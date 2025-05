Kako je došlo do neviđeng preokreta pri izboru pape: Ostao je sjediti, netko ga je morao podignuti. Svima su se oči napunile suzama

Kardinali Katoličke Crkve koji su se okupili u Sikstinskoj kapeli kako bi izabrali novog papu bili su iscrpljeni i gladni kad su se vratili u Dom svete Marte. Prva večer konklave donijela je neslužbeno glasanje i neizvjestan rezultat – pojavila su se tri ozbiljna kandidata, ali nijedan nije imao jasnu prednost. Među njima se neočekivano istaknuo američki kardinal Robert Francis Prevost.

Iako su neki od favorita bili talijanski kardinal Pietro Parolin, dugogodišnji državni tajnik Vatikana, i mađarski kardinal Peter Erdo, predstavnik konzervativnijeg krila Crkve, već prva večer pokazala je da njihova podrška nije dovoljna. Parolin je naišao na podijeljeno mišljenje među talijanskim kardinalima, dok Erdo nije uspio izgraditi širu koaliciju izvan konzervativnih krugova.

Tada je pažnju privukao Prevost, tihi i samozatajni Amerikanac s bogatim misionarskim iskustvom u Peruu, koji je kasnije postao čelnik važnog vatikanskog dikasterija za biskupe. Prema informacijama koje prenosi The New York Times, tijekom večere u Domu svete Marte, kardinali su počeli ozbiljnije razgovarati o njegovim kvalitetama. Prevost, koji govori točno španjolski i talijanski, te ima duboke veze s Latinskom Amerikom, mnogima je djelovao kao most između Sjeverne i Južne Amerike. Nije lobirao niti pokazivao političke ambicije, što su kolege kardinali cijenili. Umjesto toga, slušao je, povezivao i djelovao kao smirujuća i okupljajuća figura.

“Počnete osjećati smjer u kojem stvari idu i kažete si: ‘Neću ni potrošiti svojih pet dana odjeće’,“ našalio se kardinal Pablo Virgilio Siongco David s Filipina, aludirajući na brzinu kojom se stvorio konsenzus. Prevost je na konklavu došao kao relativno novo lice – kardinalom je postao tek prije dvije godine. Čak je, prema riječima kardinala Luisa Taglea s Filipina, u početku tražio savjete o tome kako sve funkcionira. Ipak, njegovo iskustvo kao poglavara Reda sv. Augustina i kasnije kao nadbiskupa u Peruu i visokog vatikanskog dužnosnika, omogućilo mu je da stekne ugled i povjerenje.

Kardinal Baltazar Porras iz Venezuele rekao je: “Gotovo svi ga poznajemo. On je jedan od nas.” Mnogi kardinali iz Latinske i Sjeverne Amerike složili su se da Prevost predstavlja ravnotežu iskustva, duhovnosti i upravljačkih sposobnosti. U danima prije konklave, kardinali su sudjelovali na niz privatnih sastanaka o budućnosti Crkve. Prevost se nije posebno istaknuo svojim govorima, ali je ostavio snažan dojam u izravnim razgovorima. “Samo sam obavio svoj posao. Morao sam znati za koga glasam,” rekao je francuski kardinal Jean-Paul Vesco.

Prva večer donijela je tek probno glasanje. Tek sljedeće jutro, na drugom i trećem glasanju, Prevost se počeo ozbiljno izdvajati. Do četvrtog kruga, prema riječima kardinala iz Južne Koreje Lazarusa Youa, glasovi su se masovno preusmjerili prema njemu. U tom trenutku postalo je jasno da je upravo on izbor većine.

Prema pisanju New York Timesa, u trenutku kada je Prevost dosegnuo potrebnu dvotrećinsku većinu od 89 glasova, prostorijom je odjeknuo pljesak i suze. Neki su morali doslovno podići Prevosta sa stolice. “Ostao je sjediti! Netko ga je morao povući gore,” prisjetio se kardinal David s Filipina. Kad je broj glasova narastao gotovo do 100, kardinal Parolin je morao zamoliti okupljene da sjednu kako bi mogli završiti prebrojavanje.

Tako je 69-godišnji kardinal Robert Francis Prevost postao novi papa – izabran kao iznenađujući kandidat, ali s velikim povjerenjem većine. Uzeo je ime Leo XIV, čime je dodatno iznenadio jer se naslanja na ime posljednjeg pape Lava iz 19. stoljeća, poznatog po angažmanu u socijalnim pitanjima. Prevost je tako postao prvi Amerikanac koji predvodi Katoličku Crkvu, a njegov izbor simbolizira nadu u kontinentalno povezivanje, reformsku stabilnost i nastavak kursa koji je započeo papa Franjo.