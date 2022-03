Izračunali smo koliko će poskupiti plin i gdje će cijena rasti najviše

Od petka 1. travnja plin će za hrvatska kućanstva koja koriste javnu uslugu opskrbe plinom poskupjeti prosječno 16 posto. To poskupljenje znatno je manje nego što je trebalo biti sukladno trenutačnim cijenama plina na tržištu, i to zahvaljujući mjerama Vlade koje su spriječile snažan udar na budžet hrvatskih građana. Cijena plina je tako, sukladno Odluci HERA-a o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2022. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023., prosječno, bez PDV-a, od 1. travnja trebala porasti čak 77 posto. Paketom mjera Vlade koji se odnosi na plin PDV na taj energent smanjio se sa sadašnjih 25 na pet posto, a cijena plina će se svim kućanstvima koja ga koriste kao energent subvencionirati s 0,10 kn/kWh.

SPRIJEČEN UDAR na budžet koji je trebao biti znatno veći 141 posto trošak nabave plina od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023. iznosi 0,3425 kn/kWh, što je povećanje od 141% u odnosu na trošak nabave plina do 31. ožujka 2022. (0,1422 kn/kWh) 5 posto Vlada je PDV na plin i toplinsku energiju smanjila s 25 na pet posto od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023., a nakon toga će trajno iznositi 13 posto, koliko iznosi i PDV na struju 4,8 mlrd. kuna Paket Vladinih mjera kojima se ublažavaju poskupljenja energenata, ali i drugih proizvoda vrijedan je čak 4,8 milijarde kuna, a obuhvaća kućanstva i poduzetnike