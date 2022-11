Heroji Vukovara: Tko su bili 'Žuti mravi' i 'Pustinjski štakori'

Većina imena postrojbi došla je spontano i više iz zezancije. Nama u Turbo vodu je zapravo neprijateljska strana dala ime. Na kalašnjikovima smo imali namontirane pripremke u obliku čaše koje su izrađivali u kombinatu Borovo, i pomoću njih ispucavale su se ručne bombe. U jednom prilogu na srpskoj televiziji, za koji je njihov reporter razgovarao s borcima, rečeno je da turbo ustaše s Trpinjske ceste bacaju bombe 200 metara. Kao, da smo drogirani... To nam je, naravno, bilo smiješno, i od toga je nastao Turbo vod, naziv za nas 18 momaka. Blago Zadro je rekao da, kad nas već tako zovu, neka budemo Turbo vod. Lijepili su neprijatelji i pridjev ustaše, no mi se nismo nazivali ustašama, niti smo to htjeli. No, ovo “turbo” nam je bila fora koju smo iskoristili - pričao nam je Stipo Mlinarić Ćipe, jedan od pripadnika legendarne postrojbe koja je sudjelovala u obrani Vukovara. Točnije, jedne od postrojbi. Istražili smo kako su dobile imena po kojima su postale poznate.