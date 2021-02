Jedan od poginulih je bio dopredsjednik Roda: 'Anđeli te čuvali u visinama'

Jedan od dvojice poginulih u padu motornog zmaja u akumulacijsko jezero HE Dubrava je, kako doznajemo, iz Novog Sela na Dravi i bio je zamjenik predsjednika Zmajarskog kluba Rode iz Preloga. "Anđeli te čuvali u visinama", opraštaju se od njega njegovi prijatelji. Na naslovnoj slici na društvenoj mreži je imao fotografiju na kojoj se vidi kako leti u motornom zmaju iznad vode. Snimljena je u svibnju 2019. godine.

Je li on danas kao pilot poslijepodne upravljao letjelicom, ili je bio putnik, još nije službeno potvrđeno. Očevid će se zbog mraka obaviti sutra u prijepodnevnim satima.

Podsjetimo, dvojica muškaraca poginula su danas poslijepodne u padu motornog zmaja u akumulacijsko jezero HE Čakovec u Međimurskoj županiji. Policija je dojavu o padu dobila u 15.23 sati, i odmah su na teren poslane ekipe za potragu.

Ronioci Javne vatrogasne postrojbe Čakovec iz jezera su u visini naselja Novo Selo na Dravi izvukli dva mrtva tijela i motorni zmaj. O nesreći je obaviještena Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu i nadležno državno odvjetništvo. Pilot i putnik motornog zmaja poletjeli su s travnatog letjelišta Zmajarskog kluba Rode u Prelogu. Na hangaru kluba članovi su oko 18 sati izvjesili crnu zastavu. Pilot je imao položen ispit za upravljanje letjelicom.

- Motorni zmaj je mase oko 250 kilometara i spada u mikrolaku letjelicu, brzine su od 70 do 100 kilometara na sat, može i do 140, ovisno o tipu letjelice. Na njemu mogu letjeti pilot i putnik. Za polijetanje i slijetanje mu treba staza, dovoljno mu je od 100 do 150 metara. Dolazi, na žalost, do nesreća, a većinom je uzrok ljudski faktor. Polaže se ispit za vožnju, a na ispitu se trenira i slijetanje s ugašenim motorom. Letjelica može sletjeti i s ugašenim motorom, no na vodu ne može ako nema namontiranu plovku - kaže nam jedan od zmajra. Praktična obuka traje minimalno 18 sati. Polaže se teorija, razni predmeti, od aerodinamike do meteologije. Letovi se, dodaje, ne moraju prijavljivati nadležnoj agenciji, osim ako se ide izvan granice blizu registriranog aerodroma.

- Let zmajem nije bezazlen. Treba biti dobro uvježban. Ako samo malo dotakneš površinu vode, može doći do pada - kaže jedan od bivših zmajara. Nesreće se, na žalost, dogašaju. U studenom 2016. u padu letjelice kod Grobnika poginula je jedna osoba, a u ljeto te godine smrtno je stradao i pilot iz Čazme. U ljeto 2007. godineZabilježeno je proteklih godina i više nesreća s ozlijeđenim osobama.