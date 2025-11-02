Izraelski ministar obrane kaže da Libanon mora razoružati Hezbolah

Izraelski ministar obrane Israel Katz je u nedjelju rekao da libanonska vlada treba ispuniti svoju obvezu o razoružavanju milicije Hezbolah i ukloniti je s juga zemlje, gdje ju Izrael nastavlja sporadično napadati. Sporazum o prekidu vatre između Libanona i Izraela postignut je u studenom 2024. uz posredništvo Sjedinjenih Američkih Država nakon više od godinu dana sukoba prouzročenog ratom u Gazi, ali su se povremeni izraelski prekogranični napadi nastavili.Izraelska vojska je u priopćenju u nedjelju objavila da je ubila četvero pripadnika Hezbolaha.

Katz je također rekao da će se sve mjere nastaviti i pojačati kako bi se zaštitilo izraelske stanovnike na sjeveru.Prema sporazumu iz 2024. kojim je okončan više od godinu dana dug sukob između Izraela i Hezbolaha, Libanon je pristao na to da samo državne snage sigurnosti smiju nositi oružje u zemlji, što pretpostavlja potpuno razoružavanje Hezbolaha. SAD, Saudijska Arabija i suparnici Hezbolaha u zemlji otada pritišću Libanon da razoruža miliciju.

Izvor iz libanonske vojske je za Reuters rekao da su raznijeli toliko Hezbolahovih skladišta oružja da im je ponestalo eksploziva, ali da moraju biti pažljivi kako ne bi povećali napetosti unutar Libanona.Hezbolah, nekoć dominantna politička stranka u zemlji, uvelike je oslabila u prošlogodišnjem ratu protiv Izraela, koji je ubio tisuće njenih boraca i dugotrajnog vođu Hasana Nasralu. U ratu je također stradalo preko 1100 žene i djece, a uništeni su veliki dijelovi južnog i istočnog Libanona.

Hezbolah je javno pristao na prekid vatre, nije se protivio zapljeni oružja na jugu i nije napadao Izrael od primirja u studenom. Međutim, ustraje u tome da se razoružanje spomenuto u tekstu sporazuma samo odnosi na jug Libanona te je natuknuo da je moguć sukob ako država poduzme daljnje korake protiv skupine.