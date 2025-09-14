Kad sam kao student primio prvi Emmy, s nevjericom sam svim tim zvijezdama rekao: Dolazim iz male Hrvatske

Siščanin Bobby Boško Grubić, iako već godinama živi u Los Angelesu, ovih je dana itekako zaposlen u Hrvatskoj. Trenutačno radi na pretprodukciji povijesnog filma Urotnici prema drami Mire Gavrana, koji tematizira tragediju Zrinskog i Frankopana. Ovaj 53-godišnjak doista je multitalentiran: producent, redatelj, skladatelj, pjevač, autor reklama, stručnjak za politički marketing i tehnologiju, čovjek glazbe, sada je zakoračio u svijet filma kao redatelj.



Prvo visoko obrazovanje stekao je na Middle Tennessee State Universityju u Nashvilleu, potom je studirao na Sveučilištu Johns Hopkins u Baltimoreu, MIT Sloan School of Management u Massachusettsu te na UCLA-u u Los Angelesu. Već s 35 godina osvojio je tri nagrade Emmy i otvorio si vrata "raja", vodio političke kampanje u SAD-u, družio se s Elonom Muskom, ali uvijek se rado vraća Hrvatskoj i rodnom Sisku. Za razgovor je poželio mjesto s dobrom kavom, pa smo se našli u caffeu Norris, ugodnom lokalu na rubu grada.