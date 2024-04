UŽIVO Pavliček: Penava je podržao Istanbulsku; Penava: Mislite da je Plenković o tako važnoj temi spustio na županijsku razinu?

Izbori su svakim danom sve bliže i bliže. U studiju Večernjeg lista sučelit će se kandidati stranaka koji su na izbornim listama V. izborne jedinice. Svoje stanove o aktualnim temama kazat će eurozastupnik Predrag Fred Matić (SDP), ministar rada Marin Piletić (HDZ), saborski zastupnik Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti) i saborski zastupnik Ivan Penava (Domovinski pokret).

Emisiju će voditi novinarka Petra Maretić Žonja. Sučeljavanje možete pratiti na svim platformama Večernjeg lista, kao i u tekstualnom obliku na portalu Večernjeg lista.

U dva dana u Zagrebu su ubijene dvije žene, a isto tako otkriveno je da je poznati redatelj Dalibor Matanić deset godina maltretirao mlade glumice. Je li problem nasilje nad ženama i postoji li dovoljno volje da se taj problem suzbije?

Piletić: Vjerujem da postoje političke volje nad svim razinama u svim političkim opcijama. Tu ne bi smjelo biti dijeljenja na tabora. Ova Vlada provodi tu politiku u posljednjih 8 godina. Ratificirali smo Istanbulsku konvenciju, uveli smo femicid u Kazneni zakon. Treba voditi brigu o edukaciju društva, to je nešto što se čini. Uvijek treba osuditi ove tragične slučajeve. Rad sa civilnim sektorima je nešto što se radi. U šest hrvatskih županija nije bilo skloništa. Sad ima. Mi kao društvo moramo slati poruku da nasilje nije prihvatljivo.

Matić: Naša Vlada je stvarno donijela puno akata za ovo područje. Ali to je u teoriji. Naš premijer se hvalio u Bruxellesu. Neke stranke su za deratifikaciju Istanbulske konvencije. A mi smo za Istanbulsku konvenciju 2.0. Sjetimo se da je u zakon o femicidu dodano i ono za novinare. To je pokvareno i ispod žita. Ministar se hvali sa sigurnim kućama, ali to je posao države.

Penava: Stopa tolerancija treba biti nula. Pogotovo kad govorimo u kontekstu tko je jači. Sve dalje od toga je po meni je suvišno. Što je femicid? Za nekoga koga je ljudski život apsolutna vrijednost nema gradacije. Mi govorimo o Hrvatskoj kao najsigurnijoj zemlji, ali to je zahvaljujući našim vrijednostima. Postoje dijelovi Bruxellesa u koje policija ne smije ući. Fred to znati. Hajdemo biti normalni.

Pavliček: Svako nasilje, bilo to nasilje nad ženama, djecom, je za svaku osudu. Vratimo se nazad. Hrvatski Sabor je ratificirao Istanbulsku konvenciju. Je li došlo do pada nasilja nad ženama? Nije. Zato je uveden femicid, kao i napad na slobodno novinarstvo. Ja sam bio na štandovima kad se išlo protiv Istanbulske. Meni je drago što je Penava promijenio svoje mišljenje koje je imao na županijskom odboru HDZ-a. Istanbulska konvencija uvodi rodnu ideologiju.

REPLIKA

Penava: Nije točna informacija. Piletić je tu. Vi mislite da je Plenković spuštao na razinu gradskih i županijskih ogranaka odluku o Istanbulskoj konvenciji. Nije.

U tom trenutku Pavliček je izvukao papir na kojem je bila fotografija na kojoj je Penava i kazao je: 'Ja sam samo ovo ponio. To je odbor županijskog. Vi ste morali to potvrditi' . Penava je samo ponovio 'to su ubačene riječi.'

Penava: Mislite li da je Plenković spustio tu temu o kojoj je njemu bilo toliko stalo na županijsku razinu? Znate moj svjetonazor, znate što mislite.

Piletić: Nema ovdje nikakve ideologije. Nasilje nije prihvatljivo, nije muško, nije hrabro. To je nešto što treba osuditi. Mi smo vidjeli da nikakvu ideologiju nije primijenila Istanbulska konvencija. Mi smo pojačali status žrtve. Mi smo najavili osnivanje alimentacijskog fonda kako bi država vodila sukob s nasilnikom.

Jesu li korupcijom zarobljene institucije najveći problem i kako to riješiti? Zbog čega država ne napreduje kako bi mogla i kako to promijeniti?

Matić: Najradije bih na to odgovorio s 'yes'. Korupcija je kamen uteg koji državu čini zarobljenom. HDZ je umrtvio, zarobio sve institucijom. Sve je pod kontrolom HDZ-a. Država ne može tako napredovati. Sve stranke imaju svoje ideje. Temelj je pravosuđe. Kolega Piletić se neće složiti. Kad iz jedne Vlade ode 30 ministara, izuzev par mostovih otišli su pod sumnjom korupcije. To je temeljni razlog zašto mora se izaći na izbore.

Pavliček: Jesu. Građani su toliko oguglali na to. Netko vam mazne milijardu kuna iz Ine i za mjesec dana se brani sa slobode. Netko ukrade 2 milijuna kuna, nikom ništa. Na čelu DORH-a se stavlja osoba koja se navečer voza s ljudima koji su pušteni uz kauciju na 2 milijuna. O čemu priča s Mamićem? O Dinamu. Postavljen je zbog poruka Josipe Rimac. Kad sve to vidite, Hrvatske je uistinu u rangu jednog Bangladeša. To je nepojmljivo. Jesu to europske vrijednosti koje podupire Andrej Plenković? Ako vas netko krade, to je za osudu. Goli otok za političare koji su ukrali državnu imovinu. Onda će biti puno manje korupcije u državi.

Piletić: Korupcija ima svoje počinitelje. Oni koji rade nečasna djela završili su na osuđeničkoj klupi. Čekali smo mi u pravdu nakon onog ašto je činila Marina Lovrić Merzel. Danas slušamo ljude da će hapsiti, otimati gebisove. To nije pravna država. Upravo je ova Vlada učinila sve da se razotkri krađa u INA-i.

Penava: To je jedan od ključnih problema. Svima nam se malo stisne u grudima jer ovo što se događa u RH je neviđeno. Siguran sam da ima poštenih ljudi. Taj HDZ-ov sustav koji je stvoren, učini od čovjeka kriminalca. To sam vidio na svoje oči. Vidio sam poštene ljudi kako sve kvare i odlaze u propast. Sjetimo se afere Softver, Geodezija....Jednostavno ta stvar kreće od glave. Deset godina vodimo naše gradove, zašto nije bilo optužnice. Nije da smo savršeni, ali kad osjetite kad nešto ne valja. Režite i šaljite poruke. Najviše sam smijenio HDZ-ovih direktora, ne jer su bili HDZ-ovci jer nije valjalo.