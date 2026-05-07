Izašli novi mučni detalji o 'Sarajevskom safariju': 'Stranci su se natjecali tko će ubiti ljepšu ženu'

Domagoja Margetića ponovno je otvorila jednu od najmračnijih i najkontroverznijih priča iz rata u Bosni i Hercegovini – navodni "Sarajevski safari", u kojem su strani državljani tijekom opsade Sarajeva navodno plaćali velike svote novca kako bi pucali na civile iz snajperskih položaja Vojske Republike Srpske. Prema pisanju britanskog lista The Times, Margetićeva knjiga donosi dokumente i svjedočanstva prema kojima su bogati Europljani, među njima navodno Talijani, Nijemci, Španjolci i Britanci, dolazili u Bosnu tijekom rata kako bi sudjelovali u pucanju na stanovnike opkoljenog Sarajeva između 1992. i 1995. godine.

Opsada Sarajeva trajala je gotovo četiri godine, a tijekom nje ubijeno je više od 11.500 ljudi. Grad je svakodnevno bio izložen granatiranju i snajperskoj vatri sa srpskih položaja u okolnim brdima. Priča o takozvanom “Sarajevskom safariju” prvi je put šire odjeknula nakon dokumentarca iz 2022. godine, a potom su uslijedile i novinarske istrage, uključujući onu talijanskog novinara koji je tražio pokretanje sudske istrage o navodnim stranim snajperistima. Margetić u knjizi tvrdi da mu je dokumente predao bosanski obavještajac Nedžad Ugljen, koji je istraživao slučaj prije nego što je ubijen 1996. godine.

Prema tim dokumentima, strani “lovci” navodno su plaćali 80.000 njemačkih maraka za ubijanje sredovječnih muškaraca ili žena, 95.000 maraka za mlađe žene te čak 110.000 maraka za trudnice. "Ugljen je također napisao da su se stranci natjecali tko će ustrijeliti najljepše žene", rekao je Margetić za The Times. Autor tvrdi da je razgovarao i s pripadnicima srpskih snaga u Bosni koji su navodno organizirali dolaske stranih snajperista. "Mnogi od njih rekli su mi da je među strijelcima bio i jedan europski plemić. Dolazio bi helikopterom, boravio u Vogošći blizu Sarajeva i želio je pucati na djecu", kazao je.

Posebno kontroverzna tvrdnja iz knjige odnosi se na navodnu povezanost hrvatskih obavještajnih struktura s organizacijom dolazaka stranaca u ratnu zonu. Margetić tvrdi da je ideja o “safariju” potekla iz Hrvatske, a ne iz Srbije, te da je u organizaciji sudjelovao Zvonko Horvatinčić, bivši djelatnik jugoslavenske obavještajne službe koji je prije rata organizirao lov na životinje za bogate strane goste. "Rekao mi je da su ga bogati Talijani već tijekom ljeta 1992. pitali mogu li ići u Sarajevo", tvrdi Margetić.

Prema njegovim navodima, strani državljani navodno su u Hrvatsku stizali morskim putem, preko Zadra i Splita, nakon čega bi bili prebacivani prema Kninu pod srpskom kontrolom, a potom dalje prema Sarajevu. Margetić navodi i da mu je bivši hrvatski premijer Josip Manolić, koji je preminuo 2024. godine, govorio o izvještajima prema kojima su se strani strijelci okupljali u hotelu u Jastrebarskom prije odlaska u Bosnu. "Manolić mi je rekao da je tadašnji hrvatski predsjednik Franjo Tuđman bio zadovoljan što se opsada Sarajeva nastavlja jer je vjerovao da će to oslabiti Srbe", tvrdi autor knjige. Tvrdnje iznesene u knjizi zasad nisu sudski potvrđene.