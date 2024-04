Izborne jedinice prekrojene, ali broj osvojenih mandata ostaje podjednak

Predizborne ankete nisu se proslavile na prošlim parlamentarnim izborima jer su sugerirale posve drukčiji ishod izbora. Stoga smo se odlučili za konzervativni pristup uzimajući u analizi u obzir stvarnu konkurenciju na personaliziranim listama u deset izbornih jedinica, ovaj put manje ili više prekrojenih, kao i tradicionalno raspoloženje birača u tim jedinicama. Naravno, nitko ne može predvidjeti kako i gdje bi na rezultate izbora mogla utjecati izborna šok-terapija predsjednika Zorana Milanovića, ali čini se da ipak neće imati utjecaj na birače kako je izgledalo u početku. Također, unatoč brojnim aferama HDZ-ovih ministara, što se "(samo)kažnjavanja" njihovih birača tiče, ovo nije 2011. te se aktualna vlast objektivno ima i čime pohvaliti, unatoč pandemiji, potresu i tijesnoj saborskoj većini zbog koje im analitičari nisu davali baš nikakve šanse da će dogurati do kraja mandata. Uza sve to, šokantan predizborni iskorak predsjednika Milanovića mogao bi imati i kontraproduktivno djelovanje, motivirajuće na tradicionalne HDZ-ove birače, kao i one kojima je stalo do aktualnog oblika stabilnosti, kao i one koji nisu uvjereni da su alternative koje se nude u stanju voditi državu. Birači općenito, pa ni HDZ-ovi, izuzev 2011., baš i nisu bili odveć pod utjecajem afera pa nisu bili skloni kažnjavanju čak ni kandidata protiv kojih se vodio kazneni postupak.

U I. izbornoj jedinici na pet izbora od 2007. do 2020. broj glasača bilježi trend pada od 243.480 do 176.407. Obilježje te jedinice je izjednačenost ljevice i desnice. Na proteklim trojim izborima stranke i koalicije ljevice i desnice osvajale su po sedam mandata. Kad se rezultati izbora iz 2020. projiciraju u novim granicama te izborne jedinice, ispada da je sada malo nagnuta udesno po raspoloženju birača. HDZ bi imao 2638 glasova više, a DP-ova lista 924, dok bi sve ostale liste imale manje glasova: Most 235, SDP-ova lista 820, Ip, Pametno i Fokus 1345, a Možemo! čak 3263 glasa manje. Ali, što se mandata tiče, sve bi bilo isto. Na 17 aktualnih lista veća će konkurencija biti na desnici, što znači i veće rasipanje glasova, što pogoduje HDZ-u s obzirom na to da će zbog mrtve utrke SDP-a i Možemo!, a u koju će se upetljati i Socijaldemokrati, HDZ biti relativni pobjednik u toj jedinici s vjerojatnih pet mandata, s tim da D'Hondt dodatno nagrađuje pobjednika. HDZ tu nikad nije osvojio više od pet mandata. HDZ-ovu listu nosi Andrej Plenković, prvak Rijeke pravde je SDP-ov Arsen Bauk, dok Sandra Benčić predvodi Možemo! Čelnik Prava i pravde Mislav Kolakušić nositelj je zajedničke liste s DP-om, dok Most predvodi Marija Selak Raspudić. Među onima koji konkuriraju za osvajanje mandata su i Davorko Vidović (Socijaldemokrati i partneri), Karolina Vidović Krišto (Odlučnost i pravednost), Damir Vanđelić (Republika i Fokus), a račune za odlučne glasove mogao bi im pomrsiti i Milan Vrkljan (Pravedna Hrvatska).

U II. izbornoj jedinici broj glasača pao je od 254.268 na 173.254. Unazad trojih izbora HDZ je dobio šest mandata, a SDP po pet i 2020. četiri, dok je jedan pripao Možemo!. Most već tri izborna ciklusa osvaja mandat (2015. dva), a 2020. DP je osvojio dva, ali tada predvođen Miroslavom Škorom, a sada im listu nosi Tomislav Josić. Most će pokušati uzeti barem jedan mandat DP-u s listom koju nosi Nino Raspudić. HDZ-ovu listu s jakim stranačkim imenima predvodi Gordan Jandroković, a lijevima ili desnima mandat bi mogla uzeti lista Damira Bajsa na kojoj je i Hrvoje Košćec. SDP-ovoj listi koju predvodi Boris Lalovac, a tu su i Bojan Glavašević i Anka Mrak Taritaš, konkurira lista Možemo! s Danijelom Dolenec.

