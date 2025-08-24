Izvadili su mu srce, pojeli ga i snimili video, dekapitirali bebe...

Ja sam izraelski Druz, majčini preci žive na području Izraela stotinama godina, očevi dolaze iz Libanona i Sirije, s planina u Suwaydi, gdje se sad sve ovo odvija. Rodio sam se u druskom selu i kao dijete preselio u izraelski grad gdje sam odrastao među Židovima, kršćanima i Druzima. Kao i svaki Izraelac, odslužio sam vojsku, bio sam u specijalnim jedinicama i postao časnik. Nakon toga putovao sam svijetom, u Africi pomagao graditi školu u planinama, radio u SAD-u, a kad mi se rodio sin, čija je mama Njemica i željela je živjeti u Njemačkoj, ondje odgajamo dijete. Posjećujem obitelj u Izraelu kad god mogu. No posljednje dvije godine, nakon 7. listopada 2023., kad je sve počelo, odlučio sam dignuti svoj glas kao izraelski Druz kako bih ispričao istinu o tome kako tretiraju manjine u Izraelu. Ne onako kako druga strana pokušava lagati u medijima. Manjine na Bliskom istoku najbolji život imaju u Izraelu. Arapi, kršćani, alaviti i svi ostali, LGBTQ zajednica, svejedno koja manjinska skupina – jedina im je zona sigurnosti Izrael, počinje naš razgovor Mansur Ashkar, pripadnik arapske manjine zbog čije je zaštite prije nešto više od mjesec dana Izrael u nizu zračnih udara napao islamističke snage u Siriji. I dio izraelskih Druza tada je prešao granicu kako bi pomogli sunarodnjacima. Dok Sirija to smatra udarom na svoj suverenitet, Mansur Ashkar i ostali Druzi poručuju da bi bez izraelske zaštite već bili istrijebljeni.

– Arapski muslimanski svijet pokušava lagati i stvoriti pogrešnu sliku kako bi ispunili agendu antisemitizma i rasizma. Zato sam odlučio raditi ovo što radim danas – kaže Mansur.

Što točno radite?

- Do 7. listopada sam radio na kruzerima Royal Caribbeana, kao i mnogi Hrvati, zato imam mnogo hrvatskih prijatelja: inženjera, prvih oficira, kapetana... Upoznao sam divni hrvatski narod kroz njihove oči i priče. Hrvati i Izraelci jako brzo "kliknu" jer imamo sličnu povijesnu pozadinu. I jedni i drugi bili smo u ratu, pod opsadom, starije su generacije živjele vrlo teškim životom bez struje i osnovnih uvjeta, pokušavajući preživjeti ratove. Nismo razmaženi narodi, znamo cijenu mira i koliko je važno biti snažan da ga održimo. Zato osjećam jaku povezanost s Hrvatima koji, kao ni Izraelci, nisu "politički korektni": ako vas vole – kažu to, ako vas ne vole – i to vam kažu, ne skrivaju.

Mora da ste se družili s Dalmatincima koji navigavaju...

- Da, haha. S vama je lako, kao i s Izraelcima. Za Royal Caribbean sam radio kao šef sigurnosti, a s izbijanjem rata počeo sam snimati videa. Snimio sam ih oko 90: po jedan svaki dan nakon 7. listopada, u iščekivanju da se taoci vrate. Govorim arapski pa sam prevodio da ljudi razumiju, a kao časnik u specijalnim jedinicama poznavao sam ovaj konflikt jako dobro i pokušavao sam pridonijeti. Nakon 90 dana shvatio sam da imam obitelj, život... Na poslu kažu da su mi vrata otvorena kad god se poželim vratiti, no neću biti gotov dok rat ne završi. Dobio sam apsolutnu podršku, znaju da mi je domovina u ratu. Ali shvatio sam da ću morati zarađivati za život i da to trebam početi raditi profesionalno ili se vratiti na posao na kojem ne bih imao dovoljno vremena za ovo. Zato sam otvorio YouTube i Patreon kanale, počeo raditi na monetizaciji podcasta i sad od toga živim. Skroman život, ne onakav na kakav sam navikao ranije, ni blizu. Ali dovoljno da platim račune i brinem za dijete. Jednostavan sam i sretan s onim što imam.

