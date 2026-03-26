PBZ grupa donirala gotovo 50.000 eura Centru za pružanje usluga u zajednici Zagreb - Dugave

PBZ grupa, dio Intesa Sanpaolo Grupe, u sklopu svog humanitarnog projekta „Činim dobro svaki dan“ i Visa kartice sa srcem donirala je 49.388,14 eura Centru za pružanje usluga u zajednici Zagreb – Dugave. To je 102. donacija PBZ grupe u sklopu ovog projekta, a doniranim sredstvima Centar je nabavio dva električna vozila i punionicu za električna vozila.
U povodu uručenja donacije Centru za pružanje usluga u zajednici Zagreb – Dugave Dinko Lucić, predsjednik Uprave Privredne banke Zagreb, je izjavio: „Drago mi je da smo danas u Centru za pružanje usluga u zajednici Zagreb – Dugave te da i ovom najnovijom donacijom potvrđujemo svoju snažnu posvećenost društveno odgovornom poslovanju, a koje, između ostaloga, njegujemo i kroz naš dugogodišnji projekt „Činim dobro svaki dan“ i Visa karticu sa srcem, koja uz standardne financijske pogodnosti ima i jaku humanitarnu komponentu. Naime, u sklopu ovog projekta za svaku transakciju Visa karticom sa srcem doniramo po 10 centi za dobrobit djece i mladih, bez ikakvog troška za korisnike ove kartice. Na ovaj način do sada smo ukupno donirali više od 5,4 milijuna eura i realizirali 102 donacije uključujući bolnice i dječje domove diljem Hrvatske. Činiti dobro svaki dan nastavljamo i u 2026. – 18. godini djelovanja ovog projekta u kojoj ćemo, osim Centra Zagreb – Dugave, električnim vozilima razveseliti i druge domove za djecu, kako bi njihovim korisnicima omogućili sigurniji prijevoz i kvalitetniju uslugu te ujedno doprinijeli očuvanju okoliša“.
Događanju su prisustvovali i ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike prof. dr. sc. Alen Ružić i državna tajnica u Ministarstvu Marija Pletikosa. Tom prigodom ministar je rekao: "Briga za dobrobit djece i mladih temeljna je odgovornost svakog pojedinca, ali i cijele zajednice i društva u cjelini. Ona mora biti u središtu naših aktivnosti, politika i međusobne suradnje. Upravo ova humanitarna inicijativa predstavlja izvrstan primjer takve društvene odgovornosti i suradnje, a njihov doprinos podizanju kvalitete života djece u domovima socijalne skrbi iznimno je vrijedan."
Centar za pružanje usluga u zajednici Zagreb - Dugave već dugi niz godina na više lokacija pruža usluge socijalne skrb za zadovoljavanje socijalno-zaštitnih potreba djece i mladeži koja iskazuju određene probleme u ponašanju. Centar pruža smještaj, boravak, privremeni smještaj, organizirano stanovanje, cjelodnevni i poludnevni boravak, intenzivnu stručnu pomoć i nadzor nad ostvarivanjem skrbi o djetetu te brojne druge usluge, svakodnevno brinući o petsto korisnika.
„Zahvaljujući donaciji PBZ grupe, koja nam je omogućila kupnju dvaju električnih vozila i opremanje punionice, lakše ćemo ostvariti svoj cilj da kroz proces deinstitucionalizacije i transformacije ustanove pružimo podršku našim korisnicima u obiteljskoj sredini i preveniramo institucionalizaciju djece i mladih i njihovo izdvajanje iz obitelji te će pridonijeti uspješnijoj socijalizaciji naše djece. Ovaj cilj zahtjeva veću i efikasniju mobilnost naših stručnjaka kako bi što lakše i brže došli do obitelji koje žive na području grada Zagreba i Zagrebačke županije. Budući da se radi o električnim vozilima, uštedjet ćemo značajna sredstva koja ćemo moći preusmjeriti na druge potrebe a ujedno ćemo dati i svoj doprinos smanjenju onečišćenja Zemlje. Zahvaljujem PBZ grupi te resornom Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike na suradnji i potpori prilikom realizacije ove donacije“, istaknuo je Božo Vrkljan, ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb - Dugave.
Projekt „Činim dobro svaki dan“
Donacija Centru za pružanje usluga u zajednici Zagreb – Dugave realizirana je u sklopu projekta društveno odgovornog poslovanja PBZ grupe, članice Intesa Sanpaolo Grupe, pod nazivom „Činim dobro svaki dan“. Ovaj projekt PBZ grupa kontinuirano provodi od 2008. godine pomažući putem njega nacionalne, dugoročne projekte za dobrobit djece i mladih te drugih osoba u potrebi Ministarstva zdravstva i Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, izdvajajući za svaku transakciju napravljenu Visa karticom sa srcem po 10 centi, bez dodatnog troška za korisnike kartice. Do sada je za projekt „Činim dobro svaki dan“ PBZ grupa donirala više od 5,4 milijuna eura te realizirala 102 donacije, uključujući bolnice i domove socijalne skrbi diljem Hrvatske. Više informacija o postignućima projekta nalazi se na www.cinimdobro.hr.