Plenković kod Merkel. Teme: Izbjeglice, granica sa Slovenijom...

Premijer Andrej Plenković u ponedjeljak putuje u radni posjet Berlinu, gdje će se u utorak sastati s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel.

To je Plenkovićev drugi posjet uredu savezne kancelarke u Berlinu, gdje je već jednom bio u nastupnom posjetu u prosincu 2016. godine, a ovaj put očekuje se da će teme radnog ručka Merkel i Plenkovića biti bilateralni odnosi, teme vezane uz EU koje su od zajedničkog interesa, kao i stanje u jugoistočnoj Europi, odnosno hrvatskom susjedstvu, s posebnim naglaskom na Bosnu i Hercegovinu i odnose Hrvatske sa Srbijom.

Očekuje se da će premijer Plenković ponovo istaknuti pred njemačkom kancelarkom da je hrvatski interes da što brže uđe u schengensku zonu bez granica i u eurozonu. Razgovarat će se i o energetici te infrastrukturnim projektima, doznajemo od upućenog izvora. A moguće je da će se njemačka kancelarka zanimati i za premijerovo viđenje izlaska Hrvatske i Slovenije iz spora oko granice i nepriznavanja odluke ad-hoc arbitražnog suda koji je donio presudu unatoč hrvatskom povlačenju iz arbitraže zbog nedopustivog ponašanja slovenske strane.

Njemačka je kroz priopćenje nakon te presude prije godinu dana stala na stranu argumenta da presudu treba poštovati, no s vremenom je, čini se, omekšala taj stav i približila se hrvatskom tumačenju da to nije europsko, nego bilateralno pitanje, koje treba riješiti sporazumno. No Nijemci su i dalje, tvrde izvori, zainteresirani da prate kako će se doći do rješenja tog spora između dviju članica Europske unije, pa se očekuje da bi kancelarka Merkel mogla o tome razgovarati izravno s premijerom Plenkovićem.

Također se očekuje da se u razgovoru dotaknu i Ukrajine, kriznog žarišta o kojemu je Merkel tijekom vikenda razgovarala i s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, ali i zemlje kojoj Plenković nudi pomoć Hrvatske u prenošenju iskustava mirne reintegracije, što je ponovio i ovih dana na otvaranju ukrajinskog konzulata u Splitu.

U ponedjeljak navečer premijer se planira sastati s hrvatskim iseljenicima u Berlinu, a u utorak, osim sastanka s kancelarkom Merkel, u planu ima i održati predavanje u demokršćanskoj zakladi Konrad Adenauer te posjetiti veliku njemačku medijsku kuću Axel Springer.

>> Andrej Plenković i Angela Merkel već su se sastajali