Kakav su narod Druzi, koji je prevladavajući svjetonazor, životna filozofija, religija?

- Druzi su mistična religija koja smatra da sve vjere govore o jednom, istom Bogu. Monoteisti. Ne žele nikoga konvertirati i ne možete postati Druz, kao Druz se možete samo roditi. Poštuju sve vjere: kršćane, Židove, hinduse, muslimane... Traže samo da ih se pusti da žive. Smatraju da vuku porijeklo iz obitelji Jitra, Mojsijeva tasta, on je glavni prorok. Zato se osjećaju vrlo povezani s kršćanima i Židovima. Počinju se spominjati prije otprilike tisuću godina, tad su se "otkrili" svijetu, a došli su s prekrasnom idejom da odvoje religiju od države i da vjernici mogu biti vjernici, a sekularni sekularni i da prihvate sve druge religije. Ljudi mogu prakticirati kako god žele, dokle god uče o istom Bogu, sve je u redu.

Prilično liberalno.

- Vrlo. "New age" liberalizam star tisuću godina. Utemeljili su ga u Egiptu, gdje je bilo sjedište islama, za fatimidskoga kalifa Hakima. Ali vrlo brzo muslimani su im rekli da su "kufr" (nevjernici) jer ne vjeruju da je Muhamed zadnji prorok te vjeruju da ih je Bog poslao još. Druzi su im odvratili da će Bog, ako sutra odluči poslati nekoga novog da s njima razgovara, to i učiniti. Islam je tada zaključio da ih kao nevjernike treba ubiti. Otad se Druzi bore za život. Bježe u planine Libanona, Sirije i Izraela. U turskim planinama živjeli su uz židovska plemena koja su pobjegla u Europu gdje su postali aškenazi. I oni su planine izabrali kako bi se lakše sakrili i obranili, postali su poljoprivrednici i naučili se boriti. Morali su postati tajna religija jer ih islam želi istrijebiti pa tisuću godina žive u tajnosti. U mnogim muslimanskim zemljama i danas skrivaju da su Druzi, ne govore to. Ili kažu da pripadaju islamu. I pripadnici mnogih drugih skupina u islamu morali su promijeniti imena i skriti identitet kako bi preživjeli sve dok nije osnovana Država Izrael. Kad su stigli u Izrael, shvatili su da ih Židovi ne žele ubiti, nego žele živjeti u miru, kao i oni. I jednako kao i oni ne žele nikoga konvertirati. Odlučili su postati građani Izraela i graditi državu zajedno. Sklopili su savez, rukovali se i otad je to jedino mjesto gdje mogu prakticirati svoju vjeru i ne skrivati to. I ne samo to, jako su voljeni u Izraelu pa mi židovski prijatelji često kažu da vole Druze više nego druge Židove. Kad me taksist u Tel Avivu pitao otkud sam, nije mi htio naplatiti kad sam rekao da sam Druz. Rekao mi je: "Ne, ti si moj brat, toliko vas volimo i toliko ste nam dragocjeni!" Divan odnos. A i Druzi jako vole Židove i kršćane. Jedini glas koji štiti Druze u Siriji i Libanonu od muslimana su Židovi i Druzi u Izraelu, jer su jedini slobodni demonstrirati. I vlada to podržava, kaže da će nam pomoći i zaštititi obitelji svojih građana.

Kakva je situacija u drugim zemljama?

- Nakon Izraela, najsigurnije su europske zemlje i Amerika. Najnesigurnija Sirija, a odmah nakon nje Libanon i Jordan. U Jordanu Druzi skrivaju identitet, čitaju Kur'an i klanjaju pet puta dnevno, pretvaraju se da su muslimani, inače bi ih mogli ubiti.

Kako uspijevaju živjeti te paralelne živote? Istodobno prakticirati svoju vjeru ili sekularni život i pretvarati se da su muslimani?