Dosadašnjoj III. izbornoj jedinici (županije Krapinsko-zagorska, Varaždinska i Međimurska) dodane su općine Zagrebačke županije: Bistra, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Pušća. HDZ bi po tom izbornom kroju dobio 2511 glasova više, SDP-ova lista 1656, DP-ova 604... SDP je 2020. tu kiksao jer je s osam mandata 2015. i 2016. pao 2020. na šest iako su na listi imali Matiju Posavca (16.379 preferencijalnih glasova), dok im je on sada konkurencija sa svojom listom, unatoč tome što je protiv njega potvrđena optužnica za primanje mita. Siniša Hajdaš Dončić bio je 14. na listi s impresivnih 14.485 glasova, a sada je nositelj SDP-ove liste kojoj konkurira Možemo! s javno prepoznatljivim Lukom Korlaetom, zatim nezavisna lista gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića, dok listu Fokusa i Republike predvodi čelnik Franka i bivši saborski zastupnik Goran Aleksić. Zato je pitanje može li SDP osvojiti šest mandata iako na listi imaju i Željka Kolara te reformiste Nataliju Martinčević i Radimira Čačića. HDZ je u toj izbornoj jedinici ljevice 2020. po prvi put dobio pet mandata. Sada je njihovoj listi predvođenoj Anđelkom Stričakom, najveća konkurencija lista Mosta sa Željko Sačićem (Suverenisti) i prof. dr. sc. Robertom Podolnjakom te lista DP-a koju predvodi Davor Dretar. Desne stranke mogle bi profitirati u slučaju tijesne bitke na ljevici.

U IV. izbornoj jedinici (Virovitičko-podravska i Osječko-baranjska županija) dodani su dijelovi Koprivničko-križevačke županije s ukupno 58.488 birača u Đurđevcu i Koprivnici te 16 općina. SDP-ova lista bi 2020. u tom formatu dobila dodatnih 7908 glasova, HDZ-ova 7374 i DP-ova 2327, što ne bi promijenilo odnos snaga u toj inače izrazito desnoj jedinici po raspoloženju birača. HDZ bi svejedno imao osam mandata, a SDP i DP po tri. Inače je HDZ-ov standard u toj jedinici šest mandata, a 2020. osvojili su ih osam predvođeni Ivanom Anušićem (23.679 preferencijalnih), s tim da samo Marko Pavić od 14 kandidata nije imao više od 500 preferencija. Anušić ponovno vodi ponešto izmijenjen tim. Njima se suprotstavlja DP predvođen Marijem Radićem iako će ta lista teško ponoviti tadašnji uspjeh. To više jer je na listi Mosta i Suverenista, predvođenoj Josipom Skočibušićem, Vesna Vučemilović koja je DP-u 2020. donijela 4362 glasa, a u Hrvatskom saboru dodatno se afirmirala u očima desnih birača. SDP-ovu listu predvodi Mišel Jakšić, na 14. poziciji je Biljana Borzan, a konkurencija im je Možemo! s listom koju predvodi Katarina Kruhonja. SDP bi s dvije jake političke osobnosti u Koprivnici i Osijeku, zahvaljujući i raskolu na desnici, mogao osvojiti četvrti mandat.

U V. izbornu jedinicu (Brodsko-posavska, Požeško-slavonska i Vukovarsko-srijemska županija) dodani su dijelovi Sisačko-moslavačke županije, Hrvatska Kostajnica i Novska te općine Donji Kukuruzari, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lipovljani i Majur. HDZ bi 2020. u takvoj jedinici bio bogatiji za 4750 glasova, DP za 1191, SDP 1637 i Most za 432 glasa. HDZ jedino 2011. nije dobio osam mandata (već šest, koliko i SDP), dok SDP u pravilu dobiva četiri mandata, ali su ih 2020. osvojili samo tri. I tu je trend sve manjeg odaziva birača, od 216.000 do 144.560. HDZ-ova lista je obnovljena. Marin Piletić neće osvojiti preferencijalnih glasova kao 2020. najpopularniji ministar Zdravko Marić (21.777), ali u HDZ-u računaju i na preferencije za Tomislava Zadru, sina vukovarskog heroja. HDZ tu ima žestoku konkurenciju u listi koju predvodi čelnik DP-a Ivan Penava (2020. godine 12.606 preferencijalnih glasova). Drugi s tadašnje liste DP-a Marijan Pavliček sada nosi listu Suverenista i Mosta, a tu je i lista OiP-a. SDP-ovu listu predvodi Predrag Fred Matić, a konkurencija su im uz Možemo! i Socijaldemokrati s iskusnim sindikalcem Vilimom Ribićem.

