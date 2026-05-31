Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 61
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Branimir Pofuk
Autor
Branimir Pofuk

Šok i zgražanje nad ‘nastupom’ Brace sa Srebrnjaka u Beču kao primjer provincijalizacije Hrvatske i njena ‘malog Beča’

Opatija - Iscjelitelj Josip Grbavac Braco odrzao seanse u hotelu Admiral. Mnogobrojni posjetitelji sa cvijecem cekali u redu
Goran Kovacic/pixsell
31.05.2026. u 12:35

Iscjelitelj koji ne govori ništa ničim ne doprinosi neurozama i histerijama našega društva i naše svakodnevice, za razliku od naše profesije i medija

U Beču je prije tjedan dana na otvorenju velikog i važnog festivala Wiener Festwochen nastupio i Josip Grbavac, u nas poznatiji kao iscjelitelj Braco sa Srebrnjaka. Ta činjenica u Austriji nije prošla nezapaženo, utoliko više što je cijeli program izravno prenosila i austrijska televizija ORF.

Hrvatski mediji odavno ne šalju svoje novinare u inozemstvo na umjetničke događaje i manifestacije kao što je Wiener Festwochen. No u tim istim hrvatskim medijima i u “malom Beču” uvrštavanje hrvatskog iscjelitelja pogledom izazvalo je mnogo veći šok, nevjericu i osudu nego u pravom Beču. Sudeći prema tamošnjim medijskim izvještajima, u onom velikom Beču nije bilo ni šoka ni naslova koji vrište o neviđenoj nacionalnoj sramoti velikog festivala. Najsnažnija je reakcija, koliko mi je poznato, došla iz desne, populističke i nacionalističke Slobodarske stranke Austrije (FPÖ), ali ne zbog Brace, nego općenito protiv šireg koncepta Wiener Festwochena čiji program, otkako ga kao intendant potpisuje švicarski umjetnik Milo Rau, ta partija smatra “ljevičarsko-radikalnom agitacijom”.

Ključne riječi
Beč Braco Josip Grbavac Braco

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Gyam
Gyam
12:52 31.05.2026.

Jeste ikada čuli za PLACEBO? Konvencionalna medicina ga koristi kod nekih lakših slučajeva depresije recimo, povišenog tlaka, anksioznosti i sl. Dakle obična šećerna tabletica bez farmakološkog djelovanja ipak djeluje zbog samo UVJERENJA koje doktor usadi u pacijenta da djeluje. IDENTIČNO je sa buljenjem Brace u ljude, nekada se poboljša stvar ljudima čistim placebo efektom, dakle ne lijeći Braco nego UVJERENJE i samim time on nije potpuni prevarant nego su samo ljudi naivci, on ne traži lovu, ništa, samo ono što mu naivčine same ostave.

Avatar Castro
Castro
12:44 31.05.2026.

Tko je bez grijeha neka baca kamenje

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!