. No to nije uspjelo. Nakon toga terapeut je rekao da Mathew ima previše bliske odnose sa svojom majkom, sestrama i drugim ženama i preporučio je da na dulje vrijeme uopće ne komunicira s njima. On kaže da je to za njega bila teška trauma. Terapija je potrajala pet godina, a Mathew je iz nje izašao kao slomljen čovjek koji je patio od teške depresije. Trebale su mu dvije godine da se oporavi. Sada je aktivist koji se bori za zabranu konverzijske terapije. U međuvremenu otac mu se ispričao, ali ipak je rekao da bi mu bilo draže da se ne bavi aktivizmom.

– Vrlo je čudno što živimo u zemlji u kojoj su istospolni brakovi legalni, a istodobno postoji praksa konverzijske terapije, koja je također legalna – kazao je Mathew Shurka.