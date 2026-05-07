Ubio ženu i kćer zbog nasljedstva? Usred bijela dana pobio obitelj, a onda presudio sebi

Glavni grad austrijske savezne pokrajine Gornje Austrije u četvrtak je potresao krvavi zločin u kojem su tri osobe izgubile život. Prema prvim informacijama austrijskih medija, 88-godišnji muškarac u Linzu je hicima iz vatrenog oružja ubio suprugu i kćer, a potom počinio samoubojstvo. Tragedija se dogodila oko 13.30 sati ispred tradicionalne gostionice Lüftner u četvrti Urfahr. Policija vjeruje da je napadač najprije usmrtio svoju 89-godišnju suprugu i 61-godišnju kćer, nakon čega si je oduzeo život. Oružje je pronađeno na parkiralištu, a vlasti su priopćile da nema opasnosti za građane.

Prema pisanju austrijskog lista Krone, iza zločina bi mogao stajati spor oko nasljedstva. Navodno je pronađena i oproštajna poruka. Područje oko restorana satima je bilo blokirano. Policija je postavila šatore i ogradila parkiralište dok je trajao očevid, a brojni stanovnici ostali su u šoku nakon pucnjave usred bijela dana. "Već me nekoliko ljudi nazvalo da pitaju jesam li još živ", rekao je jedan stanovnik za Krone.

Jedna od gošći restorana, 84-godišnja Adelheid S., opisala je dramatične trenutke tijekom pucnjave. "Bilo je puno pucnjeva. Gazdarica je jako pocrvenjela u licu i odmah je sve zaključala", ispričala je. U trenutku pucnjave sjedila je u gostionici, a gosti su, prema njezinim riječima, smjeli izaći tek pola sata kasnije. Jedini mogući izlaz vodio je na suprotnu stranu od parkirališta na kojem su ležala tijela. "Gosti su morali ostaviti automobile i kući otići pješice ili po njih nisu došli rođaci"; navodi Krone.

Ovaj slučaj dodatno je uznemirio stanovnike Linza jer je riječ o trećem ozbiljnom nasilnom incidentu u gradu od ožujka. Ranije je jedan prolaznik izboden u središtu grada, a druga osoba teško ozlijeđena. U travnju je muškarac sjekirom teško ozlijedio zaštitara na Južnom kolodvoru, dok je nekoliko dana kasnije policija u samoobrani usmrtila muškarca koji je, prema navodima vlasti, bio naoružan škarama i špricom. Nakon posljednjeg zločina otkazan je i vatromet planiran u sklopu sajma Urfahr, a najavljena je i minuta šutnje za žrtve. Gradonačelnik Linza Dietmar Prammer iz SPÖ-a i gradski vijećnik za sigurnost Michael Raml iz FPÖ-a pozvali su predstavnike policije te stručnjake za prevenciju i socijalnu skrb na sigurnosni samit koji će se održati 11. svibnja.