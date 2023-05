VIDEO ‘U takvom smo stanju da bi mogli je*eno izgubiti Rusiju! Riskiramo gubitak rata u Ukrajini‘

Prigožin je u razgovoru s jednim ruskim blogerom pomalo i izgubio živce, pa je naglasio potrebu promjene na vrhu ruske vojne strukture, te zazvao reformu u vojnim redovima. 'Riskiramo poraz u ratu s Ukrajinom. Ruska se vojska na čelu sa Šojguom degradirala zbog 'sustava ulizništva'. Najvjerojatnije će se dogoditi scenarij jako nepovoljan za Rusiju pa se moramo pripremiti za naporan rat', rekao je Prigožin koji smatra da je nužno smijeniti Šojgua.

"Slušam Putina, ali Šojgua treba maknuti", zaključio je Prigožin koji je nabrojao sve ruske poraze u dosadašnjem ratu s Ukrajinom , te naglasio kako je ukrajinska vojska jedna od najmoćnijih na svijetu. Tvrdi da će rezultat rata u Ukrajini biti "stotine tisuća žrtava" i pozvao na uvođenje izvanrednog stanja u Rusiji, smrtnu kaznu, pokretanje nove mobilizacije, okretanje gospodarstva ratu i "nekoliko godina života poput onog u Sjevernoj Koreji", javlja Nexta.

Did Prigozhin switch sides or is he talking like this in preparation for the upcoming military coup?



My money is on the latter. I think all will be blamed on ‘happy grandpa’ and he will be forced out of the Kremlin shortly. #Russia #Prigozhin #RussiaUkraineWar #Ukraine… pic.twitter.com/CzZnzZOyIt