Šesta izborna jedinica sada obuhvaća samo dijelove grada Zagreba i Zagrebačke županije, bez dijelova Sisačko-moslavačke županije, i na tome bi 2020. profitirali Možemo! i IP, Pametno i Fokus jer bi dobili po mandat, dok bi po jedan izgubili HDZ i DP. HDZ je 2016. i 2020. osvojio šest mandata, dok je za prijašnjih izbora, kad je bila veća izlaznost, SDP imao po šest mandata, ali su 2020. pali na četiri jer im je jedan "uzeo" Možemo!. HDZ-ovih šest mandata u toj jedinici nisu ugrozili ni DP, koji je osvojio dva, ni Most s jednim mandatom. HDZ ima na toj listi jaku ministarsku ekipu predvođenu Davorom Božinovićem. Sumnjamo da Igor Peternel ima utjecaj među biračima DP-a kao što je 2020. imao Stephen Nikola Bartulica, a na toj je listi bio i Željko Sačić. Mostovu listu ponovno predvodi Nikola Grmoja, a SDP-ovu Mihael Zmajlović. Možemo! im se suprotstavlja svojom, što se prepoznatljivosti tiče, možda i najjačom listom predvođenom Tomislavom Tomaševićem, a konkurira im i lista koju predvodi čelnik Fokusa Davor Nađi.

Da je VII. izborna jedinica, nazvana frankenštajnovskom, takva bila i 2020., HDZ bi dobio osam mandata, dva mandata više! Iako od 2007. u toj jedinici ni jednom nije imao više od šest mandata, a 2011. i 2015. samo četiri. Zato bi Možemo! i savez IP, Pametno i Fokus ostali bez mandata. Naime, sve bi liste imale manji broj glasova, ali na HDZ-ovoj listi smanjenje bi bilo najmanje 0,7 posto, dok bi gubitnici mandata ostali bez 67% glasova, Most 34% i koalicija DP-a 17% manje, ali bi zadržali mandat, kao i SDP svoja četiri sa 16% manje glasova. Osim po rezultatu "ekscesne" 2011., ova je izborna jedinica u četiri preostala izborna ciklusa bila blago desno tako da je omjer bio 8:6 u korist desnih opcija. Dvaput su HDZ i SDP dobili po šest mandata. Ali, po novome ta je jedinica očigledno postala izrazito desna i to u korist HDZ-a. Nositelj HDZ-ove liste je Tomo Medved, a na listi Rijeke pravde SDP-ova sisačka gradonačelnica Kristina Ikić Baniček. SDP je tu listu pojačao Vojkom Obersnelom. Njima će konkurencija biti Možemo!, za koje je 2020. mandat osvojila lista koju je predvodila Rada Borić, a sada je nositeljica liste Draženka Polović, koja nema njezinu prepoznatljivost pa je i zbog prekrajanja te jedinice upitno hoće li ponovno osvojiti mandat. Uz to, listu Socijaldemokrata predvodi Nataša Novaković, bivša čelnica Povjerenstva za sukob interesa, a Reformiste Alenka Košiša Čičin Šain. Na čelu DP-ove liste je Josip Jurčević, a Mostove Zvonimir Troskot. Njima će žestoka konkurencija biti lista HSP, Hrvatsko bilo i HDSS koju nosi Ante Prkačin.

