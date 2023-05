Josip Žmegač šampion 5. međunarodne izložbe bučinih ulja 'Alpe - Adria'

u noćnim satima

Počinju radovi u tunelima na A1, HAC: Sav promet preusmjerit će se na obilazne pravce

Radovi u smjeru Dubrovnika, od čvora Sveti Rok do čvora Rovanjska, izvodit će se u dva noćna termina, od 22.05. do 24.05., u vremenu od 20 sati do 06 sati. Također u dva noćna termina, od 24.05. do 26.05. u vremenu od 20 sati do 06 sati, izvodit će radovi u smjeru Zagreba, od čvora Rovanjska do čvora Sveti Rok