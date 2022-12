Jaslice u Vatikanu osvijetlila je hrvatska tvrtka: Radili smo po cijelom svijetu, ali ovo je posebna priča

Ovogodišnje božićne jaslice u Vatikanu osvijetlila je hrvatska tvrtka Skira iz Pule. Ta je tvrtka specijalizirana za nesvakidašnji posao koji traži izrazito visoku razinu kreacije, a to je dizajn rasvjete. Cilj je Deana Skire koji vodi tvrtku narativno pratiti i dopuniti ovogodišnju umjetničku interpretaciju jaslica. One će se s prekrasnom rasvjetom pojaviti svake noći nakon sumraka, poput betlehemske zvijezde nakon Isusova rođenja. Inače, same jaslice dolaze iz furlanskoga grada Sutrija te se sastoje od 18 prirodno osvijetljenih kipova u prirodnoj veličini. Napravljene su od drva, a izradio ih je tim umjetnika iz Furlanije-Julijske krajine. Jedan je od njih i ukrajinski umjetnik koji živi u Italiji, Oleksander Štejniher. Suradnja je sa Skirom, međutim, nastala na preporuku talijanskih kolega koji su shvatili da jaslice moraju biti i vrhunski osvijetljene. Dean Skira umjetnik je s dugotrajnim iskustvom u rasvjeti, što uključuje brojne domaće i strane projekte.