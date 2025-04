Kada AI i biznis komuniciraju: Tko je kreativan, tko precizan, a tko samo glasan? Istražite na Danima komunikacija

Umjetna inteligencija i nove tehnologije sve snažnije utječu na način na koji poslujemo, komuniciramo i donosimo odluke — mijenjaju se pravila igre u gotovo svakoj industriji. Upravo će se zato na Danima komunikacija, koji se održavaju od 15. do 18. svibnja u Rovinju, kroz niz razgovora, diskusija i predavanja raspravljati o stvarnim učincima i granicama tih tehnologija: od robotice Sophije preko kiborg-antropologinje u glavnoj dvorani, sve do niza stručnjaka domaće industrije koji će pokušati odgovoriti na pitanja koja više nisu futuristička, nego dio naše svakodnevice. Izdvajamo neke od tema:

IAB CROATIA’S PPP: THE DECADE WE LEARNED THERE IS NO SUCH THING AS ONLINE PRIVACY powered by OŽUJSKO PIVO

Foto: Dani komunikacija

Sjećate li se vremena kad smo mislili da su naši podaci privatni? Kako nam razvoj alata umjetne inteligencije mijenja percepciju privatnosti – i jesmo li jednostavno prihvatili da je nadzor cijena koju plaćamo za sve besplatne sadržaje u kojima uživamo? Upravo o promjeni shvaćanja privatnosti u digitalnom dobu razgovarat će se u neformalnoj i opuštenoj raspravi bez filtera, a razgovor će predvoditi Mario Frančešević (Osnivač/CEO, SeekandHit), Saša Milinović (direktor digitala, OMD), Marko Mikeš (Client Solution Manager Lead, Aleph), Sonja Stahor Gašpar (direktorica digitalnog poslovanja, JGL), Tihana Ana Reljić (odvjetnica-partnerica, REZIME, odvjetničko društvo) i Zoran Savin (CEO, IAB Slovenija).

WILL AI ACTUALLY PAY OFF? AI MEETS ROI — powered by RAIFFEISEN HRVATSKA

Foto: Dani komunikacija

Umjetna inteligencija obećava sve — od povećanja profita i operativne učinkovitosti do redefiniranja tržišnih pravila. No, pitanje koje se sve češće pojavljuje je: donosi li AI stvarnu vrijednost ili samo uljepšane prezentacije? Gdje je stvarni povrat ulaganja — u inovaciji, optimizaciji ili možda samo u pametnom brendiranju budućnosti? Na to će pitanje pokušati odgovoriti Dalibor Kovačević (direktor IT odjela, Raiffeisen Hrvatska), Roni Kert (direktor prodaje i marketinga, Bugatti Rimac) i Hajdi Ćenan (Community Ambassador, AG2) u razgovoru koji će moderirati Roko Kalafatić (voditelj videosadržaja i voditelj podcasta, Lider Media), te fokus držati na onom najvažnijem — konkretnim rezultatima, a ne samo najglasnijim buzzwordima.

VOX POPULI: PREDICTIONS & TRENDSPOTTING

Foto: Dani komunikacija

Bez uljepšavanja i bez kristalne kugle, ulazimo u srž trendova koji nas čekaju iza ugla: od AI histerije i kraja kolačića do eksplozije novih medijskih formata i vječne potrage za sljedećim najvećim trendom. Svoja predviđanja i nefiltrirane uvide podijelit će Nikola Vrdoljak (direktor, 404 / partner, Myty Group), Nebojša Grbačić (suosnivač, (re)kreativni direktor, Cvoke) i Krešimir Macan (friški podcaster i komunikacijski savjetnik, Špica s Macanom) u razgovoru koji će moderirati Dunja Ivana Ballon (direktorica HURA-e, IAB-a Croatia i Dana komunikacija). Očekujte iskrene odgovore, hrabre stavove i format u kojem je sve dozvoljeno – osim neodlučnosti.

