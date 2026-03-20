Otac preminule 18-godišnjakinje opisao koje je simptome imala: 'Juliette se hrabro borila satima...'

Juliette Kenny, 18-godišnja djevojka, preminula je u subotu, 14. ožujka, nakon zaraze meningitisom, usred izbijanja bolesti u Kentu. Njezin otac, Michael Kenny, otkrio je simptome koje je djevojka imala samo 12 sati prije smrti. Obitelj je, kako prenosi Mirror, primijetila da nešto nije u redu s 18-godišnjakinjom kada je u petak ujutro počela povraćati te joj se promijenila boja lica. Tada nije imala druge simptome, rekao je potreseni otac te napomenuo kako je njegova kći bila sposobna, zdrava i snažna djevojka te je u četvrtak završila praktični dio ispita iz tjelesnog odgoja.

"U petak ujutro odveli smo je u lokalnu hitnu ambulantu jer se na obrazima pojavila promjena boje. Dobila je antibiotike i prevezena je kolima hitne pomoći na hitni prijem. Juliette se hrabro borila satima, ali unatoč fantastičnom osoblju bolnice koje se borilo uz nju, meningitis ju je odveo od nas manje od 12 sati kasnije. Bili smo uz nju do kraja, a posljednji zvukovi koje je čula bili su glasovi onih koji je vole i koji su joj govorili koliko je beskrajno voljena i cijenjena", kazao je otac.

Michael Kenny želi da slučaj njegove kćeri pokrene promjenu te je pozvao na bolju zaštitu mladih ljudi. Zajedno s Fondacijom za istraživanje meningitisa, pozvao je Ujedinjeno Kraljevstvo da poboljša pristup cjepivu protiv menB za mlade. "Niti jedna obitelj ne bi smjela doživjeti ovu bol i tragediju. Ovo se može spriječiti. Trenutno se mladi bore s ovim i mladi su još uvijek u riziku. Rad na zaštiti mladih ljudi je započeo. Treba ga biti više. Juliettin utjecaj na ovaj svijet mora biti trajna promjena. Sada je vrijeme da se osigura sigurnost obitelji od utjecaja meningitisa B.“

Nacionalna zdravstvena služba (NHS) u Ujedinjenom Kraljevstvu uvela je cjepivo za bebe 2015. godine, što znači da većina mladih rođenih prije toga nije zaštićena, osim ako cjepivo nije primila privatno. Vinny Smith, izvršni direktor Fondacije za istraživanje meningitisa, rekao je da 2015. godine poziv da cjepivo bude "rutinski dostupno“ za sve rizične dobne skupine nije prihvaćen jer je "ocijenjeno da nije isplativo“.

Osim Juliette Kenny, još je jedna osoba preminula nakon zaraze meningitisom. Vjeruje se da je izbijanje povezano s noćnim klubom u Canterburyju, a vlasnica je rekla kako su oboljela i dvojica zaposlenika. "Mislim da meningitis nije duboko ukorijenjen u našoj svijesti. Ljudi su prestrašeni. Postoji puno anksioznosti", navela je Louise Jones-Roberts, vlasnica noćnog kluba Club Chemistry. Klub je zatvoren nakon izbijanja, a vlasnica je rekla kako neće ponovno otvoriti dok se ne utvrdi da je sve pod kontrolom, prema BBC-u.

U srijedu je 600 cjepiva podijeljeno studentima na kampusu Sveučilišta Kent, a druga doza bit će im dana najmanje četiri tjedna kasnije. Uz cjepivo, podijeljeno je više od 8400 preventivnih antibiotika. Liječnici opće prakse diljem zemlje dobili su upute da prepisuju antibiotike svima koji su posjetili noćni klub od 5. do 7. ožujka, kao i studentima Sveučilišta Kent.

Wes Streeting, ministar zdravstva, rekao je da izbijanje nije nacionalno, no kako ne bi bio iznenađen da postoje slučajevi u različitim dijelovima zemlje koji nisu povezani s izbijanjem u Kentu. "Ono što nas brine kod izbijanja u Canterburyju jest brzina i opseg širenja bolesti - to je neviđeno. Zato smo toliko proaktivni u davanju antibiotika, jer su učinkovito liječenje, ali i u brzom pokretanju cijepljenja na način na koji to inače ne bismo radili", naveo je. Premijer Keir Starmer rekao je da je ovo teško vrijeme za obitelji onih koji su umrli i koji su teško bolesni. Kaže da zdravstveni stručnjaci rade na identificiranju bliskih kontakata, distribuciji antibiotika i započinjanju ciljanog cijepljenja.