Jutro nakon pada zrakoplova: Objavljene fotografije s mjesta gdje je poginuo Prigožin

Objavljene su prve fotografije iz ruske regije Tver gdje stručnjaci za slučajeve i policija pregledavaju olupinu privatnog zrakoplova u kojem je poginuo šef Wagnera Jevgenij Prigožin. Reporter Reutersa jutros je na mjestu nesreće vidio muškarce kako razvlače crne vreće za mrtvace. Dio repa aviona i drugi dijelovi ležali su na tlu u blizini šumovitog područja gdje su forenzičari podigli šator. Ožalošćeni su rano u četvrtak ostavili cvijeće i zapalili svijeće u blizini Wagnerovih ureda u Sankt Peterburgu.

Kremlj tek treba potvrditi je li šef Wagnera poginuo u jučerašnjoj zrakoplovnoj nesreći, ali ruska vladina agencija za zrakoplovstvo objavila je da je on bio jedan od šest putnika u avionu. Kako je došlo do pada zrakoplova nije poznato, no pojavljuju se razne špekulacije.

– Vidio sam nekoliko videoisječaka koje su snimili očevici koji su rekli da su čuli dvije eksplozije i zaključili da je letjelica oborena s neba. Ali ovo je nepotvrđeno, ovo je špekulacija – rekao je urednik BBC-jeve emisije za Rusiju Vitalij Ševčenko.

Ukrajinci smatraju pak kako je Prigožinova smrt bila predvidljiva.

– Prigožin je sam sebi potpisao smrtnu presudu čim se zaustavio 200 kilometara od Moskve – rekao je njemačkim novinama savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak. Također je rekao da je pobuna iz lipnja “zaista uplašila” ruskog predsjednika Vladimira Putina i dovela do ove situacije jer “Putin ne oprašta onome tko ga uplaši”.

