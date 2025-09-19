Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 23
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
NEUOBIČAJENO

Jedna od najjačih špijunskih službi odlučila se za neviđen potez: 'Danas molimo one s osjetljivim informacijama'

Cyber kriminal sve je češća pojava
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
19.09.2025.
u 06:33

Vijest dolazi u trenutku kada se Moore, kojeg neki britanski mediji spominju kao mogućeg kandidata za mjesto sljedećeg britanskog veleposlanika u Washingtonu, priprema za odlazak ovog mjeseca sa čelne pozicije MI6 nakon pet godina

Britanski špijuni koristit će 'mračni internet' (dark web) za regrutiranje doušnika te za primanje tajnih informacija od agenata u Rusiji i diljem svijeta, priopćilo je u četvrtak britansko ministarstvo vanjskih poslova. Tajna obavještajna služba, britanska špijunska agencija poznata kao MI6, koristit će 'dark web' portal pod nazivom Silent Courier, koji će ljudima omogućavati sigurno prosljeđivanje detalja o ilegalnim aktivnostima bilo gdje u svijetu ili da ponude vlastite usluge. "Danas molimo one s osjetljivim informacijama o globalnoj nestabilnosti, međunarodnom terorizmu ili aktivnostima neprijateljskih državnih obavještajnih službi da sigurno kontaktiraju MI6 putem interneta", reći će šef MI6 Richard Moore kada u petak u Istanbulu formalno objavi planove u govoru. "Naša virtualna vrata su vam otvorena", reći će Moore, koji je prethodno pozivao Ruse da špijuniraju za Britaniju.

MI6, osnovan 1909., no službeno je priznato da postoji tek 1990-ih, obično djeluje u sjeni, a samo je njegov čelnik - poznat kao "C" - javno imenovani član službe. U promotivnom videu koji prati objavu, navodi se da je temelj djelovanja MI6 bio osobni susret, ali da se sada okreću anonimnosti mračnog weba, mutnog dijela interneta sa skrivenim stranicama koje često koriste dileri droge, teroristi i seksualni zlostavljači djece. Upute o korištenju portala bit će postavljene na YouTube kanal MI6-a, priopćilo je ministarstvo vanjskih poslova.

"Kako se svijet mijenja, a prijetnje s kojima se suočavamo množe, moramo osigurati da je Ujedinjeno Kraljevstvo uvijek korak ispred naših protivnika. Sada pojačavamo njihove napore najsuvremenijom tehnologijom kako bi MI6 mogao regrutirati nove špijune u Rusiji i diljem svijeta", rekla je ministrica vanjskih poslova Yvette Copper.

Vijest dolazi u trenutku kada se Moore, kojeg neki britanski mediji spominju kao mogućeg kandidata za mjesto sljedećeg britanskog veleposlanika u Washingtonu, priprema za odlazak ovog mjeseca sa čelne pozicije MI6 nakon pet godina. Zamijenit će ga Blaise Metreweli, prva žena na čelu te agencije.

FOTO Pogledajte veličanstveni kraljevski banket: Evo što se jelo i pilo na stolu dugom više od 42 metra
Cyber kriminal sve je češća pojava
1/130
Ključne riječi
regrutacija dark web britanska tajna služba MI6

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još