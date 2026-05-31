Šok i zgražanje nad ‘nastupom’ Brace sa Srebrnjaka u Beču kao primjer provincijalizacije Hrvatske i njena ‘malog Beča’

U Beču je prije tjedan dana na otvorenju velikog i važnog festivala Wiener Festwochen nastupio i Josip Grbavac, u nas poznatiji kao iscjelitelj Braco sa Srebrnjaka. Ta činjenica u Austriji nije prošla nezapaženo, utoliko više što je cijeli program izravno prenosila i austrijska televizija ORF.



Hrvatski mediji odavno ne šalju svoje novinare u inozemstvo na umjetničke događaje i manifestacije kao što je Wiener Festwochen. No u tim istim hrvatskim medijima i u “malom Beču” uvrštavanje hrvatskog iscjelitelja pogledom izazvalo je mnogo veći šok, nevjericu i osudu nego u pravom Beču. Sudeći prema tamošnjim medijskim izvještajima, u onom velikom Beču nije bilo ni šoka ni naslova koji vrište o neviđenoj nacionalnoj sramoti velikog festivala. Najsnažnija je reakcija, koliko mi je poznato, došla iz desne, populističke i nacionalističke Slobodarske stranke Austrije (FPÖ), ali ne zbog Brace, nego općenito protiv šireg koncepta Wiener Festwochena čiji program, otkako ga kao intendant potpisuje švicarski umjetnik Milo Rau, ta partija smatra “ljevičarsko-radikalnom agitacijom”.