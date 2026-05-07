Trend koji jača u EU: roditelji financiraju svoju odraslu djecu

U europskim društvima blagostanja mnogi roditelji financijski pomažu odrasloj djeci u 30-ima i 40-ima iako imaju “dobre” poslove, ali unatoč tome ne mogu si bez pomoći obitelji kupiti prvu nekretninu ni dosegnuti standard srednje klase. Hoće li postići odgovarajuće obrazovanje, prihode i karijeru, sve više ovisi o obiteljskoj pozadini. To nije slučaj samo u Hrvatskoj i Italiji nego i u Velikoj Britaniji i Njemačkoj. Istraživanja i projekcije institucija pokazuju da ovisnost mladih o obiteljskom kapitalu – osobito pri osamostaljivanju, kupnji stana i obrazovanju – nije prolazan fenomen, nego trend koji će jačati. To je loša vijest za Europu jer rješavanje demografskih problema nije moguće bez ekonomske neovisnosti mladih, što je preduvjet za planiranje obitelji.