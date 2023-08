Wagnerovci najavili osvetu: Reći ćemo samo jedno - krećemo. Očekujte nas

Šef Wagnera Jevgenij Prigožin i njegov istaknuti zapovjednik Dmitrij Utkin bili su među putnicima u zrakoplovu koji se srušio u Rusiji, objavila je ruska vladina agencija za zrakoplovstvo dodavši da nitko od putnika nije preživio. Ranije je ruska agencija za civilno zrakoplovstvo, Rosaviatsiya, objavila tek da je Prigožin bio na popisu putnika srušenog zrakoplova.

No kasno u srijedu, agencija je dostavila imena svih sedam putnika i tri člana posade za koje se sada zna da su bili u avionu Embraer koji se u srijedu srušio u blizini Moskve. Ipak, ni Rosaviatsiya ni bilo koji drugi ruski dužnosnik još nisu nedvosmisleno rekli da je Prigožin ubijen. Još uvijek nema službene reakcije ruskih vlasti o nesreći. Ranije je Telegram kanal Siva zona, koji je povezan s Wagnerom, objavio je da je Prigožin umro.

"Čelnik Wagnera, ruski heroj i patriot Jevgenij Viktorovič Prigožin poginuo je u akciji ruskih izdajica", objavljeno je na kanalu Zelena zona.

"Ali čak i u paklu bit će najbolji. Slava Rusiji!", dodaje se na mreži koju je Prigožin obično koristio za dijeljenje videa.

Rosaviatsiya je priopćila da je zrakoplov koji je išao iz Moskve za Sankt Peterburg letio "u skladu s dozvolom za let koja je izdana na odgovarajući način". Dodali su da se zrakoplov srušio 200 kilometara sjeverozapadno od Moskve, u blizini Tverske oblasti, a da je u tijeku istraga o uzroku nesreće.

Oglasio se i Biden

Ruska novinska agencija TASS objavila je da nema izvještaja o žrtvama na terenu.

Američki predsjednik Joe Biden komentirao je nesreću rekavši da "nije iznenađen" događajima u Rusiji. "Nisam siguran što se točno dogodilo, ali nisam iznenađen", rekao je Biden u izjavi novinarima u Kaliforniji, gdje se nalazi na odmoru.

Na pitanje smatra li da iza svega stoji ruski predsjednik Vladimir Putin, Biden je rekao da "nema puno stvari koje se događaju u Rusiji, a da iza njih ne stoji Putin". No, dodao je da "ne zna dovoljno kako bi mogao točno odgovoriti na to pitanje", rekao je Biden i novinarima dodao da je zadnjih "sat i pol vremena" vježbao. Prigožin je u lipnju poveo kratkotrajnu vojnu pobunu protiv ruskog predsjednika koja je bila najveći izazov Putinovoj vladavini u dva desetljeća.

Posljednji put viđen je u ponedjeljak, navodno u Africi, gdje se našao nakon što je prije dva mjeseca, u sklopu dogovora nakon povlačenja pobune Wagnerovaca i zaustavljanja njihovog marša na Moskvu, pronašao azil u Bjelorusiji.

Wagnerovci najavili osvetu

Pojavila se i snimka Wagnerovaca koji najavljuju osvetu zbog smrti Prigožina.

- Mnogi pričaju o tome što će Wagner raditi u ovoj situaciji. Reći ćemo samo jedno - krećemo. Očekujte nas - govore na videu.

"Many discussions of what Wagner will do in this situation. We'll say one thing - we're starting off. Expect us!" - reported announcement of Wagner PMC. pic.twitter.com/pzfB5ZO2CT