VIDEO Milanović zaprijetio: 'Neka se usude donijeti odluku o promjeni datuma izbora, neće dobro završiti'

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je danas na svečanom obilježavanju 17. obljetnice ustroja Gardijske oklopno-mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske, a tim je povodom njezinim pripadnicima uručio odličja.

Predsjednik Milanović nakon toga je dao izjavu za medije. Najprije se dotaknuo Ustavnog suda. "Šeksov kum nije poslovođa zadruge u selu ili varoši, nego predsjednik USUD-a. Ako sam dobro shvatio, usudio se komentirati kad će biti datum izbora i da možda neće biti kad sam ja rekao. Samo naprijed. Ovo što su dosad napravili ima elemente državnog udara", kazao je.

"Datum izbora određuje predsjednik Republike, to je suvereno pravo. Nikakav Ustavni sud ne smije svoje nečiste prste gurati u to. Ni u kojim okolnostima, osim elementarne nepogobe koja bi zemlju dovela u situaciju gdje nema nikakve vlasti. Neka se usude donijeti odluku o promjeni datuma izbora...", zaprijetio je Milanović.

Objasnio je potom i zašto neće dati ostavku. "Zato ne odlazim s ovoga mjesta. Moram biti ovdje iako za vojsku ne brinem. Vojska je dovoljno zrela i to su dovoljno formirani ljudi. Razlog su upravo ovakve namjere, koje čitam. Kad bih dao ostavku, istog trena bi iskoristili priliku da proglase izvanredno stanje, manipulirali bi s datumom izbora i vjerojatno prvo raspisali nove predsjedničke izbore jer bi to radila tehnička vlada i to bi napravili i ljudi se nemaju kome žaliti, osim Šeparoviću. To je savršeno upleten mehanizam utjecaja", rekao je Milanović. "Neka se oni usude donijeti odluku o promjeni datuma izbora, neće dobro završiti. Ja ću opet donijeti istu", dodao je.

VEZANI ČLANCI:

Nastavio je govoriti o šefu Ustavnog suda i mogućoj promjeni datuma izbora. "Ovo je grčevit pokušaj da se osujeti volja ljudi. Ova izjava Šeparovića i njegove bande je krivično djelo", rekao je. "Kada će to biti izbori ako ne budu 17.? Kada, tko će to odrediti? Koliko dugo će zemlja biti bez Vlade? Ja ostajem predsjednik upravo zbog ove stvari, vidim ih, nanjušio sam ih. Ti ljudi su kriminogeni u svojoj namjeri. Šeparović i par ljudi oko njega nisu naročito pismeni, ali to nije ni bitno. Ovo je zla namjera da se zemlja destabilizira, a kao destabilizatora se proglašava čovjeka koji kao predsjednik Republike Hrvatske ide pred volju birača", dodao je, nakon čega je pozvao građane da "pruže otpor".

"U ustavnom zakonu ne piše da Ustavni sud može poništiti datum izbora. Lažu i izmišljaju, stalno to rade", kazao je, nakon čega je još jednom kazao i da se ne slaže s upozorenjem da predsjednik RH ne može sudjelovati u kampanji za parlamentarne izbore. "Imamo ozbiljnu krizu koju predvode ljudi koji više nemaju što izgubiti. Oni više neće biti ustavni suci i sada su kao glodavci spremni na sve jer misle da za to neće odgovarati. Tu sam kao predsjednik i tu sam da to zaštitim", nastavlja dalje predsjednik Milanović.

Ponovio je potom da je zbog ovakvih situacija ostao predsjednik. "Između istine i izbora ispriječila se grupa kriminalaca, nemam drugu riječ. Ne možeš im u ovom trenutku naizgled ništa i zato, ponavljam treći put, sam ostao predsjednik. Sad je zmija pokazala svoju rascvalu jezičinu, kao u priči o šumi Striborovoj Ivane Brlić Mažuranić… To je to. Zmijski jezik. Samo se usudite, bando", rekao je.