- Teško je i meni to razumjeti. Razmišljam, s obzirom na to da imam klinca, da mu nešto kažem sad, rekao bi to svima. Znači, moramo paziti što govorimo pred djecom, inače će otići u školu i reći učiteljima "mama i tata kažu ovo ili ono..." Moraju biti vrlo oprezni i jako je izazovno u egzilu prakticirati vjeru potajno. Mislim da njeguju neke osnovne vrijednosti: pristojnost, dostojanstvo i moral, a kad dođe trenutak, kažu djetetu tajnu o tome tko smo.

Skrivaju identitet i od vlastite djece dok nisu dovoljno zrela čuvati tajnu?

- Da, taje i od vlastite djece. A nekad se pretvaraju da su Druzi samo jedan vid islama, kao i kurdski i irački muslimani. U Libanonu su malo otvoreniji, ali u dijelu pod Hezbollahom moraju biti oprezni jer bi ih ubili. U međuvremenu se pokušavaju i obraniti. U Siriji su dvije frakcije, podupiratelji džihada i Druzi vjerni svojoj vjeri: dok je Youssef Jarbou uspostavio primirje sa sirijskom vladom, drugi vjerski vođa Hikmat al-Hijri pozvao je svoje pristaše da nastave borbu. Trenutačno Libanon postaje sve više kršćanski i sigurniji za Druze. No ondje gdje su šijiti jako je opasno, hapse i one koji samo kontaktiraju Izrael. Imam u Siriji rođaka, glumca, kojeg su poslali u zatvor jer su otkrili da je telefonirao rođacima u Izraelu. U zatvoru je ostao dvije godine, zamislite, u sirijskom zatvoru! Izašao je kad je pao režim. Vrlo je zla vlada koja to radi ljudima.

U Siriji je najveća zajednica Druza?

- Da. Ima nas samo milijun do 1,2 milijuna u svijetu. Oko 600 do 700 tisuća u Siriji, dvije do tri tisuće u Libanonu, a oko 150 tisuća u Izraelu. Ponešto nas ima u Venezueli, Njemačkoj, no u Siriji je više Druza nego u svim drugim zemljama zajedno, oko tri do četiri posto ukupne populacije. Najviše u planinama Suwayde gdje se skrivaju zajedno s kršćanima.

Zašto su se islamisti okrenuli protiv vas?

