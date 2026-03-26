SJEDNICA VLADE

Plenković: Ukupna vrijednost naših 10 paketa je 9 milijardi eura

Održana 154. sjednica Vlade RH
Matija Habljak/PIXSELL
Autor
Lorena Posavec
26.03.2026.
u 11:27

Na početku sjednice premijer Andrej Plenković podsjetio je na sjednicu održanu u ponedjeljak, na kojoj je Vlada usvojila novi paket mjera kao odgovor na krizu na Bliskom istoku

U fokusu današnje 156. sjednice Vlade Republike Hrvatske nalaze se ključni zakonski prijedlozi, smjernice za državne potpore te projekti financirani iz europskih fondova, uz niz odluka koje se tiču sporta, zdravstva i regionalnog razvoja. Na dnevnom redu je i prijedlog odluke o darovanju nekretnina u vlasništvu RH u svrhu rješavanja imovinskopravnih odnosa radi rekonstrukcije Gradskog stadiona Maksimir.

Na početku sjednice premijer Andrej Plenković podsjetio je na sjednicu održanu u ponedjeljak, na kojoj je Vlada usvojila novi paket mjera kao odgovor na krizu na Bliskom istoku. "Ukupna vrijednost naših 10 paketa je 9 milijardi eura. Cilj je pomoći svim građanima i gospodarstvu da premostimo ove izvanredne okolnosti", poručio je. Dodao je kako su, uz mjere koje se odnose na trošarine, donesene i odluke o dodatnoj potpori poljoprivrednicima, ribarima i korisnicima socijalnih naknada, kao i one vezane uz cijene energije. "Uz mjere koje su ciljale na trošarine i premije, donijeli smo odluke o posebnoj podršci poljoprivrednicima, ribarima, primateljima socijalnih naknada kao i odluke vezane uz cijene struje i plina koje ostaju u režimu do 1. listopada", kazao je Plenković.

"Mi ćemo pratiti ovu situaciju i pravodobno reagirati, ali danas pratimo situaciju s cijenama nafte, tako će biti i u vremenu koje je pred nama. U svakom slučaju, pokazali smo i vodstvu i odlučnosti i brzinu djelovanja i sveobuhvatnost mjera, tako da možemo iskazati zadovoljstvo. Vjerujem da sada više neće biti ni onih gužvi koje su se stvarale do ponedjeljka u ponoć", rekao je.

Premijer je podsjetio na šestu godišnjicu zagrebačkog potresa, istaknuvši kako je Vlada obišla niz obnovljenih i obnovljenih objekata u Zagrebu, uključujući fakultete, bolnice i kulturne institucije. Naglasio je da je u obnovu Zagreba i Banovine do sada uloženo oko 4,65 milijardi eura, dok investicije u zdravstvo u glavnom gradu dosežu 1,6 milijardi eura. Posebno je izdvojio velike projekte poput razvoja KBC-a Zagreb vrijednog 180 milijuna eura te obnovu više lokacija ukupne vrijednosti oko 330 milijuna eura, kao i obnovu sakralne i kulturne baštine, uključujući baziliku u Palmotićevoj.

Naglasio je da je prema podacima Državnog zavoda za statistiku, neto plaća za siječanj iznosila je 1.511 eura, što predstavlja rast veći od 100 posto u odnosu na početak prvog mandata ove Vlade. Premijer je pritom istaknuo kako je cilj da prosječna plaća do kraja mandata dosegne 1.600 eura, dodavši da vjeruje kako će se za to stvoriti uvjeti.

