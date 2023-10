Sudac Vrhovnog suda Damir Kos komentirao je danas na N1 Televiziji izmjene Kaznenog zakona koje se odnose na tzv. curenje informacija. Kazao je kako se svaka izmjena zakona koja se donosi odvija u nekom određenom kontekstu te da on misli da javnost mora znati što se događa u sudskim postupcima i da sud mora biti transparentan kako bi se dobio pravi odraz onoga što se događa na sudu.

– U medijima su se počele pojavljivati informacije koje su bile, u pravilu, na štetu okrivljenika. Dakle, isključeno je da bi branitelji bili oni koji bi servisirali medije, a isključeni su i sudovi. Ostale su one druge stranke u postupku, državni odvjetnici ili policija. Svi ćete se sjetiti javnih uhićenja. Otkud novinarima informacije da će doći do uhićenja pa se pred nečijom kućom stvore novinari? Kad bi danas razgovarali s ijednim sucem, mislim da nitko ne bi bio zagovornik toga da ono bude u medijima jer svi žele da suđenje bude prepušteno njima. Međutim, kad se pojavio problem curenja informacija, moglo se lako detektirati odakle cure – kazao je Kos. Ustvrdio je da institucije unutar kojih se sumnjalo da cure informacije i država nisu poduzeli ništa da se zadrži presumpcija nevinosti okrivljenika te da je država rekla da to treba spriječiti u trenutku kad su se pojavile prepiske i razgovori dviju okrivljenica, koje su bile visoke državne dužnosnice i spomenule su da će se obratiti osobi s inicijalima AP, što koincidira s inicijalima premijera.

POVEZANI ČLANCI:

– Kad se govori o visokim državnim dužnosnicima ili dužnosnicima lokalne vlasti, notorno imaju smanjen prag zaštite svoje osobnosti. Prešućivanje njihovih eventualnih nepodopština ili nečega gdje im se netko obraća, a ne reagiraju pred institucijama države s prezentacijom onoga što se od njih traži, apsolutno je negativno. Javnost to treba znati – poručio je sudac Kos.

Kos je kazao i da, kad gledamo konkretnu normu i kako je napisana, premijer dobro kaže da se u tome nigdje ne spominju novinari.

No to može proći kod onih koji nemaju pravnu naobrazbu. Tko ima, zna da počinitelj može biti počinitelj ili sudionik, a sudionik može biti poticatelj i pomagač. To je načelna mogućnost počinjenja kaznenog djela. Iako ovdje nema pomagača i poticatelja, teoretski postoji mogućnost da se i njih optuži – kazao je Kos.

POVEZANI ČLANCI:

VIDEO: Predsjednik Zeleni Hrvatske o požaru u Osijeku: 'Požar je velika ekološka katastrofa. Toksini ostaju i po dvije godine'