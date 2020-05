Kajkić: U Srbiji je protiv mene podignuta optužnica za špijunažu, prijeti mi 15 godina zatvora

Na Facebook profilu suspendiranog MUP-og istražitelja za ratne zločine Nikole Kajkića dignuta je objava kako je u Srbiji protiv Kajkića podignuta optužnica za špijunažu.

- Ono čega smo se bojali, nažalost, dogodilo se... Za sve što ću nadalje napisati bitno je naglasiti da meni Nikoli Kajkiću nakon podizanja optužnice u Republici Srbiji prijeti u slučaju osuđivanja kazna zatvora u trajanju do 15 godina. Na sve to, Hrvatske vlasti šute! do sada me nitko nije kontaktirao, a niti sa mnom o cijelom slučaju razgovarao, stoji u objavi.

Dodaje kako zbog podizanja optužnice od 14. travnja 2020. godine ne napušta granice RH, zbog straha i prijetnji srpskih službi za uhićenjem i izručenjem Srbiji!

Podsjetio je i kako je 8. studenoga 2018. godine, zajedno sa Zoricom Gregurić, uhićen od srpske Bezbednosno informativne agencije (BIA) na graničnom prijelazu Batrovcima (Srbija). Kaže i kako je Srbija to uhićenje osporavala i negirala, a hrvatske vlasti u to povjerovale kao i da je premijer Plenković potvrdio da vjeruje srpskim vlastima.

- 28. studenoga 2019. godine od strane BIA-e protiv mene podnesena je kaznena prijava višem tužiteljstvu u Sremskoj Mitrovici za kazneno djelo špijunaže što je potvrdilo prethodno u dijelu da sam ja Nikola Kajkić bio uhićen i zlostavljan od srpske obavještajne službe. 14. travnja 2020. godine Više tužiteljstvo u Srbiji protiv mene podiže optužnicu za špijunažu temeljem članka 315 krivičnog zakona Republike Srbije. Hrvatska politika i službe i dalje šute i iz nekog njima poznatog razloga nemaju interes da se uključe i zaštite svog državljanina... Stoga se postavlja pitanje koga i zašto naša vlast i službe uopće štite?, navodi Kajkić.

Prema njegovim riječima stoga se opravdano postavlja pitanje gdje su izostali nacionalni interesi i ideali našeg društva danas kada znamo da svi narodi u svojoj državi sanjaju jedan jedini trajni i uvijek isti „tisućljetni san“, san o svojoj državi, koji smo mi stvorili ali ju ne uživamo i ne poštujemo.