Jandroković otkrio tko će biti predsjednik države ako Milanović ipak podnese ostavku

Gordan Jandroković, donedavni predsjednik Hrvatskog Sabora, tvrdi da on neće biti novi predsjednik države ako Zoran Milanović ipak podnese ostavku. "Prema svemu sudeći, predsjednik Republike Hrvatske neće podnositi ostavku. No, bilo kako bilo, izlazim na izbore u drugoj izbornoj jedinici i to je moja čvrsta odluka. I ponovo ću pobijediti", poručio je Jandroković.

U razgovoru za Novi List Jandroković je pojasnio da bi u tom slučaju on za dužnost vršitelja dužnosti predsjednika Republike, sukladno poslovniku, odredio jednog od svojih potpredsjednika iz redova vladajuće većine da ga mijenja dok je spriječen. Prema tome, Milanović i SDP ne moraju strahovati da će to biti socijaldemokrat Davorko Vidović.

"Očito ne. Ali to što mi uopće moramo razgovarati na ovaj način, govori o situaciji koju je svojim neodgovornim postupcima izazvao predsjednik Republike. Umjesto da smo koncentrirani na političke rasprave sudionika u tom izbornom procesu, da kandidati predstavljaju svoj program i viziju Hrvatske, on je oduzeo građanima tu mogućnost. Radi se o perfidnoj igri koja ima za cilj izazvati kaos i nestabilnost političkog sustava. Čini se da još uvijek nedovoljan broj ljudi to prepoznaje, smatra da se radi o običnom prepucavanju, međutim ovo je puno ozbiljnije.

Taj čovjek izaziva ustavnu krizu, izjavljuje da neće poštovati odluke Ustavnog suda, da s prezirom gleda na njihovo upozorenje. To je dosad neviđeno u demokratskoj praksi, kako u Hrvatskoj, pa tako i u drugim demokratskim zemljama. Ne može nitko, pa ni predsjednik Republike staviti sebe iznad zakona. Dakle on ne poštuje zakon, i to otvoreno govori. To je poziv na nepoštovanje pravnog poretka i dosad nismo imali ništa slično tome. Nalazimo se u jednom političkom prostoru u kojem dosad nikad nismo bili i nitko nema jasne odgovore", kaže Jandroković, koju u "bitku" u 2. izbornoj jedini ide sa sloganom "Vruće srce, hladna glava".

Podsjetimo, nakon iznenadne najave predsjednika Zorana Milanovića da će se kandidirati na listi SDP-a na parlamentarnim izborima, Ustavni sud jasno je istaknuo da Milanović ne može biti na listi nijedne stranke niti kandidat na parlamentarnim izborima dok obnaša dužnost predsjednika države. Predsjednik Milanović nakon toga je kazao da neće otići sa svoje dužnosti, a, s druge strane, u izjavama medijima i na Facebooku redovito ignorira upozorenja Ustavnog suda i za sebe kazuje da je on "budući hrvatski premijer".

"Kad bih dao ostavku, istog trenutka bi iskoristili priliku da proglase izvanredno stanje, manipulirali bi s datumom izbora i vjerojatno prvo raspisali nove predsjedničke izbore jer bi to radila tehnička vlada i ljudi se ne bi imali kome žaliti, osim Šeparoviću. To je savršeno upleten mehanizam utjecaja", pojasnio je Milanović prije nekoliko dana zašto ne želi dati ostavku.