U 2020. u VIII. jedinici konkuriralo je 20 lista, od kojih je 11 skupilo samo od 195 do 975 glasova. Čini se da je taj fijasko ohladio vruće političke glave pa se ovaj put natječe "samo"14 lista. Također i izlaznost im je pala od 239.998 na 158.230 glasača. Ta je izborna jedinica ostala bez Matulja, a pridodani su joj Bakar, Novi Vinodolski i Lopar. Na tome bi 2020. profitirao HDZ jer bi imao 2056 glasova više, koalicija SDP-a, IDS-a... samo 180 više, DP-a 222 više, dok bi Most i Možemo! imali 80 i 19 manje. Uz nisku izlaznost HDZ bi opet mogao osvojiti četiri mandata, SDP i IDS, odvojeno ili u koaliciji, po broju ukupno osvojenih mandata od 2011. kad su ih zajedno imali 11, u stalnom su padu, 10, pa 9 i 2020. samo osam. IDS-ova koalicija sada može računati na tri mandata, dok bi ih SDP, povijesno gledano, mogao dobiti od šest do osam. Lista im je oslabljena jer nisu u koaliciji s IDS-om, PGS-om i Silvanom Hreljom, te je njih desetero, koji sada nisu na listi, tada imalo 23.886 preferencijalnih glasova i to će teško dosegnuti i uz pojačanje u liku Zlatka Komadine i možda Saše Đujića. Svima bi problem mogla predstavljati i lista s potpredsjednicom Vanđelićeve Republike Gordanom Deranjom, uglednom poslovnom ženom. Most s Marinom Miletićem uz malu izlaznost 2020. osvojio je mandat, a saborska aktivnost daje mu za pravo da računa i na novi. Katarina Peović ovaj put na samostalnoj listi RF-a teško će osvojiti mandat, a pitanje je i može li Možemo! bez nje dobiti mandat iako im je 14. na listi gradonačelnica Pazina Suzana Jašić. Listu Prava i pravde te DP-a nosi Ivan Vilibor Sinčić, sa slabim šansama za mandat.

U IX. izbornoj jedinici dodani su Solin i Šolta, a oduzeti Obrovac, Pag, Gračac, Jasenice, Kolan, Novigrad, Posedarje, Povljana, Ražanac, Starigrad, Vir, Gospić, Novalja, Otočac, Senj, Brinje, Donji Lapac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plitvička jezera, Udbina i Vrhovine. HDZ je u omjeru na broj glasova 2020. najviše zakinut tom izmjenom (17,9% manje glasova ili 15.226), što je tek neznatno više od DP-a i SDP-a, a najmanje Most (11,7% ili 2104). Ta jedinica ima gotovo 70.000 birača manje, a i tu je izlaznost pala od 2007. sa 258.961 na 183.814 birača. HDZ tu ima standardnih osam mandata, čak i 2011. (SDP šest), s izuzetkom 2007. deset. Most je na izborima 2015. i 2016. osvojio dva mandata, a 2020. njima je očito dio birača "otela" sedmeročlana koalicija DP, Suverenisti... koji su imali dva, a Most jedan mandat. SDP-u su pripadala tri ili četiri mandata. DP je 2020. na listi imao Hrvoja Zekanovića (sada na listi HDZ-a) i Karolinu Vidović Krišto s ukupno 10.815 preferencijalnih glasova od 21.353 te liste. Sada im je nositelj liste liječnik, branitelj i zadarski vijećnik Damir Biloglav koji je 2020. dobio 295 glasova. K tomu DP sada ide na izbore samo s prije dva mjeseca osnovanim Pravom i pravdom. Usto, uz 18 lista u toj jedinici i predvidljivo rasipanje glasova, konkurira im Most s Mirom Buljem, koalicija HSP, Hrvatsko bilo i HDSS za nositelja ima Željka Glasnovića, na listi im je i HOS-ovac Marko Skejo, Luka Podrug, a konkurenti su im i OiP, Pernarova stranka, dvije pravaške liste... Akciju za promjene i Agrarnu stranku predvodi šibensko-kninski župan Marko Jelić, koji je prvo pobijedio HDZ u utrci za gradonačelnika u Kninu, dok je na izborima za župana nadmoćno pobijedio respektabilnog HDZ-ovca Gorana Pauka. HDZ ovaj put nema Božidara Kalmete na listi koju opet nosi Ivan Malenica, uz dva ministra, gradonačelnike Šibenika i Trilja te načelnike Klisa, Dugopolja i Preka. SDP-ova tri mandata ne može ugroziti nitko na ljevici, a četvrti bi bio iznenađenje jer ga nisu imali ni 2020. predvođeni Sabinom Glasovac (5257), a s obzirom i na nedavna unutarstranačka trvenja oko kandidacijske liste te činjenicu da im četvrti na listi Igor Skoko (Centar, 22 glasa 2020.) ili Zdenko Jukić (Centar, 33 glasa) nisu neka pojačanja.

