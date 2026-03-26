Zagrepčanka u šoku: Glume da ste ih udarili autom, pa traže novac... 'Pripazite se, nemoj nasjesti na ovaj stari trik'

Jedna Zagrepčanka na društvenim je mrežama podijelila upozorenje nakon neugodne situacije koju je nedavno doživjela u Dubravi. Incident se, kako navodi, dogodio u srijedu oko 9 sati ujutro ispred Doma zdravlja u Grižanskoj ulici, gdje je dovela dijete na vađenje krvi. Dok je tražila parkirno mjesto, krenula je automobilom unatrag kako bi se okrenula. Tada je začula povik, a potom ugledala muškarca na biciklu koji se zaustavio iza njezina vozila i počeo udarati po automobilu. U jednom trenutku, tvrdi, bacio se zajedno s biciklom na tlo.

“Izašla sam iz auta i uz pomoć jedne gospođe podigla ga. Ponudila sam da zovemo policiju ili hitnu, ali je to odbio. Zatim je izvadio mobitel, fotografirao moj auto i udaljio se. Imao je hematome na licu i vratu, što me navelo na pomisao da mu ovo nije prvi put. Nazvala sam policiju, napravljen je zapisnik. Ovo dijelim da ljudi budu oprezni i ne nasjednu na trik. Hvala svima koji su mi pomogli - još sam u šoku', napisala je.

Slični slučajevi već su ranije zabilježeni u Zagrebu, osobito na parkiralištima u blizini bolnica. Građani su opisivali situacije u kojima bi im se tijekom manevriranja iza vozila pojavio muškarac koji bi tvrdio da je udaren i potom tražio novac. Kada bi vozači predložili poziv policiji, muškarac bi najčešće odustao i udaljio se, javlja Zagreb info. .

U komentarima ispod objave javili su se i drugi građani s gotovo identičnim iskustvima. 'Stari trik za izvlačenje novca', 'Takvi samo traže odštetu', “Ista situacija, čak ima i ‘svjedoke’ sa sobom”, pisali su. Jedan korisnik tvrdi da je riječ o istoj osobi: 'Sad očito hara po Dubravi. Moj tata je u nedjelju imao isti slučaj, ali ga je zadržao do dolaska policije jer mu je netko rekao da taj čovjek to radi već dugo. Policija ga je na kraju samo udaljila bez ikakvih sankcija.'