- Druzi pod islamom imaju jako težak život, jer ako se islam tumači doslovno, samo Židovi i kršćani smiju živjeti, a svi ostali moraju umrijeti ili postati muslimani. A Židovi i kršćani moraju živjeti kao građani trećeg reda, skoro kao robovi: plaćati visoke poreze, ne smiju graditi crkve ni sinagoge, ne smiju nositi oružje... Moderni islam zažmirio je na Druze, ne naziva ih "kufrima", ignorira ih. Salafizam, ekstremni islam, želi nas ubiti jer nismo muslimani. Sirija je pod Basharom al-Assadom bila jako sekularan režim. On je vrlo zao čovjek, ali je diler droge, biznismen kojeg je zanimalo samo zgrnuti novac. Nije ga bilo briga kako molite, što jedete, stvarno ga nisu zanimale te stvari. Bio je zao prema svima: prema Druzima, kršćanima, sunitima, šijitima... svima. Zanimao ga je samo novac i dobar život za sebe, a drugi neka pate. Kad je Bashar uklonjen zahvaljujući izraelskom oslabljivanju Irana i uništavanju Hezbollaha, te ratu Ukrajine i Rusije koji ga je ostavio usamljenim, nije mogao nastaviti ubijati vlastite ljude. A ubio je oko pola milijuna Sirijaca! U Siriji su prvo bile terorističke frakcije ISIL-a i Al-Qa'ide pa onda Al-Nusra koja je njihov sirijski ogranak i vodi je Al-Golani koji se želi boriti protiv cijelog svijeta. Odvojili su se od ISIL-a i osnovali vlastitu frakciju koja je pokušala ubiti Assada i njegove ljude koji su ih tlačili. Kad je Izrael razbio Hezbollah, iskoristili su priliku i uspostavili ekstremnu vjersku sunitsku salafitsku vlast. Sve dovode do ekstrema, svako slovo Kur'ana: ako piše da žene moraju biti pokrivene, to je potpuno pokrivanje, crkve i sva druga arhitektura kršćanstva i judaizma je uništena – pokušavaju vratiti svijet na ono što je propovijedao prorok Muhamed. Dio ekstremnog šerijatskog zakona je da svatko tko nije musliman mora biti ubijen. Za početak Židovi, Druzi, kršćani, Jezidi... pa se onda okreću i ismailitima... S obzirom na to da Kur'an kaže da samo muslimani smiju nositi oružje, tražili su da im ga preda svatko tko nije musliman. Za Zapad, za Europu, kažu da žele uspostaviti sigurnost i zato oduzimaju oružje svim frakcijama. Ali nisu ga uzeli od beduina, ISIL-a i Al-Qa'ide, njima su dali tenkove, mitraljeze, dronove... Znači, naoružali su terorističke grupe, a ostalima rekli da moraju predati oružje. Tu su počeli problemi. Kršćani i ostali su previše preplašeni, oni su predali oružje. A onda su ih pobili, oteli im kćeri i napravili od njih seksualne robinje. Ubili su više od 10.000 kršćana, to su bili masovni masakri. Onda su došli Druzi i rekli: Sorry, prije tri-četiri godine, ti Al-Golani i tvoji ljudi, koji ste danas vlada, došli ste i napali naša sela, ubili sve muškarce, oteli žene, pretvorili ih u sabije i konvertirali sve dječake. Znamo što će se dogoditi ako predamo oružje. I odbili su šerijat. Sirija je na to rekla da su Druzi teroristi, lagali su da napadaju muslimane, izrađivali lažna videa kao i za Izrael. Srećom za Druze i druge manjine, Izrael je rekao da neće dopustiti Al-Golaniju da njegovi vojnici dođu južnije od Damaska, jer ne žele novi 7. listopada. Uspjeli su poslati vojsku Druzima jer žive na jugu. Tad je Al-Golani počeo naoružavati beduine. A Druzi su mislili da su prijatelji jer su ih branili u prethodnom ratu i vjerovali su im. Dok beduini nisu došli noću i napali im sela.

Kako to da su se beduini odjednom okrenuli protiv Druza?

- Zašto beduini imaju tenkove i artiljeriju? I uniforme sirijske vlade s naljepnicama ISIL-a i Al-Qa'ide? Vlada je rekla da postoji sukob Druza i beduina, ali to je laž. Napali su ih jer nisu muslimani. Zašto su išli uokolo i dekapitirali ljude mašući im glavama, otimali žene i silovali kćeri pred očevima, a onda ubijali očeve? Tko to radi?! Realitet je da muslimani i suniti u Siriji pokušavaju ubiti Druze, a vlada laže svijetu da ih Druzi napadaju. I vrlo se lako dokaže ta laž: ako sirijska vlada pokušava obraniti 96 posto Sirije od četiri posto Druza, zašto dolazi s tenkovima, artiljerijom i dronovima na sela Druza? Spalili su i uništili 30 sela. Ne znamo još koliko je ljudi ubijeno jer ne možemo do sela. Upadali su u kuće u južnoj Suwaydi i razarali ih, otimali žene i djevojčice. Izvadili su srce mladom Druzu, pojeli ga i snimili video!

Snimali su zločine kao 7. listopada i sami dali dokazni materijal?

- Više nego 7. listopada. Tad je IDF zaustavio masakr nakon 1,5 dana. U Siriji 14 dana nisu stali, a vlada im je dala podršku: vojnicima su naredili da ne snimaju videa, da Druzima uzmu sve mobitele i ugase internet. Isto i kršćanima i ostalim manjinama. Prva četiri dana mnogi Druzi nisu imali internet pa nisu znali što se događa. Mi smo znali jer nisu odoljeli snimati videa i puštati "live" snimke, kao što je i Hamas snimao 7. listopada. Snimali su kako otimaju žene, vade srce čovjeku i jedu ga, kako obezglavljuju malu djecu, strijeljaju ljude na ulici... Nakon četiri dana u planinama je uspostavljen internet preko Skylinka, Elon Musk je omogućio da dosegne Suwaydu pa su Druzi bili u stanju vidjeti što se dogodilo i počeli su braniti jedni druge. Sirijska vlada pokušala je provesti etničko čišćenje i izgladnjivanjem, uništili su i tvornicu brašna da ne mogu praviti kruh. Govore o sukobima među plemenima, no to je namjerni genocid manjina od vlade, a ne sukob plemena. I provode ga muslimani, a ne Židovi kao što oni lažu.