Deseta izborna jedinica u odnosu na izbore 2020. sada je bez Solina i Šolte. I tu je izlaznost u padu od 263.372 do 196.058. Zbog toga, iako je HDZ samo 2011. osvojio manje glasova (76.062) nego 2020. (78.451), opet je dobio sedam mandata, kao i 2015., kad je za njih glasovalo 101.586 birača, a 2007. su sa 115.740 glasova imali osam mandata. Ove godine na izborima konkurira 17 lista, što je zbog raspršenja glasova najveći hendikep za liste koje se bore za jedan mandat. Da je tako bilo i 2020., u omjeru na broj osvojenih glasova najviše bi bila zakinuta koalicija DP-a (7,8% ili 1436 glasova manje), Most (6,2% ili 1446), HDZ (5,6% ili 4380), IP, Pametno i Fokus (5,5%), te SDP (4,2% ili 1654)) i Možemo! (3,3% ili 275). Ali HDZ bi opet dobio sedam, SDP tri, Most dva, DP jedan i IP, Pametno i Fokus jedan. U tri izbora za Hrvatski sabor od 2015. desnica je osvojila 10 mandata, od čega HDZ svaki put sedam, Most dvaput po tri mandata, a 2020. treći mandat "otela" im je Ruža Tomašić. Jedino je 2007. omjer bio 9:5 (tada je HDZ osvojio 8 mandata, HSS 1, a SDP pet) te 2011., kad su HDZ kaznili njihovi birači, dok su SDP-ovi bili izuzetno motivirani, SDP je dobio 6 mandata, a HDZ samo 5, te nezavisna lista Ivana Grubišića dva i pravaši jedan. HDZ ima petero kandidata koji su 2020. osvojili više od po 2000 preferencijalnih glasova, što je na ostalim listama uspjelo još jedino Tamari Visković, kandidatkinji Možemo! (2129) koja im je nosila listu, a sada je druga zamijenivši se za poziciju s Đurom Caporom (1159). Ako su dužnosnici na listama dobitak, odnosno ako je lokalno pri izboru važno tko je "naš čovjek u Zagrebu", onda HDZ ima uvjerljivo najjaču listu s dvoje ministara, županom i zamjenikom, gradonačelnicima Dubrovnika, Metkovića, Imotskog i Visa..., te su još ojačani Damirom Krstičevićem (32.573 glasa 2016.). Rijeke pravde imaju vodećeg Ranka Ostojića s 19.449 glasova iz 2016., dok su 2020. najviše preferencija osvojili gradonačelnici Splita i Supetra. SDP još ima gradonačelnike Ploča i Korčule te načelnike općina Vele Luke i Gradaca.

Nositelj DP i PiP liste Stipo Mlinarić je 2020. na listi, koju je Tomašić predvodila s 8274 glasa, osvojio 500 glasova, a ni Ivica Kukavica, koji je na listi Mosta 2020. dobio 555 glasova, ili Srećko Sladoljev sa 1160 glasova nisu zajedno po broju glasova blizu ni Robertu Pauletiću s 3907 glasova na DP-ovoj listi 2020. S obzirom na to da su i Suverenisti sada u koaliciji s Mostom, upitno je mogu li DP i PiP osvojiti mandat, osim ako ga ne dobiju na imidž DP-a i Penave. Na istu kartu igra i njihov izravni konkurent Odlučnost i pravednost, stranka Karoline Vidović Krišto. Još tri desne stranke konkurencija su ponajviše Mostu za njihov treći mandat na listi koju predvodi Božo Petrov (12.060). Ako treba suditi po prepoznatljivosti imena, preostale liste desnih opcija ne mogu dosegnuti barem oko 10.000 glasova potrebnih za jedan mandat. SDP-ova je koalicija 2015. i 2016. dobila po četiri mandata, dok im je 2020. jedan mandat "uzela" koalicija IP, Pametno i Fokus. Budući da su sada saveznici (izuzev Fokusa), trebali bi imati sigurna četiri mandata, a mogu dobiti i peti uz veću izlaznost njihovih birača. Koliko god to zvuči "nesportski" i politički nekorektno, ostale stranke ljevice i centra nemaju šanse osvojiti mandat, pa ni Možemo! iako im se pridružio Srđ je grad, jer ni 2020. nisu bili blizu osvajanja mandata, kad su na listi imali i Dragana Markovinu (695 glasova).