'BABY BOOMERI' POMAŽU DJECI I UNUCIMA

Trend koji jača u EU: roditelji financiraju svoju odraslu djecu

Dijana Jurasić
07.05.2026.
u 17:51

Prof. Zrinščak: Današnje generacije imaju manje mogućnosti za socijalnu mobilnost i kupnju stana bez pomoći obitelji. Taj trend prisutan je u većini europskih zemalja

U europskim društvima blagostanja mnogi roditelji financijski pomažu odrasloj djeci u 30-ima i 40-ima iako imaju “dobre” poslove, ali unatoč tome ne mogu si bez pomoći obitelji kupiti prvu nekretninu ni dosegnuti standard srednje klase. Hoće li postići odgovarajuće obrazovanje, prihode i karijeru, sve više ovisi o obiteljskoj pozadini. To nije slučaj samo u Hrvatskoj i Italiji nego i u Velikoj Britaniji i Njemačkoj. Istraživanja i projekcije institucija pokazuju da ovisnost mladih o obiteljskom kapitalu – osobito pri osamostaljivanju, kupnji stana i obrazovanju – nije prolazan fenomen, nego trend koji će jačati. To je loša vijest za Europu jer rješavanje demografskih problema nije moguće bez ekonomske neovisnosti mladih, što je preduvjet za planiranje obitelji.

stanovanje mladi socijalni status kapital

XM
Xman
18:09 07.05.2026.

Nije to problem samo u nekim zemljama ,to je problem u svim razvijenim zemljama jer su danasnje elite i neki prije njih sve unistili.Samo lazu narod ,moja kupovna moc prije 30 godina bila je tri puta veca nego danasnNormalno je da danasnje generacije koje bi htjele da zanuju obitelj nemogu da sebi priuste covjeka dostojnih uslova da imaju djecu. Bogati postaju bogatiji dok srednja klasa koja je nosioc standarda neke zemlje nestaje.Znaci uskoro ce biti samo bogati i sirotinja kojan ce da radi za crkavicu.Dokle ovako?

