Hasanbegović: 'Milanović je smokvin list iza kojeg se krije njegova politička siročad'

Zlatko Hasanbegović je 2. na listi koalicije okupljene oko Domovinskog Pokreta u 1. Izbornoj jedinici. Listu predvodi europarlamentarac Mislav Kolakušić za kojega je Hasanbegović rekao da ga poznaje kao i ostale političke aktere kao i da im se neka politička stajališta poklapaju.

- Politička prosudba je bila da će se najbolji sinergijski učinak ostvariti koaliranjem s Kolakušićem. Na prošlim izborima koalicija okupljena oko DP-a bila je blizu drugog mandata, a na ovim izborima očekujemo u ovoj izbornoj jedinici najmanje dva saborska mandata. Moji politički stavovi su jasni javnosti, postoje i preferencijalni glasovi tako da očekujem od onih koji me podržavaju da glasaju za mene – rekao je Hasanbegović.

Govoreći o svojoj izbornoj kampanji kazao je i kako je on možda jedini, a ako ne onda svakako jedan od rijetkih hrvatskih političara, koji nije aktivan na društvenim mrežama ali i da isto tako koristi razne mogućnosti kako bi biračima predstavio svoja politička stajališta i ono za što će se zalagati.

- Izborna kampanja se odvija temeljem različitog prodavanja magle i s raznim dosjetkama. Svi programi su isti na prvi pogled i preklapaju se ali moje načelo je da je program – čovjek – istakao je Hasanbegović.

Na upit o uključivanju predsjednika Zorana Milanovića u izbornu kampanju kazao je kako je taj predsjednički udar na Ustav imao i sretnu okolnost da ukaže na temeljne slabosti ustavno – pravnog poretka te da će nova saborska većina morati izvršiti korijenite promjene Ustava i izbornog zakona.

- Uključivanje Zorana Milanovića u kampanju za posljedicu ima stvaranje dva tabora. S jedne strane oko Milanovića se okupila politička siročad i razne političke olupine dok su s druge strane Andrej Plenković i HDZ. To je dovelo do homogenizacije ta dva tabora. Naš zadatak je da pokažemo da postoji i treća politička opcija stranaka i ljudi okupljenih oko DP-a koja ne bježi od preuzimanja odgovornosti i koja za cilj ima ulazak u vlast ali ne pod svaku cijenu nego samo ako će se provoditi naš program – rekao je Hasanbegović.

Odgovarajući na pitanje o podršci Zoranu Milanoviću za stvaranje saborske većine rekao je kako ne postoji nikakva politička platforma, 3. Republika, Rijeke pravde, Vlada nacionalnog spasa i slično nego da je on zapravo smokvin list iza kojega se krije njegova politička siročad. Istakao je kako je svakome pametnom jasno da on ne bi podržao Zorana Milanovića rekavši kako bi to bila prvorazredna politička prijevara birača. Ironično je dodao kako poslije svega do sada rečenoga i napravljenoga očekuje da će Milanović dva dana prije samih izbora samoinicijativno se proglasiti i za kandidata HDZ-a za premijera.

Prokomentirao je i navijačke nerede na Poljudu rekavši kako je to bio izraz navijačkih frustracija ali i da kada dođe do nasilja da je uloga policije spriječiti nasilje kao i da je lako lamentirati o tome iz fotelje.

- Kod takvih situacija treba biti razuman kako ne bi došlo do još veće štete. Svaki napad na policiju i imovinu građana je nedopustiv. Zna se što je dopušteno, a što ne, što je zakon i što policija treba raditi – zaključio je Hasanbegović.

