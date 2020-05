Jedini rimski carevi iz Hrvatske uživali su u pivu

Kada govore o svome gradu, Vinkovčani uvijek s ponosom ističu kako se na prostoru današnjih Vinkovaca život kontinuirano odvija više od 8000 godina zbog čega se ovaj grad na Bosutu naziva najstarijim naseljem u Europi. Omogućila su to plodna polja, velike količine pitke vode te šume bogate raznom vrstom divljači koja im je služila da prežive.

Međutim, manje je poznato kako se s obzirom na to da se oduvijek radilo o prostoru bogatom vodom i žitaricama, gdje je tijekom povijesti napravljeno puno toga, o čemu svjedoče i brojni arheološki nalazi, na području Vinkovaca i okolice oko 7-8000 godina proizvodi i pivo. Koliko je proizvodnja piva bila raširena na ovim prostorima, govori i podatak kako je između dva svjetska rata u Vinkovcima poslovalo čak 14 majstora pivara. Poslije Drugoga svjetskoga rata ta proizvodnja je nestala i tako je bilo sve do 2016. godine kada je Ivan Vorgić pokrenuo pogon za proizvodnju craft piva koje je nazvao Valens.

– Valens i njegov stariji brat Valentinijan jedina su dva rimska cara koji su rođeni u Aurelia Colonia Cibalae, odnosno današnjim Vinkovcima. Rimljani su bili poznati kao ljubitelji vina, a za Valensa povjesničari kako je bio poznat kao ljubitelj piva. To je bilo jako neobično jer su Rimljani, kako je poznato, pili isključivo vino dok su za one koji su pili pivo govorili da su barbari. To je provjeren podatak jer se zna da su Valensa pogrdno zvali “sabaiarius”, što na latinskom jeziku znači pivska trbušina, pivska mješina – rekao je Vorgić vraćajući se u povijest.

I prije dolaska Rimljana

Iz tih razloga odlučio je svoje pivo nazvati Valens i na taj način povezati povijest i sadašnjost Vinkovaca. Dodaje kako je uz to ime “Valens” jedinstveno, lako pamtljivo i brzo ulazi u uho, a i da je priča o tome pivu vrhunska i jedinstvena. Uz to šteta je bila ne iskoristiti ime jednoga od jedina dva rimska cara rođena na prostoru Hrvatske tako da pivo “Valens” u tome dijelu nema konkurenata.

Kao i kod ostalih craft piva i Valens se radi po želji, a trenutačno proizvode tri vrste piva – Pale Ale, ESB i Porter. Sva tri piva su ale piva, odnosno piva gornjeg vrenja, pa su samim tim robusnija i bogatijeg okusa. Piva su nefiltrirana, nepasterizirana i proizvedena isključivo od sastojaka koji trebaju ići u pivo – voda, ječmeni slad, hmelj i kvasac. Po potrebi i želji može mijenjati ukuse.

– Naše pivo je pivo s dušom i s vrhunskom pričom. Mi sada nastavljamo tisućljetnu tradiciju uživanja u pivu na ovim prostorima što je radio i Valens jer pivo se na području Slavonije pilo i prije dolaska Rimljana na ove prostore, a pije se i proizvodi i danas – istaknuo je Vorgić.

Kapacitet na početku proizvodnje iznosio je 2500 litara mjesečno da bi u nekoliko godina narastao na 6000 litara piva mjesečno. U početku se pivo prodavalo samo kao točeno, ali su onda odlučili početi ga puniti u boce od 0,5 litara kako bi ušli u domove kupaca. Predstavljajući svoje pivo, kaže kako je ono vrhunske kvalitete jer je naglasak na sastojcima, bez konzervansa, ekstrakata, pojačivača okusa i sličnih sastojaka te da craft pivovare ne trče po svaku cijenu za profitom. Uz to su takve pivovare i potpuno nezavisne u donošenju poslovnih odluka, što je po Vorgiću iznimno važno je kako kaže nije svako craft pivo vrhunsko, a nisu niti sva industrijska piva loša.

– Najjače craft pivovare u svijetu imaju jači kapacitet od svih naših industrijskih pivovara zajedno. Poanta neovisnosti je da svaki craft pivar odlučuje što će proizvoditi, kome prodavati, na koji način prodavati, u kakvoj ambalaži, po kojoj cijeni… Svi ovi faktori idu u smjeru da profit nije na prvom mjestu, već kvaliteta i zadovoljstvo konzumenta i toga se držimo u svome poslovanju – istaknuo je Vorgić.

Panonci voljeli pivo

O povijesti proizvodnje piva u Vinkovcima razgovarali smo i s ravnateljem Gradskog muzeja Vinkovci Hrvojem Vulićem koji nam je potvrdio kako se pivo na području ovoga grada proizvodi više od 7000 godina. Naime, ta proizvodnja krenula je još u vrijeme neolitika, a tadašnji ljudi koji su prvi koji su se počeli baviti poljoprivredom iskoristili su ono što im je priroda nudila – žitarice i vodu. Ta piva nisu bila niti približne kvalitete kao današnja i po mnogo toga su bila drugačija. Vjerojatno nam se, kada bismo ih probali, ne bi niti svidjela, ali činjenica je da se ono i tada proizvodilo i konzumiralo. Proizvodnja piva na prostoru Vinkovaca nastavljena je i dalje pa je dočekala i Rimljane.

– Kada je riječ o Valensu, ne postoje dokazi o tome da je on konzumirao pivo, ali niti da nije. On je vlast stupio 364 godine i u to vrijeme se pivo u ovim dijelovima Hrvatske već naveliko proizvodilo. Za sada nema poznatih nalaza da je on volio piti pivo, a to bi se možda moglo potvrditi kada bismo pronašli njegove posmrtne ostatke i analizirali kosti – rekao je Vulić.

Dodao je kako je poznato da su Rimljani bili poznati ljubitelji vina te da je to i dokazano kroz razne nalaze. Upravo su Rimljani ti koji su puno toga preuzeli od Grka, oni koji su kulturu pijenja vina raširili širom Europe. Tako su i na prostoru Iloka, u jednome od pronađenih grobova koji datira iz prvoga stoljeća, pronađene sjemenke grožđa.

Govoreći o dalekoj povijesti, Vulić kaže kako car Valens nije bio baš omiljen kao vladar i da ga u Konstantinopolu, današnjem Istanbulu, nisu prihvatili najbolje jer je došao sa zapada i samim tim po mnogo toga bio drugačiji. Htio je uvesti neke promjene u funkcioniranje carstva, što nije naišlo na dobar odjek među plemićima pa su se neki veći gradovi pobunili. Na taj način Valens je i dobio pogrdni nadimak “sabaiarius”.

– Tijekom opsade jednoga od gradova koji su se pobunili Valensu su sa zidina dovikivali “sabaiarius” ili pivska trbušina ili mješina. Na taj način su mu se rugali. To je bio zapravo pogrdni nadimak za ljude s prostora Panonije jer su oni voljeli piti pivo – pojasnio je Vulić.

Dodaje i kako je cara Valensa prilično teško proučavati jer je iz činjenice što je bio neomiljen često ocrnjivan tako da je s tolikim odmakom godina teško razlučiti što je sve istina, a što nije jer ga nisu voljeli i htjeli su ga prikazati u puno gorem svjetlu.

I dok proizvodnja piva na prostoru Vinkovaca traje dulje od 7000 godina, neki svjetski nalazi kažu kako se zapravo s proizvodnjom piva krenulo daleko prije. Po Vulićevim riječima, neki nalazi iz Izraela govore kako se na tome prostoru pivo proizvodilo prije čak 19.000 godina.