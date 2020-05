Kako je Milanović prodrmao scenu: Na prvi spomen izbora u njemu se probudila zvijer

Probudila se politička zvijer, vratio nam se Zoran Milanović kakvog ga znamo dok je bio na čelu Vlade i SDP-a. Tko bi drugi uspio tako prodrmati političku scenu i vratiti nas na stare teme o ustašama i partizanima. Svi koji utječu na javno mnijenje imaju potrebu očitovati se na temu “za i protiv” Zorana Milanovića i njegovih posljednjih istupa.

Kakav je politički dar-mar izazvao! Usred još prisutnog strahovanja od ponovnog buđenja koronavirusa, vratio nas je na stare podjele. A svu zamršenost takvih podjela ilustrira i jučerašnji napad predsjednika Demokrata Miranda Mrsića koji je predsjednika SDP-a Davora Bernardića optužio za nedopustivo koketiranje s “ustaškim pokličem”. Mrsić se, nesumnjivo i s osvetničkom sladostrašću, obrušio na šefa stranke iz koje je izbačen, zamjerajući mu što je u spomen na branitelje masakrirane u Borovu Selu polagao vijence dok su iza njega stajali sudionici komemoracije s oznakama HOS-a.

Mrsiću je neshvatljivo kako je mogao zažmiriti i ne reagirati na “ustaški poklič”. Bernardić se pak branio da ni on, a ni oni koji su istakli simbole HOS-a nisu bili dio državnog protokola, a i da ih nije vidio, da je sve to kuhinja HDZ-a, te je optužio novinare da se ne usude po tko zna koji put pitati Andreja Plenkovića za stav o pozdravu “za dom spremni”. To što je uzgred predsjednika Hrvatskog sabora nazvao “rektalnim alpinistom”, govori samo o tome kako će prljava biti izborna kampanja.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u jednom je od svojih očitovanja o pozdravu ZDS rekao da su preporuke Povjerenstva za suočavanje s vladavinom nedemokratskih režima vrlo argumentirane te da je u obzir uzet kontekst Domovinskog rata, “i tu je strogo ograničena preporuka”. A to se odnosi na komemorativnu uporabu simbola HOS-a. Uzburkane strasti Strasti su uzburkane zbog Milanovićeve izjave nakon komemoracije u Jasenovcu kad je ničim izazvan, uvredljivo i ne vodeći računa o osjećajima prema poginulim pripadnicima HOS-a rekao da se oni nisu borili samo za Hrvatsku nego i za restauraciju NDH te da njihovu nadgrobnu ploču treba baciti. Svoj stav o ZDS-u iskazao je uvrijedivši pripadnike HOS-a.

Naknadno se ispravio, ali je i u Okučanima zanemario obilježavanje obljetnice Bljeska kako bi svoj stav o ZDS-u opet stavio u prvi plan, pravdajući svoju reakciju time da je Zoran Maras, predsjednik Udruge specijalne policije koji je nosio majicu HOS-a, bio dio državnog protokola. Nedvojbeno je riječ bila o političkoj provokaciji uperenoj protiv predsjednika države. Neprimjereno je bilo da Maras tu prigodu koristi kako bi javno izrazio svoju podršku “braći po oružju” i neslaganje s predsjednikom države, ali koji bi sudac mogao osuditi Marasa što je odjenuo majicu s legalnim simbolom jedne od povijesnih postrojbi iz Domovinskog rata.

Predsjednik je svojim istupima u Jasenovcu i Okučanima pustio “zloduha” iz boce i sada će se u svakoj prigodi suočavati s posljedicama zahtjeva za zabranom svake uporabe ZDS-a, pa i u kontekstu simbolike HOS-a. Naravno, i predsjednik ima pravo na izražavanje stava, ali nitko više od njega, tim više jer se u predsjedničkoj kampanji stalno zaklinjao na poštivanje Ustava i zakona, a i kao vrhovni zapovjednik nema pravo kriminalizirati simbole legalne postrojbe iz Domovinskog rata ni osjećaje koje mnogi gaje prema onima koji su pod tim simbolima dali žrtvu za domovinu.

Predsjednik Milanović vratio se starim političkim navadama, zaboravljajući na to da se obvezao da će biti predsjednik svih građana, stoga se ne može ponašati kao tipičan političar kakav je bio prije. Sada su mu odgovornosti puno veće i traže uravnoteženost. Šutio i na Juru i Bobana Možda to što je Povjerenstvo na čelu s akademikom Kusićem nazvao “smiješnim” simpatizerima koji dijele njegov stav o simbolu HOS-a zvuči “karakterno”, ali sasvim mu sigurno ne služi na čast i posve je neprimjereno od predsjednika države.

Tim više jer je Povjerenstvu očit cilj bio pokušati izbjeći podjele. Licemjerno je što je kao premijer šutio o HOS-u, kao i kad je splitski gradonačelnik Ivo Baldasar slao izaslanstvo i vijenac za HOS-ovce iz IX. bojne Rafael vitez Boban ili kad je Peđa Grbin pjevao Čavoglave, a ministri Juru i Bobana. Cijelo je vrijeme šutio i sve donedavno bio snishodljiv prema Vladi, ali na prvi spomen izbora u njemu se probudio političar, baš kad treba čuvati neutralnost.

