Što se događa u Moskvi? Pojavile se snimke da gori u Ministarstvu obrane, Rusi sve demantiraju

Sjedinjene Države su priopćile u srijedu da će prodati Ukrajini napredne raketne sustave zemlja-zrak u vrijednosti 285 milijuna dolara kako bi osnažile ukrajinsku protuzračnu obranu u pružanju otpora ruskoj agresiji.

Video: Rusko ministarstvo tvrdi da su njihovi ratni brodovi odbili napad ukrajinskih dronova

Tijek događaja:

7:19 - Rusija je demantirala da je izbio požar u Ministarstvu obrane u Moskvi, nakon što su korisnici društvenih medija i izvještaji lokalne novinske agencije za Tass rekli da su hitne službe pozvane u zgradu.Tass je prvobitno izvijestio o požaru u ministarstvu u četvrtak rano ujutro, rekavši: "Požar je izbio u zgradi Ministarstva obrane Rusije u središtu Moskve." Citirali su neimenovani vladin izvor i rekli da je "vatra izbila na jednom od balkona".

Hitne službe su bile na terenu, rekao je izvor za Tass.

