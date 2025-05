Jandroković: Iznenađen sam koliko je negativna i prljava kampanja prema našem kandidatu

Kandidata SDP-a za varaždinskog župana Brunu Istera podržali su nakon prvog kruga Nezavisna platforma Sjever i Narodna stranka Reformisti te Možemo, dok je HNS odlučio pozvati svoje glasače da u drugom krugu glasaju za HDZ-ova kandidata Anđelka Stričaka. Koordinatorica platforme Možemo Sandra Benčić smatra da se radi o vraćanju Varaždinske županije svom "prirodnom političkom habitusu", a da je pobjeda HDZ-ova kandidata 2021. bila samo mala anomalija, koja će se ispraviti.

– Pratim kampanju i moram reći da sam iznenađen koliko je negativna i prljava prema našem kandidatu. Iako je na izborima 2021. godine bio autsajder i nekako su ga politički protivnici podcjenjivali, pobijedio je i vrlo uspješno četiri godine obnašao dužnost župana, realizirao mnoge projekte, velika financijska sredstva prošla su kroz Županiju i od toga su svakako velike koristi imali i građani Varaždinske županije – rekao je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković danas u Varaždinu. Istaknuo je da su politički protivnici HDZ-a i Stričaka i u ovoj predizbornoj kampanji krenuli s podcjenjivačkom kampanjom.

– Nije mi čudno što su se svi ujedinili protiv njega, ali ono što zaista jest čudno i neprimjereno je da vode ovako prljavu ad hominem kampanju protiv našega kandidata. Gledajući druge dijelove Hrvatske, čini mi se da se ovdje vodi jedna od najnegativnijih kampanja, i to prema kandidatu koji to nije zaslužio – istaknuo je Jandroković, koji smatra da je ta "prljava kampanja" rezultat nervoze i panike koja je uhvatila kandidate na lijevoj strani političkog spektra.

– On je čovjek koji će sasvim sigurno osigurati nastavak dijaloga s Vladom, koji neće ići u konflikte, kao što se događa u nekim sredinama. Optimističan sam, ali pozivam sve da u ovih nekoliko zadnjih dana ipak spuste tenzije i da se vrate onome što je ključ ovih izbora, a to je kako učiniti život građanima u Varaždinskoj županiji boljim – zaključio je Jandroković. Stričak je rekao da je kampanja koju proteklih nekoliko dana odrađuje SDP i njegov kandidat Bruno Ister zapravo kampanja ili rukopis Radimira Čačića.

– Građani su još prije četiri godine rekli što misle o gospodinu Čačiću, rekli su to i prije desetak dana, kao i prije godinu dana na parlamentarnim izborima. Upravo zbog toga nastavljam pozitivno! Zalagat ću se i dalje za one vrijednosti za koje smatram da su prijeko potrebne, a to su dijalog i suradnja – rekao je Stričak, kojeg je podržao HNS. Predsjednik HNS-a Krunoslav Lukačić kazao je kako je nakon prvog kruga izbora razgovarao i s Isterom i sa Stričakom.

– Aktualni i budući župan Stričak prihvatio je sve naše programe i ideje koje smo zastupali u svojoj kampanji – rekao je Lukačić i dodao da Stričak ujedno podržava HNS-ove kandidate u Lepoglavi i Vinici.