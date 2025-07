Još jedan potres u Hrvatskoj, nakon Petrinje, streslo novih 2,5: 'Par sekundi, dva udara'

Potres od 2,5 pogodio je u 11.27 područje Rijeke, javlja EMSC. Epicentar je bio 18 kilometara sjeverozapadno od Rijeke. "Par sekundi, dva udara", jedan je od komentara na EMSC-u.

🔔#Earthquake (#potres) M2.5 occurred 18 km NW of #Rijeka (#Croatia) 9 min ago (local time 11:27:39). More info at:

📱https://t.co/QMSpuj6Z2H

🌐https://t.co/UnzPcNbbVK

🖥https://t.co/qdw5aacusG pic.twitter.com/B5TIVzko5B