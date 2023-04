Jedna od najdugovječnijih tajni: Papa želi razjasniti nestanak djevojčice prije 40 godina

U priči o jednoj od najdugovječnijih talijanskih tajni, nestanku djevojčice u Vatikanu prije 40 godina, u utorak je otvoreno novo poglavlje kada se njezin brat sastao s vatikanskim istražiteljem kojem je papa Franjo dao otvorene ruke da pokuša riješiti taj slučaj. U zadnja četiri desetljeća otvarane su grobnice, ekshumirane kosti iz zaboravljenih grobova i kružile su mnoge teorije urote u pokušajima da se razjasni što se dogodilo s Emanuelom Orlandi.

Kći vatikanskog zaposlenika čija je obitelj živjela u Vatikanu, Emanuela Orlandi (15) nije se vratila kući 22. lipnja 1983. nakon glazbene škole u Rimu. Slučaj, o kojem su se vodile istrage u Italiji i Vatikanu, privukao je ponovno pažnju svijeta nakon što je potkraj prošle godine Netflix objavio seriju "Vatican Girl".

Glavni vatikanski tužitelj Alessandro Diddi ponovno je u siječnju otvorio istragu pošto je naslijedio slučaj od svojeg umirovljenog prethodnika. U intervjuu za Corriere della Sera uoči sastanka, Diddi je rekao da papa Franjo želi da se "otkrije istina bez ikakvih ograda". Rekao je da je Papa jako odlučan s tim u vezi.

Emanuelin stariji brat Pietro i obiteljska odvjetnica Lauro Sgro sastali su se s Diddijem u Vatikanu u utorak poslijepodne. Sastanak je trajao više od pet sati. "Nadamo se da ćemo rasvijetliti tu epizodu i ispisati novu stranicu povijesti", rekla je Sgro novinarima nakon sastanka, ocijenivši da su otvorenost Vatikana i Papina odlučnost "apsolutno pozitivni".

Teorija o Orlandinom nestanku ne manjka. Talijanski mediji nagađali su 1980-ih da je bila oteta u pokušaju da se ishodi oslobađanje Mehmeta Alija Agce, Turčina zatvorenog 1981. zbog pokušaja ubojstva pape Ivana Pavle II., no to nije dokazano. Povezivalo ju je se i s grobom Enrica De Pedisa, mafijaša pokopanog u rimskoj bazilici. Njegov grob otvoren je 2012., ali ništa nije pronađeno, a u intervjuu za Corriere della Sera Diddi je rekao da se pridavala prevelika pozornost mogućoj povezanosti nestanka djevojčice s rimskim kriminalnim miljeom.

Godine 2019., obitelj Orlandi primila je anonimno pismo u kojem je pisalo da se njezin tijelo možda nalazi među mrtvima na Teutonskom groblju unutar vatikanskih zidina, u blizini kipa anđela koji drži knjigu s natpisom na latinskom "Requiescat in Pace". Otvorena su dva groba, no ništa nije pronađeno, čak ni kosti dviju princeza iz 19. stoljeća koje su ondje trebale biti pokopane. One su preseljene tijekom obnove nekoliko desetljeća prije Orlandina rođenja.

Godine 2018. kosti pronađene tijekom obnove vatikanskog veleposlanstva u Rimu izazvale su ludilo u medijima koji su sugerirali da bi mogla biti riječ o Orlandi ili Mirelli Gregori, drugoj tinejdžerki koja je nestala iste godine. DNK testovi to nisu potvrdili.

Donji dom talijanskog parlamenta prošli je mjesec osnovao parlamentarno povjerenstvo koje će istražiti nestanak dviju djevojčica. Policija nikada nije isključila mogućnost da je Orlandi možda bila oteta i ubijena iz razloga koji nisu bili povezani s Vatikanom ili je bila žrtva krijumčara ljudima. Sada bi imala 55 godina.

VIDEO Papa Franjo: Svaki put kad žena dospije na visoku poziciju u Vatikanu, stvari se poboljšaju!