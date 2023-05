Izoliran od svih: Dječak (13) koji je počinio masakr komunicira samo s medicinskim osobljem

Bez pristupa telefonu, laptopu, novinama, radiju ili televiziji, tako posljednjih dana živi dječak K.K. (13) koji je početkom svibnja usmrtio devet učenika beogradske osnovne škole i jednog zaštitara. Blic.rs doznaje kako se nalazi pod specijalnim tretmanom u beogradskoj Klinici, a poduzete su sve mjere kako dječak ne bi imao pristup vanjskom svijetu i kako bi mu se mogla pružiti potrebna psihološka analiza.

Ranije se doznalo kako je dječak navodno prvih dana nakon masakra ispitivao djelatnike kakva je bila reakcija javnosti, no za svoje roditelje nije uopće pitao. Sada se doznaje kako policija stalno nadzire dječaka kako ne bi povrijedio sebe ili nekoga drugog, no izoliran je i od drugih pacijenata, a dozvoljen mu je kontakt isključivo s medicinskim osobljem.

- Njegovo ponašanje do sada je bilo mirno. Nije radio incidente u bolnici, ustanovi zatvorenog tipa, u kojoj je trenutno izoliran - tvrdi izvor. Psihijatri i psiholozi sada pokušavaju otkriti mentalni sklop dječaka kako bi se pronašla motivacija za ubojstva zbog kojih je cijela Srbija i regija bila u šoku. Pretpostavlja se kako dječak nema urođenih fizičkih anomalija, no doznaje se kako on i dalje ne iskazuje nikakvo kajanje te je hladan i smiren.

- Nije on nikakav genije, kao što je navođeno. Moguće je da su mu zbog toga smetali ostali u odjeljenju, jer je morao, primjera radi, više truda ulagati kako bi dostigao uspjeh neke od svojih žrtvi, ili i da bi zadovoljio roditelje koji su, prema svemu što znamo, od njega zahtijevali besprijekoran uspjeh. Može se reći da su ga spartanski odgajali - tvrdi izvor. Stručnjaci također vjeruju kako on nema razvijenu važnu komponentu ličnosti koju nazivamo superegom. Kada dijete ima razvijenu tu strukturu ličnosti, ono ima savjest koja mu dopušta osjećaj krivnje, što je u ovom slučaju izostalo.

