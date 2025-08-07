Ruši se mit o 'crnom telefonu': Jesu li Tuđman i Milošević imali izravnu liniju?

Više od dva desetljeća kruži priča da su Franjo Tuđman i Slobodan Milošević tijekom ratnih godina devedesetih imali izravnu telefonsku liniju – takozvani “crni telefon” – putem koje su mogli komunicirati mimo znanja javnosti, pa čak i svojih suradnika. Tvrdnju je još 2000. godine lansirao tadašnji predsjednik Stjepan Mesić, a kroz godine su je prenosili brojni mediji, među kojima i tjednik Express, koji je u svibnju 2025. ponovno aktualizirao ovu temu.

No, je li taj “crni telefon” zaista postojao i predstavljao kanal izravne veze između Zagreba i Beograda? Upravo na to pitanje pokušali su odgovoriti izv. prof. dr. sc. Gordan Akrap i dr. sc. Roman Domović, koji su za portal Točno tako proveli detaljnu višemjesečnu analizu dostupnih dokumenata, svjedočenja i tehničkih činjenica.

Stjepan Mesić je tvrdio da je u Uredu predsjednika na Pantovčaku pronašao specijalni telefon koji je bio direktno spojen s kabinetom Slobodana Miloševića. Prema njegovim riječima, telefon je postavljen još 1991., navodno od strane srpskih stručnjaka, te je cijelo vrijeme bio aktivan. Tvrdio je i da su Tuđman i Milošević preko tog uređaja komunicirali bez prisustva suradnika, što bi impliciralo političke dogovore iza kulisa, moguće i na štetu Hrvatske. Mesić je te tvrdnje više puta javno iznosio, a 2000. ih je čak prezentirao i u Saboru.

Autori analize željeli su utvrditi: Je li takav uređaj doista postojao? Je li bio tehnički sposoban za direktnu vezu s Beogradom? Kada je instaliran i tko ga je koristio? Postoje li dokazi da su Tuđman i Milošević doista tako komunicirali?

Analiza se temeljila na: pregledima dostupnih fotografija i uređaja, tehničkoj dokumentaciji o korištenim modelima telefona, svjedočenjima ljudi iz Ureda predsjednika i sigurnosnih službi i javnim izjavama ključnih aktera – uključujući Mesića, Šarinića, Brajevića i druge.

Prema analizi, telefon koji je Mesić pokazivao bio je model Philips PNVX 2017, šifrirani uređaj koji koristi posebnu karticu i šifru za uspostavu sigurnih poziva. No, da bi veza funkcionirala, isti uređaj s istom konfiguracijom morao je postojati i na drugoj strani – u ovom slučaju kod Miloševića. Autori analize nisu pronašli nikakve dokaze da je takav par uređaja postojao. Nakon 1993. godine, Ured predsjednika koristi američke Motorola SECTEL 9600 telefone za sigurnu komunikaciju, koji su se koristili unutar hrvatskog državnog vrha. Prema svjedocima iz HIS-a, ti su uređaji služili za unutarnju komunikaciju, a ne za direktne veze sa Srbijom.

Više svjedoka koji su radili s predsjednikom Tuđmanom opovrgavaju Mesićeve tvrdnje. Među njima su: Hrvoje Šarinić, Tuđmanov šef kabineta, koji tvrdi da direktna linija nikad nije postojala i da su svi kontakti s Miloševićem išli preko njega, često vrlo teško, uz posrednike. Miomir Žužul, koji je bio u najužem Tuđmanovom krugu, tvrdi da predsjednik nikad nije govorio o direktnoj vezi s Beogradom. Zdravko Kašpar, tehničar koji je postavljao komunikacijske uređaje, kaže da takav telefon nije instaliran prije 1996. Osoba A, anonimni djelatnik HIS-a, također potvrđuje da “crni telefon” nije bio direktno spojen s Beogradom. Također se u analizi ističe kako se na fotografijama s Pantovčaka telefon spornog modela prvi put pojavljuje tek krajem 1996. godine, što ruši tvrdnju da je bio tamo već 1991. godine.

Autori analize posebno ističu nelogičnosti u izjavama tadašnjeg predsjednika Mesića i njegovih suradnika. Na primjer, tvrdi se da je telefon postavljen 1991., ali tada HIS nije ni postojao – a upravo djelatnik HIS-a, prema Mesićevim riječima, navodno je zvao kako bi “preuzeo odgovornost za instalaciju”. Nadalje, Mesićeva tvrdnja da su “stručnjaci iz Srbije” instalirali telefon teško je dokaziva, jer bi to značilo da su imali fizički pristup Uredu predsjednika usred rata – što je sigurnosno gotovo nemoguće.

Iako ne isključuju mogućnost da je određeni telefon postojao, autori analize nisu pronašli nijedan konkretan dokaz da je Tuđman imao direktnu, zaštićenu liniju s Miloševićem. Naprotiv, većina tehničkih, svjedočkih i logičkih elemenata upućuje na suprotno. “S obzirom na razlike u izjavama, nedostatak tehničkih dokaza i kontradiktorne navode, tvrdnju o postojanju direktne telefonske linije između Tuđmana i Miloševića smatramo neutemeljenom i malo vjerojatnom”, zaključuju Akrap i Domović.