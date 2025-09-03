JANAF je ključan energetski resurs, a Szijjártó je naučio što znači solidarnost

Pa zbog nafte je, budalo!, nećemo se umoriti ponavljajući rečenicu jednog od najpoznatijih svjetskih geopolitičkih analitičara F. Williama Engdahla. On je koristi u svojoj knjizi "Mitovi, laži i ratovi za naftu", označujući upravo naftu kao glavnog pokretača geopolitičkih događaja u svijetu. Knjiga je napisana prije 13 godina, što je relativno kratko razdoblje u povijesti, pa i geopolitici, te se može slobodno zaključiti kako danas nije bitno drukčije. A za to postoje i dokazi, i to u našoj neposrednoj blizini, u Srbiji, Slovačkoj i Mađarskoj. Sve tri države izuzete su od režima zabrane uvoza ruske nafte zbog izravne ovisnosti o njezinu dotoku, odnosno nemogućnosti da je se promptno zamijeni. Ali, zbog zadnjih uspješnih poteza Ukrajinaca da prekinu njezin dotok kroz naftovod Družba, postavlja se pitanje što ako se njezin dotok ipak prekine. Ukrajinski udari dronovima na naftovod i prekid opskrbom nafte iz Rusije izazvali su paniku u Slovačkoj i Mađarskoj, manje u Srbiji, jer ona je u panici već otprije zbog situacije s Naftnom industrijom Srbije, u čijem je vlasništvu najveća tamošnja rafinerija u Pančevu.