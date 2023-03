Izglasana zabrana novih auta na benzin i dizel nakon 2035.: 'Hrvatska podupire ambiciozne ciljeve'

Svi novi automobili koji se prodaju i registriraju nakon 2035. u Europskoj uniji morat će biti s nultim emisijama CO2 i, iako je pod ucjenom Njemačke i još nekoliko zemalja Europska komisija dala pravna jamstva da će to biti moguće postizati i pomoću e-goriva koja pogone motore s unutarnjim sagorijevanjem, glavna poruka nove regulative ostaje: budućnost je u električnim automobilima. Propis je danas prošao posljednju stepenicu formalnog usvajanja na sastanku Vijeća EU u Bruxellesu.

Do prije par tjedana, podsjetimo, bilo je usuglašeno da će nova regulativa značiti potpuni prestanak ugradnje motora s unutarnjim sagorijevanjem u nove automobile u EU nakon 2035., ali Njemačka, Italija i još nekoliko zemalja blokirale su usvajanje dok nisu dobile jamstva da će takvi konvencionalni motori moći biti ugrađivani u automobile i nakon 2035., pod uvjetom da rade na e-goriva. Pod time se misli na ekološka, CO2-neutralna goriva, koja tek treba usavršiti. Bio-goriv se ne smatra e-gorivom jer je biološkog porijekla i stvara onečišćenje u proizvodnji. E-goriva su nešto drugo: proizvode se iz čistog vodika i ugljikova dioksida koji se uzima iz atmosfere.

Danas usvojeno rješenje znači da nakon 2035. neće biti novoregistriranih automobila i lakih gospodarskih vozila koje pogoni benzin ili dizel. No, kako će se EU i države članice pobrinuti da vozači u svoje automobile s motorom s unutarnjim sagorijevanjem ne toče benzin i dizel, nego baš e-goriva, koja su sada znatno skuplja? Ostaje za vidjeti, ali u Komisiji stručnjaci s kojima smo razgovarali neslužbeno govore da postoje tehnološka rješenja koja bi spriječila da se automobil upali ako ne prepozna ispravno e-gorivo u motoru. Ali, bez obzira na tu mogućnost iznimke za e-goriva, koja se tek treba u budućnosti podrobnije regulirati (Komisija je sada samo dala pravna jamstva da će to napraviti), smisao danas usvojenog propisa ostaje taj da električni automobili istisnu konvencionalne, tj. one s motorom s unutarnjim sagorijevanjem. To je ogromna promjena za autoindustriju jer električno vozilo nema ni približno toliko dijelova kao konvencionalno, pa će i mnogi kooperanti autoindustrije, koji proizvode sve te razne dijelove, morati razmišljati što će raditi u budućnosti. Automobilska industrija u EU osigurava 12,7 milijuna radnih mjesta i u njoj se stvara više od 7 posto ukupnog BDP-a Europske unije.

Zakonski cilj o 100-postotnom smanjenju količine ugljikova dioksida koji ispuštaju novi automobili vozila do 2035. ima i međucilj: 55 postotno smanjenje do 2030. (u odnosi na razinu 2021.).

- Nova pravila donose prilike za vrhunske tehnologije i stvoriti zamah za industriju koja ulaže u budućnost bez fosilnih goriva - izjavila je Romina Pourmokhtari, ministrica za klimu iz Švedske, zemlje koja trenutno predsjeda Vijećem Europske unije. Na ministarskom sastanku na kojemu je novi propis usvojen Italija, Rumunjska i Bugarska bile su suzdržane, Poljska je glasala protiv, a sve ostale države bile su za.

- Glasali smo za jer želimo pridonijeti ostvarenju najvažnijeg cilja, a to je klimatski neutralna Europa. Hrvatska podupire ambiciozne ciljeve i učinit ćemo sve da pridonesemo tom cilju. Postoji odredba o reviziji 2026., kad će se vidjeti kako se ostvaruju ti ciljevi, hoće li se nešto mijenjati ili ne - rekao je ministar Davor Filipović nakon sastanka.

VIDEO Protesti u Francuskoj ne prestaju, nasred ulice zapalili auto