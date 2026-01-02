Naši Portali
NESMETAN TRANSPORT

JANAF objava za medije

Omišalj: Postrojenja JANAF-a na otoku Krku
Goran Kovacic/PIXSELL
VL
Autor
VL
02.01.2026.
u 09:45

JANAF d.d. je u suradnji s Vladom Republike Hrvatske ishodio licencu kojim se odobrava do 23. siječnja 2026. godine sudjelovanje u aktivnostima koje su uobičajene i nužne za transport nafte za izvršavanje Ugovora o transportu sirove nafte sklopljenog s kompanijom NIS a.d. 

Pozdravljamo odluku američke administracije te ističemo kako je JANAF d.d. u potpunosti spremna odmah osigurati nesmetan transport i opskrbu rafinerije u Pančevu sirovom naftom.

Također nadamo se skorom završetku pregovora između NIS-a i potencijalnih partnera o kupnji ruskog udjela u toj kompaniji, čime bi se ispunili uvjeti propisani sankcijskim režimom.

