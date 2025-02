Izglasana ukrajinska rezolucija u UN-u, SAD i Rusija glasale protiv

Opća skupština Ujedinjenih naroda upravo je usvojila rezoluciju povodom godišnjice Ukrajine, koju je izradila Ukrajina, a sponzoriralo ju je 27 članica Europske Unije, u kojoj potvrđuju potporu Ukrajini i njezinom teritorijalnom integritetu. Za rezoluciju su bila 93 glasa, 65 je suzdržanih, a 18 glasova bilo je protiv, no najzanimljivije je stajalište Sjedinjenih Američkih Država.

Hrvatska je, očekivano, stala uz zemlje Europske Unije, dok je SAD glasao protiv usvajanja rezolucije. Takvo stajalište SAD-a dodatno potvrđuje nedavni razdor u mišljenjima oko rata u Ukrajini. Dovoljno je vidjeti društvo u kojem su se našle Sjedinjene Američke Države.

The United States just voted alongside Russia against a Ukrainian amendment in the United Nations General Assembly, which called for the withdrawal of Russian troops from Ukraine.



The United States is now actively supporting Russia's occupation of Ukrainian territory. pic.twitter.com/tqweXmud07