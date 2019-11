Kako u EU kažnjavaju vozače koji ne poštuju pravila? Tko prekorači brzinu, mora na ‘hlađenje’

Zanimljive inovacije u regulaciji prometa događaju se po Europi. U Estoniji policija testira novi način kažnjavanja prebrze vožnje tako što vozače ne šalje u zatvor niti im uzima eure, nego ih šalje na predah od vožnje u trajanju od sat vremena, odnosno uzima im minute dragocjenog vremena koje je dragocjeno nekome tko juri jer je “u žurbi”.

U Nizozemskoj je vlada prekjučer odlučila ograničiti najvišu dopuštenu brzinu na svim autocestama u državi na 100 kilometara na sat tijekom dana. A u Belgiji je jedan od trikova za obeshrabrivanje vozača u prebrzoj vožnji taj da im display pokraj ceste pokaže trenutnu brzinu i koliko bi ih eura njihovo prekoračenje koštalo kad bi ih kojim slučajem uhvatila policijska kamera.

“Timeout” za vozače

Taj belgijski primjer djeluje jer je veća vjerojatnost da će vozač smanjiti brzinu kad vidi da bi mogao izgubiti 50 ili 100 eura, nego kad vidi običnu informaciju da mu je brzina iznad dopuštene.

Estonski eksperiment nastao je u sklopu vladinog programa poticanja inovativnosti u javnim službama i još je u fazi testiranja, ali poanta slanja vozača na “timeout” je u tome da mnogi vozači plate kaznu i zaborave, nastavljajući činiti isti prekršaj. A neki od njih najviše se žale na to što, kad ih zaustavi policija, moraju čekati da završe razgovor s policajcima, pa da se kazna napiše, i da ih policajac pusti da idu dalje. Inovativni Estonci sjetili su se da bi takvim vozačima možda veća kazna bila da ih se zaustavi na 45 do 60 minuta, ovisno o prekoračenju. Pa ako se već nekamo tako žure da ugrožavaju sigurnost u prometu, onda da im kazna bude da zakasne kako bi shvatili da su mogli stići na vrijeme da su vozili po propisima. Takvo kažnjavanje zahtijeva prisutnost policajca, pa nije sigurno da je ovaj eksperiment održiv i provediv u masovnijoj primjeni. No reakcije Estonaca su pozitivne.

U Nizozemskoj su već postojali dijelovi prometnijih autocesta, poput onih oko Amsterdama, na kojima je tijekom dana ograničenje brzine bilo 100 km/h umjesto uobičajenih 130 km/h, koliko je ostalo ograničenje tijekom večeri i noći. Sada je, međutim, vlada odlučila da će takav režim vrijediti na svim nizozemskim autocestama od početka sljedeće godine. Razlog za takvu mjeru je smanjenje zagađenja.

Nemoguće pretjecanje

Nizozemska vlada bila je prisiljena djelovati nakon svibanjske presude koja je utvrdila da ta zemlja krši europska ograničenja o razini dozvoljenog dušika. Dušikovi oksidi štetni su za ljudsko zdravlje i okoliš, a nizozemska je vlada nakon presude najprije planirala smanjiti njihovu emisiju tako što bi natjerala poljoprivrednike da smanje broj svinja za šest milijuna i pilića za 50 milijuna. No to je izazvalo veliku pobunu seljaka.

Nizozemska je veliki proizvođač i izvoznik poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Suženog manevarskog prostora, vlada se odlučila na smanjenje emisije dušikovih oksida ograničenjem brzine na autocestama. Treći način za smanjenje emisije bilo bi zaustavljanje daljnjih investicija u stanogradnju i velike infrastrukturne projekte poput novih cesta, vjetroelektrana ili zračne luke, a to je vlada željela izbjeći jer bi odustajanje od tih investicija usporilo rast i dovelo do gubitka radnih mjesta.

– Ovo je trulo rješenje, nikome se neće svidjeti, ali služi većem interesu općeg dobra – rekao je nizozemski premijer Mark Rutte.

Na nizozemskim autocestama na kojima je i dosad vrijedilo dnevno ograničenje na 100 km/h vozači su znali biti frustrirani jer je pretjecanje praktički nemoguće, budući da svi, od kamiona do najsporijeg i najbržeg automobila, voze jednakom brzinom.

