JD Vance: Spreman sam preuzeti dužnost ako se nešto dogodi Trumpu

Potpredsjednik SAD-a JD Vance rekao je da je spreman preuzeti predsjedničku dužnost u slučaju da se nešto dogodi američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Vance je u velikom intervjuu za USA Today rekao da je uvjeren da će predsjednik Trump odslužiti ostatak svog mandata te dodao da je, unatoč nedavnim pitanjima o Trumpovu fizičkom stanju, predsjednik dobrog zdravlja.

Podsjetimo, Trump se pojavio se u javnosti s potpuno vidljivom modricom na desnoj šaci, nakon što ju je mjesecima prekrivao šminkom, a otkada je modrica prvi put uočena u veljači, jačaju javni pritisci i kritike zbog "pokušaja Bijele kuće da je prikrije". Od kada je modrica prvi put primijećena, američka javnost nagađa što bi ona mogla govoriti o Trumpovu zdravstvenom stanju, a na društvenim mrežama korisnici se pitaju znači li nešto ozbiljnije. Neki spominju rak kože, drugi terapije infuzijama, a treći podsjećaju na dijagnozu kronične venske insuficijencije nakon što uočili natečene gležnjeve, piše People.

– Ima nevjerojatnu energiju. Iako je većina ljudi koji rade oko predsjednika Sjedinjenih Država mlađa od njega, on je zapravo osoba koja posljednja ide spavati, on je osoba koja noću zadnja završava telefonske razgovore i on je prva osoba koja se budi i prva osoba koja telefonira ujutro – ispričao je Vance u intervjuu za USA Today.

Strašne tragedije se događaju, dodao je, ali uvjeren je, kazao je, da je predsjednik u dobroj formi, da će odslužiti ostatak svog mandata i učiniti velike stvari za američki narod. – Ako se, ne daj Bože, dogodi strašna tragedija, ne mogu zamisliti bolju obuku na poslu od one koju sam dobio u posljednjih 200 dana – istaknuo je.

Prema 25. amandmanu američkog Ustava, potpredsjednik preuzima dužnost predsjednika ako on umre, podnese ostavku ili bude smijenjen s dužnosti. U povijesti se to dogodilo devet puta.