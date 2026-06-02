Renata Rašović
Renata Rašović

Narod više vjeruje Grgiću no institucijama koje su ga dva puta uhitile

02.06.2026. u 15:13

Tijekom dosadašnjeg, već desetljeće dugog mandata, Grgić je već dva puta uhićen zbog sumnji europskih i domaćih istražitelja u koruptivna kaznena djela, a zbog čega je već dva puta napuštao dužnost podnoseći ostavku iz pritvora

U najjeftinijoj kampanji u povijesti političke zbilje – bez održanog skupa, bez jednog jedinog plakata, podijeljene majice ili upaljača – nezavisni Vinko Grgić ponovno je zasjeo u fotelju gradonačelnika Nove Gradiške i pritom pomeo protukandidata iz redova HDZ-a. No poruke ove pobjede daleko su od najjeftinijeg, štoviše iznimno su skupe. Jer, bio bi taj uspjeh vrijedna lekcija iz političkog marketinga, podjednako studentima kao i svima koji će jednom jurišati na vlast, kada se iza starog/novog prvog čovjeka ovoga lijepoga gradića u zapadnoj Slavoniji ne bi vukli dugi i nimalo bezazleni pravosudni repovi.

Nova Gradiška Izbori uhićenje Vinko Grgić

