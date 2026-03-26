PBZ grupa donirala gotovo 50.000 eura Centru za pružanje usluga u zajednici Zagreb - Dugave

PBZ grupa, dio Intesa Sanpaolo Grupe, u sklopu svog humanitarnog projekta „Činim dobro svaki dan“ i Visa kartice sa srcem donirala je 49.388,14 eura Centru za pružanje usluga u zajednici Zagreb – Dugave. To je 102. donacija PBZ grupe u sklopu ovog projekta, a doniranim sredstvima Centar je nabavio dva električna vozila i punionicu za električna vozila.

U povodu uručenja donacije Centru za pružanje usluga u zajednici Zagreb – Dugave Dinko Lucić, predsjednik Uprave Privredne banke Zagreb, je izjavio: „Drago mi je da smo danas u Centru za pružanje usluga u zajednici Zagreb – Dugave te da i ovom najnovijom donacijom potvrđujemo svoju snažnu posvećenost društveno odgovornom poslovanju, a koje, između ostaloga, njegujemo i kroz naš dugogodišnji projekt „Činim dobro svaki dan“ i Visa karticu sa srcem, koja uz standardne financijske pogodnosti ima i jaku humanitarnu komponentu. Naime, u sklopu ovog projekta za svaku transakciju Visa karticom sa srcem doniramo po 10 centi za dobrobit djece i mladih, bez ikakvog troška za korisnike ove kartice. Na ovaj način do sada smo ukupno donirali više od 5,4 milijuna eura i realizirali 102 donacije uključujući bolnice i dječje domove diljem Hrvatske. Činiti dobro svaki dan nastavljamo i u 2026. – 18. godini djelovanja ovog projekta u kojoj ćemo, osim Centra Zagreb – Dugave, električnim vozilima razveseliti i druge domove za djecu, kako bi njihovim korisnicima omogućili sigurniji prijevoz i kvalitetniju uslugu te ujedno doprinijeli očuvanju okoliša“.

Dinko Lucić, predsjednik Uprave Privredne banke Zagreb, prof. dr. sc. Alen Ružić, dr. med., ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Marija Pletikosa, državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Božo Vrkljan, ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb - Dugave. Foto: PBZ grupa

Događanju su prisustvovali i ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike prof. dr. sc. Alen Ružić i državna tajnica u Ministarstvu Marija Pletikosa. Tom prigodom ministar je rekao: "Briga za dobrobit djece i mladih temeljna je odgovornost svakog pojedinca, ali i cijele zajednice i društva u cjelini. Ona mora biti u središtu naših aktivnosti, politika i međusobne suradnje. Upravo ova humanitarna inicijativa predstavlja izvrstan primjer takve društvene odgovornosti i suradnje, a njihov doprinos podizanju kvalitete života djece u domovima socijalne skrbi iznimno je vrijedan."

Centar za pružanje usluga u zajednici Zagreb - Dugave već dugi niz godina na više lokacija pruža usluge socijalne skrb za zadovoljavanje socijalno-zaštitnih potreba djece i mladeži koja iskazuju određene probleme u ponašanju. Centar pruža smještaj, boravak, privremeni smještaj, organizirano stanovanje, cjelodnevni i poludnevni boravak, intenzivnu stručnu pomoć i nadzor nad ostvarivanjem skrbi o djetetu te brojne druge usluge, svakodnevno brinući o petsto korisnika.

„Zahvaljujući donaciji PBZ grupe, koja nam je omogućila kupnju dvaju električnih vozila i opremanje punionice, lakše ćemo ostvariti svoj cilj da kroz proces deinstitucionalizacije i transformacije ustanove pružimo podršku našim korisnicima u obiteljskoj sredini i preveniramo institucionalizaciju djece i mladih i njihovo izdvajanje iz obitelji te će pridonijeti uspješnijoj socijalizaciji naše djece. Ovaj cilj zahtjeva veću i efikasniju mobilnost naših stručnjaka kako bi što lakše i brže došli do obitelji koje žive na području grada Zagreba i Zagrebačke županije. Budući da se radi o električnim vozilima, uštedjet ćemo značajna sredstva koja ćemo moći preusmjeriti na druge potrebe a ujedno ćemo dati i svoj doprinos smanjenju onečišćenja Zemlje. Zahvaljujem PBZ grupi te resornom Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike na suradnji i potpori prilikom realizacije ove donacije“, istaknuo je Božo Vrkljan, ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb - Dugave.

