Narod više vjeruje Grgiću no institucijama koje su ga dva puta uhitile

U najjeftinijoj kampanji u povijesti političke zbilje – bez održanog skupa, bez jednog jedinog plakata, podijeljene majice ili upaljača – nezavisni Vinko Grgić ponovno je zasjeo u fotelju gradonačelnika Nove Gradiške i pritom pomeo protukandidata iz redova HDZ-a. No poruke ove pobjede daleko su od najjeftinijeg, štoviše iznimno su skupe. Jer, bio bi taj uspjeh vrijedna lekcija iz političkog marketinga, podjednako studentima kao i svima koji će jednom jurišati na vlast, kada se iza starog/novog prvog čovjeka ovoga lijepoga gradića u zapadnoj Slavoniji ne bi vukli dugi i nimalo bezazleni pravosudni repovi.