IS BIGGER BETTER? II BY IAB CROATIA

Foto: Dani komunikacija

U svijetu velikih kompanija, komunikacija nije samo prenošenje poruke — to je strateški plan u kojem se mora balansirati između budžeta, dosega, interne i eksterne komunikacije. Is Bigger Better? II by IAB Croatia otvara pitanje vrijedi li ona stara što više, to bolje kad je riječ o komunikaciji i velikim sustavima, a svoja će iskustva i stavove podijeliti Marija Franić (rukovoditeljica Sektora korporativnih komunikacija, Kaufland), Ema Huskić (voditeljica marketinga, Mastercard), Tamara Karagity (direktorica Korporativnih komunikacija i marketinga INA Grupe) te David Flam (direktor marketinga, Maistra Hospitality Group) u razgovoru koji će moderirati Ivana Krajinović (direktorica, Večernji list).

AI BEYOND THE HYPE: STRATEGIC PR BEFORE SHINY TOOLS

Foto: Dani komunikacija

U svijetu u kojem se gotovo svakodnevno pojavljuju novi „revolucionarni“ AI alati, lako je izgubiti fokus i juriti za tehnologijom umjesto za stvarnim vrijednostima. No, kako ističe Dawid Adach (suosnivač, CogniVis.ai, Forbes 30 Under 30 te iskusni međunarodni predavač), istinska inovacija u strateškoj komunikaciji ne počinje s najnovijim softverom – već s pravim pitanjem koje želimo riješiti. Upravo će Adach na Danima komunikacija održati inspirativno predavanje s konkretnim primjerima integracije umjetne inteligencije u odnose s javnošću, marketing i šire. Nakon predavanja uslijedit će interaktivni Q&A s predavačem, koji će voditi Kristina Laco (direktorica, Komunikacijski ured Colić, Laco i partneri), s ciljem produbljivanja razgovora o stvarnim mogućnostima (i ograničenjima) AI-ja u komunikacijama.

AI, IT & ADVERTISING’S RELATIONSHIP STATUS? IT’S COMPLICATED. BY UNIT

Foto: Dani komunikacija

AI, IT i oglašavanje ušli su u kompleksnu vezu iz koje nitko ne izlazi neozlijeđen – ni kreativci ni developeri ni budžeti. Što se dogodi kad strojevi pokušaju biti umjetnici, kad se podaci pretvaraju u storytelling, a dizajn postaje ključ spajanja tehnologije i kreativnosti: revolucija ili samo lijepo zapakiran kaos? O toj ljubavnoj (i radnoj) dinamici razgovarat će Ivan Bešlić (glavni direktor za strategiju, Sofascore / predsjednik, UNIT), Josip Begić (izvršni direktor, Lebesque) i Stjepan Zelić (izvršni direktor, Hypefy) uz moderaciju Martine Sokač Sarage (direktorica, MSS Puls).

Foto: Matija Habljak/Pixsell

Uz spomenute teme, mnogi će se programski sadržaji također baviti različitim aspektima novih tehnologija, među kojima su i From Witch Hunt to AI: Lessons from Yuval Noah Harari, Protecting Children in the Digital Playground by UNICEF, You Still Pretend to Understand Blockchain? UX/UI to the Rescue! by Alice in Blockchains, The Science of Influence: Why Media Agencies Are More Powerful Than Ever, AI-Powered Bullshit: Creativity’s Future or Digital Delusion? Fight! by CroAI. i drugi.

Podsjetimo, uz sjajan domaći program, najavljen je niz vodećih svjetskih lidera iz područja kreativnosti, digitala, dizajna, pažnje korisnika, pitchiranja, umjetne inteligencije i brojnih drugih tema.

Svi koji žele biti dio ovog posebnog iskustva od 15. do 18. svibnja u Rovinju, informacije o sudjelovanju mogu pronaći na www.danikomunikacija.com.