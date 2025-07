Kako je Bulj ostao bez većine: Saborska provokacija bila je svojevrsna uvertira u poraz koji ga je dočekao u rodnom gradu

Politička scena u Sinju doživjela je dramatičan preokret. Na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća, gradonačelnik iz redova Mosta, Miro Bulj, ostao je bez podrške većine vijećnika. Ključni trenutak dogodio se prilikom izbora predsjednika Vijeća, kada je Marija Gaurina, kandidatkinja Nezavisne liste dr. Jadrijevića, dobila podršku vijećnika, čime je formirana nova većina od 10 vijećnika, čime je formirana nova većina od 10 vijećnika. S druge strane, Mostov kandidat Željko Cvitković Đone nije dobio potreban broj glasova, čime je i službeno potvrđeno da Bulj ulazi u iznimno izazovno razdoblje vladavine bez kontrole nad predstavničkim tijelom grada.

Sam gradonačelnik Bulj potvrdio je gubitak većine, a novonastalu suradnju HDZ-a i Nezavisne liste dr. Jadrijevića nazvao je "protunarodnom koalicijom" koja je, prema njegovim riječima, protivna volji naroda izraženoj na izborima. Ipak, Bulj je iskoristio priliku da ironično prozove svoje političke suparnike. "HDZ sad konačno ima željenu vertikalu između Vlade i Sinja i ja očekujem da će isporučiti ono što su njihovi ministri obećavali kroz izbornu kampanju. Od brze ceste, opće bolnice u Sinju, nadalje", poručio je Bulj, jasno dajući do znanja da će budno pratiti hoće li nova većina ispuniti velika obećanja.

Iz sinjskog HDZ-a stigao je oštar i beskompromisan odgovor. U priopćenju čestitali su novoizabranoj predsjednici Mariji Gaurini, te su naglasili su kako ne postoji nikakva formalna koalicija, već da se radi o nastavku suradnje opcija koje su se i u kampanji protivile, kako navode, "modelu upravljanja temeljenom na netransparentnosti, političkom pogodovanju i klijentelizmu" koji je obilježio vladavinu Mira Bulja. Posebno su se obrušili na gradonačelnikove reakcije, pa su poručili kako neće nasjesti na "spinove, podvale i iskrivljene narative gradonačelnika Bulja – niti na njegove gorke suze".

Optužbe na račun gradonačelnika tu nisu stale. HDZ je podsjetio javnost kako su donedavno iz Buljevog tabora stizale poruke da u Sinju "teku med i mlijeko", dok danas, kako tvrde, govore o "katastrofalnom stanju". "Pa tko je odgovoran za to? Financijske dubioze, razrušeni sustavi upravljanja i gradske tvrtke na rubu kolapsa – rezultat su nesavjesnog trošenja javnog novca, političkog kadroviranja i očajničkog kupovanja glasova u izborne svrhe", stoji u oštrom priopćenju HDZ-a, koji je najavio da će njihov klub vijećnika biti snažan korektiv izvršnoj vlasti.

Naime, sjednica u GV je trajala više od dva sata. Igor Vidalina (HDZ) upitao je zašto se sjednica sazvala u posljednji trenutak, na što je Željko Cvitković Đone (Most) odgovorio da su se vodili pregovori između NL dr. Jadrijevića i Mosta te HDZ-a. Na to je reagirao Filip Klarić Kukuz (NL dr. Jadrijevića), ustvrdivši da se nisu vodili pregovori, već da su s Mostom održali "dva kruga razgovora". Sam gradonačelnik Bulj kazao je da je Most izborni pobjednik jer uz gradonačelnika ima i relativnu većinu u Vijeću. Poručio je da Most može surađivati sa svima osim s HDZ-om te dodao kako je "danas dan razotkrivanja", a on će nastaviti raditi za narod koji ga je izabrao.

Klarić Kukuz je tijekom rasprave prozvao Bulja te kazao kako ga "fascinira ascinira gradonačelnik koji je bio član HDZ-a, a onda preko Hrvatskog bloka došao do Mosta", te da je on član samo Hajduka. Na to se nadovezala Nataša Poparić (SDP) koja je nešto kasnije iskomentirala cijelu situaciju i na društvenim mrežama. "Izbor kandidatkinje Marije Gaurina nije izraz volje biračkog tijela... jer je 'NL dr. Jadrijevića' zaboravila svojim biračima otkriti jednu bitnu činjenicu? Naime, gospoda Gaurina dugogodišnja je ČLANICA HDZ-a, koja je davno postignutim dogovorom između ove dvije opcije, servirana biračima NL kao mamac." kazala je Poparić.

"Da nije tako, bila bi brisana iz članstva HDZ-a, jer po Statutu ne možeš biti član dviju opcija bez suglasnosti HDZ-a... Znači, na čelu GV imate HDZ-ovku, koja javno to ne smije reći, jer bi tako ispalo da su nezavisni 'zavidali' svoje birače. A bogme i jesu ih navukli... A nije lako ni sinjskom HDZ-u, dobiješ 7 vijećnika, a ne smiješ javno reći da ih imaš 8, i vijeće prepuštaš NL koja ima 2 vijećnika. Bit će burno u Sinju", napisala je u objavi na Facebooku.

Posebno je zanimljiva i svojevrsno paradoksalna situacija u kojoj se našao sinjski SDP. Stranka koja se godinama predstavlja kao čuvar antifašističke tradicije sada, izravno ili prešutno, sudjeluje u održavanju većine koju čini i gradonačelnik Miro Bulj. Isti onaj koji je prije samo nekoliko dana u Hrvatskom saboru javno uzviknuo "Za dom spremni". Pozdrav koji se u demokratskoj i antifašističkoj javnosti smatra ustaškim i neprihvatljivim, očito nije smetnja sinjskim socijaldemokratima kada se radi o raspodjeli moći u Gradskom vijeću.

Takvim manevrom SDP ne samo da zbunjuje vlastite birače, nego i dovodi u pitanje iskrenost svojih principa. Dok s jedne strane nastoje nastupiti kao korektiv Mostove vladavine, s druge strane su spremni stati uz istog tog gradonačelnika kad im to odgovara. Pritom je Buljev "ZDS" u Saboru bio više od pukog performansa — bio je namjerno provociranje koje je izazvalo osude dijela zastupnika, ali očito ne i nelagodu kod lokalnog SDP-a.

Podsjetimo, gubitak većine u Sinju dogodio se samo nekoliko dana nakon što je Miro Bulj izazvao burne reakcije u Hrvatskom saboru. Svoj slobodni govor zaključio je pozdravom "Za dom spremni", što je izazvalo osudu dijela zastupnika, a predsjednik Sabora Gordan Jandroković pozvao ga je da ne provocira, ponovivši svoj stav o dvostrukoj konotaciji pozdrava, dok je Milorad Pupovac (SDSS) poručio kako je riječ o isključivo ustaškom pozdravu kojem nije mjesto u Saboru. Buljev istup u nacionalnom parlamentu, koji je ponovno otvorio ideološke rasprave, tako je postao svojevrsna uvertira u politički poraz koji ga je dočekao u rodnom gradu. Ostaje otvoreno pitanje kako će bez većine u Vijeću uspjeti voditi Sinj, ali i je li, s obzirom na optužbe o prikrivenom članstvu nove predsjednice Vijeća, ovo uistinu poraz od nezavisne liste ili pomno isplanirana pobjeda sinjskog HDZ-a?