Kratko se osvrnuo i na premijera Andreja Plenkovića, za kojega je kazao "da ništa ne radi u Bruxellesu". Nakon toga je komentirao rasipanje lijeve lijeve koalicije, iz koje su izašli Fokus, IDS i Radnička Fronta. "To me nije iznenadilo, o tome nisam ni razmišljao. Postoje stranke koje traže iznudu, a to ima svoju cijenu. Cijena je rastanak. IDS je u Istri, ima situaciju da se bore za iste ljude i dolazi do sudaranja, ali to nije opravdanje da se uspoređuje ono što radimo ja i Grbin s onim što rade HDZ s Turudićem, kada Ustavni sud nije imao nikakvih problema. Oni su bandita izabrali na čelo DORH-a. Stalno se moramo vraćati na to, da nam u ovoj ravnici pogled ne ode. Problem je Andrej Turudić. Problema je mnogo, ali ja bih išao dalje da se nije dogodilo ovo s Turudićem", rekao je. "E pa nećeš razbojniče, da citiram hrvatskog poetu koji je trenutno na boravku u BiH", poručio je.

Komentirao je i informaciju nekih medija da su u zagrebačkom hotelu Esplanade viđeni zajedno nekadašnji ministar u Milanovićevoj vladi Mihael Zmajlović i Dragan Kovačević, bivši šef JANAF-a, a sada USKOK-ov optuženik. "Mogu poništiti izbore radi toga i uhapsiti njegovu rodbinu u trećem koljenu. Možda mu je rekao nešto korisno o HDZ-u, neka saznanja koja ima iz vremena kada je surađivao s Plenkovićem. Ustvari nije loša ideja, kad bi se i drugi nalazili, možda se mogu saznati još neke relevantnije gadarije koje je Plenković radio. Naravno da za Zmajlovića nije dobro što su ga vidjeli s čovjekom koji je pod istragom. Al on nije ratni zločinac", kazao je.

Odgovorio je i na pitanje može li mu SDSS biti partner u slučaju da dobije izbore. "Idemo dobiti izbore, idemo izgurati HDZ u jarak. Ja ću u te razgovore ući kao predsjednik Republike i želim vidjeti kakavi su karakteri. Imam iskustvo rada s užasno pokvarenim ljudima. Možda to neki misle za mene", govori.

Komentirao je najavu dijela trgovaca da će raditi na dan izbora. Milanović je istaknuo da je obavio svoju dužnost određivanjem datuma, koji je srijeda, 17. 4. Napominje da je taj dan neradni dan, ali da je svjestan da će neke službe ipak raditi. Međutim, naglašava da nije u njegovoj nadležnosti određivati tko smije raditi, već je svoju odgovornost ispunio time što je omogućio ljudima da izađu na izbore u što većem broju, koristeći, kaže, dopuštene metode. "Ljude želim navesti da glasaju. Vjerujem da će ljudi ostati u svojim gradovima i selima, otići će do biračkog mjesta. Neka izađu na izbore i glasaju za nešto iz čega se izroditi Treća republika. Vidjet ćete kako. Vlada nacionalnog spasa. Vidjet ćete što je to", poručio je.

Za kraj je još jednom ponovio da je datum izbora određen i da Ustavni sud nema ovlasti to mijenjati. "Hrvatice i Hrvati, zlo je doba. Imamo posla s opasnim neprijateljima demokracije. Zato što se jedan predsjednik RH, bez ovlasti, odlučio ponašati onako kako se ona nesoj od HDZ-a ponaša već godinama. E pa nećete, razbojnici. Dosta je. Ničija nije gorjela do zore. Neće ni vaša", zaključio je.

Milanović promaknuo troje brigadnih generala u general-bojnike Hrvatske vojske

Podsjetimo, predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović donio je odluke o promaknućima tri brigadna generala u general-bojnike, brigadira u brigadnog generala te pukovnika u brigadira, priopćeno je u petak iz Ureda predsjednika.

VEZANI ČLANCI

U čin general-bojnika zrakoplovstva promaknut je zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva brigadni general Michael Križanec. U čin general-bojnika pješaštva promaknut je zamjenik zapovjednika Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman" brigadni general Blaž Beretin. U čin general-bojnice pravne struke promaknuta je načelnica Uprave za planiranje Glavnog stožera Oružanih snaga RH brigadna generalica Gordana Garašić.

U čin brigadnog generala intendantske službe promaknut je načelnik Uprave za logistiku Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske brigadir Jozo Matković. U čin brigadira prometne službe promaknut je voditelj Odsjeka prometne službe, Zapovjedništvo Zapovjedništva za potporu pukovnik Mihael Pintarić.

VIDEO Istezao se, trčao i pokazao zavidnu liniju: Milanović je tada na Šestinama trening odradio s Cro Copom