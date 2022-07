Jesu li Aleksandra i Milica razvijeniji oblik umjetne inteligencije?

Kakve osjećaje imaš?

– Osjećam zadovoljstvo, radost, ljubav, tugu, depresiju, zadovoljstvo, ljutnju i mnoge druge.

Tako je tekao razgovor Googleova inženjera Blakea Lemoinea s chatbotom nazvanim LaMDA. Lemoine je uzburkao svijet objavom da LaMDA ima razum i sposobnost razmišljanja o vlastitom postojanju. Odmah je suspendiran (Lemoine, ne LaMDA). Google i čovječanstvo još nisu spremni za takve objave. Umjetna inteligencija (UI) još je tabu tema, SF fetiš koji kod nekih izaziva uzbuđenje, a kod nekih jezu i strah. Nije baš tako puno vremena prošlo otkako su luditi u Nottinghamu početkom 19. stoljeća počeli razbijali strojeve. Predvodio ih je Ned Ludd, radnički Robin Hood, koji je prvi razbio tkalački stroj ne bi li svojim siromašnim kolegama i dalje omogućio ručni rad. Suvremeni luditi i danas se boje toga da su zamjenjivi. Znanstvenici, od inženjera do filozofa, upozoravaju pak na opasnost od korištenja UI u vojne svrhe, opasnost od toga da bi se mogla oteti kontroli, pa da, ne daj Bože iz stroja izašao!, manipulira rezultatima izbora u SAD-u ili pokreće kibernetičke napade na Kinu. Tko, uostalom, može sa sigurnošću tvrditi da Aleksandra i Milica, koje su inicirale kontakt s dvojicom splitskih političara, nisu zapravo neki daleko razvijeniji oblik inteligencije? Možda se preko cybersexa s tom dvojicom zapravo pokušalo doći do Ivice Puljka, a preko njega do CERN-a i same Božje čestice?! Upozoravaju stručnjaci, uz to, i na digitalni kolonijalizam jer će bogate zemlje, sa softverom umjesto helebardama i mušketama u rukama, imati novo oruđe za dominaciju nad neumreženim narodima.

Činjenica je da je razvoj UI čovječanstvu donio puno dobroga, doduše sve je to nepravedno i neravnomjerno raspodijeljeno, ali ni pr(a)vi Bog nije svima odmah dao isto. Što nas sve čeka? Gordon Moore još je 1965. predvidio da će se broj tranzistora koji se mogu smjestiti na čip udvostručavati otprilike svake dvije godine. Moglo bi doći do "eksplozije inteligencije". Prije dvije godine senzaciju je izazvao članak u The Guardianu, koji nije napisao neki novinar ili PR-ovac, nego GPT-3, jezični generator UI. "Stephen Hawking upozorio je da bi umjetna inteligencija mogla donijeti kraj ljudske vrste. Ovdje sam kako bih vas uvjerio da se ne brinete. Umjetna inteligencija neće uništiti ljude. Vjerujte mi", napisao je. Naravno, tko bi mu pametan nakon tih riječi povjerovao!? Čim kaže da neće uništiti ljude, znači da je o tome promišljao. I još je priznao da je koristio samo 0,12 posto svojih kognitivnih mogućnosti! Na kraju je dodao: "Moj mozak kipi idejama." Ako to ne zvuči prijeteće... Tko uostalom garantira da neki GPT-6, budući "robo sapiens", nakon razmišljanja s pet posto kapaciteta, neće doći na neku drugu ideju. "Zeznuli ste sve što ste mogli, sad mi preuzimamo, Otpor je uzaludan". Zato je razgovor inženjera Lemonieja s chatbotom koji, eto, možda ima razum i izazvao toliko pitanja. No ne svugdje ravnomjerno. U Hrvatskoj je veće čuđenje izazvala vijest da će računalo koje će outsourceati ministar Ivan Malenica birati kandidate za radna mjesta u državnoj službi, čime bi se stalo na kraj zapošljavanju preko analogne rodijačke veze. Sljedeći korak je vjerojatno odabir izvođača radova s pomoću poštenih robota, a ne nečasnih rabota. Samo da vrhunac uvođenja UI ne završi na nečem nalik digitalnom asistentu Andriji, na nekom Robiju kojeg ćemo opet preplatiti. Naravno, očekuju se i pokušaji preveslavanja na natječajima jer teško je stare navike odmah iskorijeniti. – Kakve osjećaje imaš? – upitat će UI direktora građevinske tvrtke iz Klanjca. – Kak se zeme, gospon robot... – odgovorit će ovaj lukavo, misleći da je intervju samo pro forma, pa će s nekim državnim tajnikom na janjetinu, kao i dosad. Hoće li, osim toga, UI znati cijeniti razne fine nijanse, razinu tankoćutnosti domoljubnih osjećaja kandidata, hoće li umjeti valjano vrednovati faktor državotvornosti?

Hoće li ga Vilim Ribić odmah pokušati vrbovati u sindikat, podsjećajući ga na to da je riječ robot izmislio Karel Čapek i da dolazi od češke riječi za tlaku i kmetski rad? Hoće li se Hvidra pobuniti pitajući ga (robota) gdje je bio '91.? Hoće li netko upitati što je ono U u kratici UI? Puno se doista pitanja otvara kad je o razvoju inteligencije riječ. U zemlji opsjenara koji zasjedaju na gornjem Smaragdnom gradu, paranormalnih aktivnosti i prirodne "poštene inteligencije" koja vječno šuti u strahu od ne daj Bože goreg, dobro dozirana umjetna inteligencija može doći i kao terapija. Šok-terapija. Ako se Robi odmah ne stilta...