Prije toga nije postojao konflikt s beduinima?

- Ne jer su ih Druzi branili u prošlom sukobu i davali su im posao u planinama. Tu i tamo izbijali bi okršaji kad su ljudi krali jedni od drugih, ali to nije bilo sustavno.

Žene i djevojčice sustavno otimaju radi seksualnog ropstva...

- Više od 250 žena i kćeri je oteto i ne znamo gdje su. Vjerojatno i više, ali ne možemo znati razmjere jer nije bilo interneta. Džihad im kaže da je (i od vlade) dopušteno ubiti i uzeti žene kao "sebije". To u islamu znači da se žena, kad joj ubiju muža, ne mora konvertirati, mogu je samo uzeti kao seksualnu robinju, sebiju, i dijeliti među sobom. Zbog toga je još više beduina i muslimana došlo iz Libanona i Jordana, Iraka, čak i Čečenije i Somalije kako bi mogli ubijati Druze i uzimati im žene. To je vrlo sustavno i zlo etničko čišćenje, silovali su čak i stare žene pred njihovim obiteljima, a onda ubili obitelji. Činili su to zbog ponižavanja, ne samo zbog ubijanja za seks.

Koliki je razmjer stradanja Druza?

- Više od 200 ljudi brutalno je ubijeno u kućama, djeca u vrtićima, 250 žena kidnapirano, mnoge djevojčice ubijene i silovane, otrovana je voda, kuće spaljene, dućani opljačkani, nemaju hrane, interneta, uzeli su i životinje. Uništeno je 30 sela u planinama... Srećom Izrael ih je spasio od daljnjeg stradanja. Sad ne mogu izaći izvan te zone, a bolnice ne rade. Rođak mi je ustrijeljen u nogu, otac troje djece. Ne može biti operiran, možda će mu morati amputirati nogu. Provode egzekucije u ambulantama, ne puštaju ih u Izrael na liječenje. Nemaju inzulin pa umiru, oboljeli od raka ne primaju terapije. Medicinska situacija je sve gora, mrtvaci leže na ulici, ljudi umiru od gladi, a Jordan koji je odmah tu ne otvara granice, ne želi. I oni su muslimani. Samo je Izrael pomogao.

Kako je Izrael uspio dopremiti pomoć?

- Uspio je u sela na granici s Izraelom, taj je dio siguran: imaju lijekove, hranu i ne trebaju noću zaključavati vrata. Ali oni u planini okruženi su muslimanima i do njih ne mogu. A i Izrael se bori. Teško mi je to izgovoriti, ali Izrael šalje više hrane u Gazu. A oni hranu kradu jedni od drugih. Isti ti ljudi koji Druze izgladnjuju i o tome nitko ne govori.

Škare su postale jedan od simbola terora. Prije pogubljenja džihadisti ponižavaju žrtve režući im brkove...

