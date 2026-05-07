Ključni saveznik odbio korištenje vojnih baza: Otkriveno kako je došlo do naglog zaokreta oko Hormuškog tjesnaca

Nagli zaokret američkog predsjednika Donalda Trumpa oko operacije „Project Freedom”, kojom je SAD planirao osigurati prolazak brodova kroz Hormuški tjesnac, uslijedio je nakon protivljenja ključnih saveznika iz Zaljeva. Prema tvrdnjama dvojice američkih dužnosnika, Saudijska Arabija odbila je dopustiti korištenje svojih vojnih baza i zračnog prostora za provedbu operacije.

Trump je operaciju neočekivano objavio u nedjelju putem društvenih mreža, što je izazvalo nezadovoljstvo saudijskog vodstva. Rijad je potom Washingtonu poručio da američki zrakoplovi neće moći polijetati iz baze Prince Sultan niti koristiti saudijski zračni prostor za podršku misiji. Ni telefonski razgovor Trumpa i saudijskog prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana nije donio dogovor pa je američki predsjednik privremeno obustavio operaciju kako bi osigurao pristup ključnim rutama u regiji.

Nezadovoljstvo je izazvalo i među ostalim zaljevskim partnerima. Katarski čelnici, tvrde izvori, o operaciji su informirani tek nakon njezina pokretanja. Saudijski izvor za NBC News ipak tvrdi da su Trump i prijestolonasljednik „u redovitom kontaktu”, kao i da Saudijska Arabija koordinira aktivnosti s američkim dužnosnicima i vojskom.

Na pitanje jesu li Saudijci bili iznenađeni američkom objavom, isti je izvor odgovorio: „Problem s tom pretpostavkom jest u tome što se događaji odvijaju iznimno brzo i u stvarnom vremenu.” Dodao je i da Rijad snažno podupire pakistansko posredovanje između Irana i SAD-a. Bijela kuća odbacuje tvrdnje o lošoj koordinaciji. Jedan dužnosnik poručio je: „Regionalni saveznici unaprijed su bili obaviješteni.”

Slične primjedbe stigle su i iz Omana. Diplomat s Bliskog istoka tvrdi da Washington nije unaprijed koordinirao operaciju s omanijskim vlastima. „Sjedinjene Države prvo su objavile operaciju, a tek potom koordinirale aktivnosti s nama”, rekao je diplomat, naglasivši da Oman zbog toga nije bio „ni uznemiren ni ljutit”. Trump je „Project Freedom” predstavio kao odgovor na iransku blokadu Hormuškog tjesnaca, a Pentagon je tijekom utorka intenzivno promovirao operaciju. Ipak, predsjednik ju je zaustavio svega 36 sati nakon početka.

Američka vojska u međuvremenu je pripremala dodatne brodove za prolazak kroz tjesnac, dok je Središnje zapovjedništvo objavilo da su dva američka broda već uspješno prošla područjem u sklopu operacije. Trump je potom objavio da će operacija biti „privremeno pauzirana” kako bi se otvorio prostor za mogući mirovni sporazum.

Američke snage u Saudijskoj Arabiji raspolažu borbenim zrakoplovima, tankerima i sustavima protuzračne obrane u bazi Prince Sultan. Saudijska Arabija dosad je dopuštala korištenje baze za operacije povezane s ratom protiv Irana. „Zbog same geografije potrebno je partnerstvo regionalnih saveznika kako bi se koristio njihov zračni prostor uz granice”, rekao je jedan američki dužnosnik. Dodao je kako alternativni pravci u pojedinim slučajevima ne postoje te da su vojni zrakoplovi imali ključnu ulogu u zaštiti brodova tijekom operacije.

Američka vojska za takvu suradnju koristi termin ABO, pristup, baziranje i prelet. Saudijska Arabija i Jordan ključni su za raspoređivanje zrakoplova, Kuvajt za prelete, a Oman za logistiku i pomorsku podršku. Katarski emir s Trumpom je razgovarao tek nakon početka operacije. Katarski dužnosnik rekao je da su tema bili mogući prekid vatre i „posljedice za pomorsku sigurnost i globalne opskrbne lance”, dok je emir pozvao na smirivanje sukoba.

Unatoč obustavi operacije, SAD i dalje pojačava vojnu prisutnost u Perzijskom zaljevu. U regiji su raspoređene dvije udarne skupine nosača zrakoplova, a Pentagon dodatno jača logistiku i obnavlja vojne zalihe. „Project Freedom” omogućio je američki vojni nadzor i zaštitu trgovačkih brodova tijekom prolaska kroz Hormuški tjesnac, dok su iranske snage nastavile prijetiti plovilima. Pentagon ističe da operacija nije povezana s bombardiranjem pod nazivom „Epic Fury”, pokrenutim 28. veljače.

Trumpova administracija paralelno pokušava postići dogovor s Teheranom. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei potvrdio je da Iran razmatra novi američki prijedlog za mir te da će o njemu razgovarati s Pakistanom kao posrednikom. Trump je u srijedu poručio da bi rat mogao završiti „ako Iran pristane na ono što je već dogovoreno”. „Žele postići sporazum”, rekao je Trump iz Ovalnog ureda, dodajući kako su posljednja 24 sata obilježili „vrlo dobri razgovori”.

Istodobno raste politički pritisak na američkog predsjednika uoči kongresnih izbora. Republikanci pokušavaju zadržati tijesnu većinu u Kongresu, dok Trump tvrdi da postoji mogućnost dogovora prije njegova puta u Peking i sastanka s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. „Mislim da postoje vrlo dobre šanse da se sukob okonča. Ako se to ne dogodi, morat ćemo ih ponovno bombardirati do iznemoglosti”, rekao je Trump za PBS.

Prema navodima bivših američkih dužnosnika, dio Trumpovih suradnika traži nastavak ofenzive i uništenje preostalih iranskih vojnih kapaciteta. Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi u srijedu je pozvao na hitan prekid sukoba. „Smatramo da je hitno potrebno sveobuhvatno primirje, da nastavak neprijateljstava nije prihvatljiv te da je osobito važno ostati privržen dijalogu i pregovorima”, rekao je Wang.

Iranski parlamentarac Ebrahim Rezaei američki je prijedlog nazvao „popisom želja dok ne postane stvarnost”. „Amerikanci ratom neće dobiti ono što nisu uspjeli postići izravnim pregovorima”, napisao je Rezaei, upozorivši kako je „Iran spreman odgovoriti silovito i bez zadrške”. Unatoč prijetnjama, diplomatski izvori tvrde da pregovori napreduju. Jedan jordanski dužnosnik za NBC News rekao je: „Iranci više nemaju gospodarske mogućnosti za nastavak ovog sukoba. Njihovo gospodarstvo propada i više nisu u stanju isplaćivati plaće.”