Janša se svađa na Twitteru s Verhofstadtom: 'Slovenija nije Kongo'

Slovenski premijer Janez Janša upleo se u verbalni sukob na Twitteru s Guyjem Verhofstadtom, dugogodišnjim eurozastupnikom i bivšim voditeljem liberalne grupacije Alde u Europskom parlamentu, nakon Verhofstadtove kritike na račun slobode medija u Sloveniji.

U više objava na društvenoj mreži, Janša je naveo da se Verhofstadt "arogantno" predstavlja kao čuvar europskih vrijednosti i želi "patronizirati" Slovencima koji međutim, kako je dodao Janša, "sami odlučuju o vlastitim interesima".

Verhofstadtu, koji je u dugoj političkoj karijeri bio i belgijski premijer od 1999. do 2008., Janša je sarkastično poručio da se koncentrira na loše izborne rezultate svoje stranke u Belgiji i da "najprije stekne povjerenje svojih birača", prije nego "drži lekcije" drugima.

Slovenski premijer, poznat u domovini po sarkastičnom stilu koji zna prijeći granice pristojnosti kad komunicira s političkim rivalima ili protivnicima, nekadašnjem je belgijskom premijeru u jednom od tvitova također poručio da nije vođa "kolonijalne sile" i da "Slovenija nije Kongo", aludirajući zajedljivo na kolonijalnu prošlost Belgije u Africi.

Calm down, @guyverhofstadt You are not the head of a colonial power any more. And Slovenia isn’t Congo, either. https://t.co/WpyBqctgoI