- Nacisti su isto radili Židovima, rezali im pejote. Druzi tradicionalno nose brkove, a sad po Europi muslimani pokazuju škare. Želim nešto jasno reći: svaki musliman u Europi koji pokazuje škare podupiratelj je ISIL-a, kao i svaki koji nosi zastavu. Europa nikad nije imala bolju priliku vidjeti tko su i to zabilježiti. Bilo tko od njih može uzeti auto i zabiti se u masu, uzeti nož i napraviti pokolj u školama. To su potencijalni teroristi. Europa ne razumije situaciju: ne mrze oni samo Židove, nego i Druze, jezide, kršćane, Amerikance, Hrvate, gejeve, čak i sebe mrze! Vole ići na sveučilišta jer su studenti najlakše mete – rade "duckface" i misle da su najpametniji na svijetu. Onda im dođe netko i kaže im kako će "popraviti svijet" jer to ne zna nitko: ni otac, ni majka, ni učitelj. Oni su meta ISIL-ovih agenata u Europi. Kako u muslimanskim zemljama nije dopušteno reći da si propalestinac? U Jordanu za to idu u zatvor, ali u Europi im plješću! Problem migracija nije problem. Problem su muslimanske migracije. Iskoristili su sve slabosti i političku korektnost Europe – sve je "islamofobija". Kad Druzi, kršćani, Hrvati i ostali migriraju, svi su sretni. Jer oni ne ubijaju ljude, ne upadaju u trgovine na Božić i ne rade pokolje. Nisu svi muslimani teroristi, ali svi teroristi su muslimani. Kad netko kaže Happy Hanuka ili Marry Christmas, svi se raduju, ali kad vikne Allahu Akbar, bolje iskačite kroz prozor! A u Londonu je 2000 ljudi marširalo i Hamas pretvaraju u žrtvu. Gdje su feministice za ženska prava kad muslimani siluju Židovke, Druze, kršćanke? Humanitarne organizacije su fake, i zeleni i crveni komunisti.

Vrlo se malo piše o tome kroz što prolazite. Kako to?

- To je veliko pitanje. Moje mišljenje je da radi islamski novac, ima ga puno. Kupuju medije i sveučilišta, a woke i ekstremna ljevica ih podržavaju. Druzi nemaju novca, seljaci su, manjina, ima ih milijun, njih milijardu. Mainstream mediji ne pokrivaju ni gladovanje u Jemenu, Libiji. Assad je ubio pola milijuna ljudi u Siriji, a mediji žele da Izrael izgleda loše: jedina zemlja u svijetu koja šalje hranu neprijatelju, a optužuju ga za izgladnjivanje. To je agenda koju kontroliraju. Osim vas i tu i tamo kojeg podcasta, neće nitko dići glas. Ni CNN, ni Fox. Nemamo ni svoju državu, nitko ne mari. Osim Izraela. To je tužna stvarnost. Osim toga, Al-Golanija ne žele razotkriti, "dobar" im je. Siluje, ali izgleda kao hipster. To je Europa. Amerika nije baš kao Europa, ali Saudijska Arabija plaća milijarde. Da svijetu pokažu što radi Al-Golani, Sirija bi postala ISIL zemlja. Zato ne žele da svijet zna što se događa u Siriji, a u međuvremenu rade genocid nad manjinama.

Postoji li opozicija u Siriji koja bi zaštitila manjine?

- Ne. Jedino Kurdi, ali oni brane sebe, i njih žele ubiti.

UN?

- Recite mi kad je UN bio uz dobre? A ne uz pedofile, silovatelje i kriminalce? Sudan puštaju da istraži kriminal u Sudanu. Vodi istragu kao što Iran vodi humanitarni program.

Kažete da ekstremisti u Europi imaju iste ciljeve kao na Bliskom istoku? Na što ciljate?

- Čekaju dok ne budu više od 30 posto populacije, a tada mogu uništiti demokraciju, imati ljude u obrazovanju, policiji, politici i nametnuti ideologiju. Koriste sve prednosti zapada i imaju puno djece. U Kanadi su otkazali dokumentarac o masakru na Nova festivalu. A to je sekularna zemlja, "lijeva-vegan-tofu". Kažu "ne možemo to prikazati jer će se prema muslimanima razviti ružni osjećaji." Jednoga dana neće ni Holokaust jer je "loš" prema nacistima.

Koje je moguće rješenje za Druze?

Jedina je opcija da ih Izrael uzme, kao i kršćane. A svijet treba napraviti pritisak da pomogne manjinama u Siriji, da imaju vlastitu samostalnost i vojsku da se obrane, izvan vjerske države, u federaciji. Kopti, Druzi, kršćani tada bi mogli sigurno živjeti, ali ako imaju vlastitu ekonomiju, vojsku i podršku NATO-a i Zapada. U šerijatu nikad neće biti sigurni, opet će ih ubijati dok ne nestanu. Sirija je nekoć bila kršćanska, kao i Libanon. Islam sve ubija.